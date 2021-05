Una NUEVA ESPERANZA

Derecho Ajeno

Hoy se ve con esperanza este cambio de rumbo en el sector justicia en Guatemala con la llegada de la Nueva CC, luego de varios años de decisiones basadas puramente en criterios políticos e ideológicos, comenzamos a ver resoluciones basadas en derecho y que no se dejan manipular por estos grupúsculos que se autodenominan “ Sociedad Civil” que no tienen más representación que los millones de dólares que reciben atreves de las famosas ONG´s y que por primera vez deberán ser auditadas para demostrar a donde van sus recursos, esto gracias a que la nueva CC no amparo a estos grupúsculos como lo hacía la antigua CC , con los famosos amparos express.

¿Todos sabemos a dónde van los fondos de estas Ong´s o no? Van a generar conflictividad social a través de más de 200 organizaciones que según ellos luchan por una tan supuesta llamada igualdad, pero en el fondo son agendas globalitas impuestas para favorecer la enseñanza de la ideología de género e imponer agendas pro aborto y favorecer el irrespeto a la propiedad privada en todo el país.

Lógicamente como era de esperarse todos los representantes de la Suciedad Civil o Pacto de Terroristas han saltado a vociferar que como es posible que se aplique una ley para fiscalizar las Ong´s en el país y que es un atropello al progreso y un montón de estupideces, que van desde que se está fomentando una dictadura o que pararemos como Venezuela o Nicaragua , esto último me dio bastante risa pues fue posteado por un exdiputado, que por cierto su berrinche electoral costo a Guatemala más de dos millones de quetzales solo en reimpresión de boletas y al final ni siquiera fue electo.

Ahora analicemos este mensaje y definitivamente nos podemos dar cuenta de la HIPOCRESIA que estos grupos de izquierda radical manejan en sus discursos. Por un lado hablan que hay que terminar con la Corrupción, pero por otro lado cuando se aplica una ley de carácter general que busca transparentar un sector como las Ong´s pegan el grito en el aire, entendamos el susto es porque se les puede acabar su primavera, donde reciben cuantiosos recursos de todos estos países y organizaciones donantes donde se financian actos de desestabilización nacional como los bloqueos y las invasiones de fincas donde se violenta la libre locomoción y la propiedad privada. También desde hace algunos años la ideologización de nuestros niños con agendas de género impulsadas por el flamante PDH, esto en gran parte financiado por estas Ong´s , sabía usted que se han repartido manuales con esta ideas para adoctrinar a nuestros niños, este es un tema que urge a la CC retomar pues la anterior CC, amparo con este material al PDH y se está dando en las escuelas y colegios, también me ha llegado material que muestra que colegios privados están dando ideología de género pura a niños desde los 6 años de edad, ¿usted como padre lo sabía?

Es hora de poner un alto a estos abusos en todo sentido y este es el espíritu de esta ley de Fiscalización de Ong´s, basta de favorecer a este grupúsculo de vividores y que generan confusión en la mente de nuestros niños, Guatemala debe de retomar el camino para generar certeza jurídica y este debe ser el momento de hacerlo. Junto con la ley de fiscalización de Ong´s, también es de aplaudir la ley de agilización de trámites y la ley de zonas francas (aunque creo que Guatemala completa debería ser una zona franca, para poder atraer más capitales que generen más fuentes de empleo). Urge retomar la Ley de Trabajo Parcial que ayuda a fomentar más empleo, lógicamente otra ley que fue bloqueada por la tiranía judicial que encabezo Gloria Porras en la CC.

A pesar de estas leyes positivas para el país, es importante denunciar la nueva ley de contrataciones donde se sube el valor de compra directa de Q 80,000 a Q 200,000, señores diputados no podemos seguir con esta payasada política una de cal o algunas de cal y una de arena, ¿Por qué pregunto? Si queremos darle rumbo al país nuestras señales deben ser claras al 100 % en todo sentido y lo ejemplificare con el caso de El Salvador.

Recientemente la Asamblea Legislativa o el congreso de El Salvador decide disolver su corte de justicia y destituir al fiscal general. Los medios de todo el mundo saltan a gritar “Golpe de Estado en El Salvador” solo analice la información por parte los medios de comunicación que nuevamente manipulan la verdad de lo que sucede. Definitivamente considero que casi siempre una gran concentración de poder es peligrosa, sin embargo, en este caso de ninguna forma se puede alegar que esto no es democrático, ya que el mismo pueblo le dio al partido de Bukele el 75 % de los votos en las elecciones parlamentarias, por lo tanto, al tener más de 2/3 partes del congreso tienen el derecho que la ley les da de sustituir fiscales y también magistrados. En la conferencia de Prensa que Bukele Convoca al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y llegan algunos de los famosos embajadores del G 8 a recriminar el peligro en que esta la democracia en El Salvador, a lo que Bukele contesta con argumentos basados en Ley al 100 % y les da una cucharada de su propia medicina al decirles que en sus países se pueden sustituir fiscales o magistrados si se sigue el proceso legal y que eso fue lo que paso en El Salvador. Cabe recalcar que en ningún momento estoy defendiendo la concentración de poder, esto siempre será preocupante, como decía Lord Acton “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pero este será un tema de análisis en otro artículo. Muchos aplaudimos algunas de las respuestas de Bukele a este grupúsculo de embajadores abusivos, que ya los conocemos muy bien en Guatemala. Sin Embargo, a los dos días de estos mensajes el congreso de El Salvador introduce una ley para brindar INMUNIDAD a cualquier funcionario público que haya participado en la pandemia. Muy parecido a lo que ha pasado en Guatemala una de cal y una de arena. por lo que insisto si las señales nos son 100 % claras la certeza jurídica de nuestros países no cambiara , luego me entero que esta misma asamblea está pasando una ley para quitarse privilegios que tienen los diputados como bonos, celulares y gasolina (no he confirmado esta información), sin embargo por muy buena que sea esta acción, con la ley que blinda a funcionarios en los negocios de la pandemia, ya todo se tiro por la borda y pone mucha duda sobre la futura gestión del gobierno de Bukele, o somos transparentes al 100 % o no lo somos, no podemos ser solo 1 % deshonestos porque eso ya tiro todo por la ventana y nos convertimos en lo mismo que hemos criticado tanto. Este joven presidente debería Vetar esa ley maliciosa y ratificar si su compromiso de cambiar El Salvador para bien es real o solo será un Populista más, él tiene el camino libre para implementar los cambios necesarios la pregunta del millón es: ¿los hará o será otro populista más? Esto está por verse.

Pero definitivamente hay una Nueva Esperanza en retomar el Estado de Derecho en Guatemala, pero es importante recordarle a esta nueva CC, que la aplicación de la Justicia debe ser ambidiestra y debe regirse por principios universales, donde no importa el actor político y su ideología, la ley debe ser aplicada por igual a TODOS, acordémonos que es la única igualdad que es de verdad importante que exista, para que una sociedad prospere , aquí no hay lugar para negociaciones oscuras . Al Igual con el congreso debemos ser coherentes, aplaudo y felicito a los legisladores por las buenas propuestas que se han generado como la ley de Ong´s, la ley de agilización de trámites o la ley de zonas francas, lamentablemente se miran opacadas con esta dudosa ley de compras y contrataciones del estado, que ya está siendo cuestionada por varios sectores, donde me imagino que se presentaran acciones para un veto presidencial (que es poco o nada probable) o para un amparo donde la CC nos debe de ratificar esta NUEVA ESPERANZA QUE TENEMOS LOS CHAPINES DE RETOMAR LA CERTEZA JURÍDICA Y QUE, DE AHORA EN ADELANTE LO QUE DEBE BRILLAR ES EL ESTADO DE DERECHO CIMENTADO EN LA APLICACIÓN REAL DE LA LEY Y NO EN CRITERIOS POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS.

Libre expresión de pensamiento.

