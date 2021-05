Un Presidente que confunde

Petardo

Últimamente los guatemaltecos escuchamos y leemos los nuevos temas que nuestro presidente, ha manifestado que es importante para nuestro país, trabajar tomando en cuenta la ¨iniciativa privada¨, se olvida que varios guatemaltecos no saben en qué consiste este tema. Predominio del sector privado frente al sector público. Defensa del libre mercado, frente al intervencionismo estatal. Defensa de la libre formación de precios, frente al control de estos. Predominio de la propiedad privada, frente a la propiedad pública. La iniciativa privada le da oportunidades de trabajo y empleo a cientos de miles de guatemaltecos. El objetivo sería que el pequeño y mediano Empresario con mejores condiciones y ambientes legal y fiscal adecuados puedan crecer más rápido para otorgar más contrataciones y oportunidades de trabajo. La iniciativa privada, o iniciativa individual, es una de las leyes fundamentales en las que se basa el sistema capitalista. Se basa en el predominio del sector privado, así como del libre mercado, frente al sector público, así como al intervencionismo estatal. La iniciativa privada, iniciativa individual, iniciativa particular o libre iniciativa es uno de los fundamentos básicos que rigen el sistema económico capitalista, por oposición a la iniciativa pública o iniciativa estatal.

Consiste en el predominio de la empresa privada, libre empresa o sector privado de la economía sobre el sector público y el intervencionismo del Estado; en el predominio de la propiedad privada (libre propiedad o propiedad individual) sobre la propiedad pública; y en la libertad económica o libre competencia, es decir: el libre juego de la oferta y demanda que determina la actividad de cada agente económico según el principio de la mano invisible definido por Adam Smith.

Paradójicamente, también es muy habitual la oposición de los conceptos de iniciativa individual y empresa individual a la tendencia (también propia del capitalismo en ausencia de controles al libre juego de la oferta y la demanda en un mercado libre) que lleva a la conformación de grandes empresas y especialmente a la de monopolios.

La iniciativa privada no se limita a las actividades directamente lucrativas, sino que se extiende a las no lucrativas, con muy diversos fines, como las fundaciones; confluyendo con la llamada iniciativa social, como las organizaciones no gubernamentales.

Se me ocurrió hacer una pequeña encuesta sobre algunas personas que rodean mi ámbito social y fue desagradable saber que el setenta y cinco por ciento ignoraban de que se trataba el tema de la iniciativa privada. Algunos señalaban injustamente, que era la política que perseguía el CACIF, señalándolos de personas que se han apropiado del capital de los guatemaltecos y han influido en las elecciones presidenciales del país. Otros también calificaban injustamente, a los que con su esfuerzo y trabajo han logrado hacerse millonarios, incrustándose dentro de la política partidista. Dada esta explicación, es recomendable que cuando nuestro presidente de la republica al tocar estos temas, de una amplia explicación del tema al que se está refiriendo, dando a conocer sus ventajas y desventajas, según el punto de vista del que se analice.

Es importante que los guatemaltecos comprendan que cuando se habla de iniciativa privada, se refiere a una defensa de libre mercado frente al intervencionismo estatal. Consiste en el predominio de la empresa privada, libre empresa o sector privado de la economía, sobre el sector público y el intervencionismo del estado. La iniciativa privada no se limita a las actividades directamente lucrativas, si no que se extiende a las no lucrativas con diversos fines, como por ejemplo la iniciativa social. La iniciativa privada le da oportunidades de trabajo y empleos a miles de guatemaltecos. Es importante que los guatemaltecos estemos siempre unidos y comprendamos que no por fuerza debemos de depender del gobierno.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: