Explíqueme ¿Usted aún les cree?

“Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño; quien intente desengañarlas será siempre su víctima.”

Gustave Le Bon (Psicología de las masas, 1895)

Quisiera de verdad estimado lector que ya opto por la vacuna o va a optar por ella, Entender desde mi perspectiva, ¿Por qué les cree si sabe o sospecha que le están mintiendo o manipulando? A quien me refiero primero que nada a LOS GOBIERNOS , LUEGO A LOS MEDIOS DE DESINFORMACION y luego a todos los organismos internacionales u entidades autónomas que prepotentemente se autonombraron como el prepotente FORO ECONOMICO MUNDIAL, que tienen agendas puntuales y muy estructuradas enfocándose todos al año 2030 , pero créame que lo que menos les interesa es cuidar de su Salud y la de su familia, cuantas veces en su vida le han mentido sus gobernantes y los medios entonces por qué ahora será diferente: ¿Coménteme en esta publicación o envié su comentario y ¿Dígame Porque les Cree?

No sé si ha revisado como el sistema político no solo en Guatemala, si no que en el mundo viene realmente en una decadencia Total, nadie esconde su pésima opinión sobre el viciado evento electoral norteamericano, los engaños durante el inicio de la Plandemia como la recomendación de no tomar ibuprofeno por parte de la misma OMS, dígame que esto no le da en que pensar, o cifras tan ridículas como las de China con 1.4 billones de personas con solo 90,000 contagiados y 4,600 muertes y abiertos al 100 % como si nada.

¿No le parece extraño?

En el tema de la vacunación, aunque el porcentaje de muertes, hasta ahora es insignificante al igual que el del Covid-19, ya según Fox News las muertes por vacuna de Covid, superan por mucho las muertes de todas las campañas de vacunación entre 1998 a 2012, ¿No puede ser esto una señal de alerta?

He hablado con Médicos a favor y en contra de la vacunación, en lo que casi todos coinciden es que este virus tiene demasiada probabilidad de ser producto de ingeniería genética. Precisamente acaba de salir una investigación de un Comité del congreso de Estados Unidos donde hablan de tener evidencia significativa de que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan, esto seguirá su curso, pero ahora vemos que lo que tanto advirtió Trump tiene un fundamento.

También Todos coinciden en que las vacunas están en fase de experimentación o sea que el conejillo de Indias es usted ENTIÉNDALO, pero respeto su decisión de vacunarse, como espero que usted respeta la voluntad de los que no nos vacunaremos, pero lo que si espero que piense muy bien antes de vacunar a sus hijos entienda que la probabilidad de muerte de una persona de 0 a 20 años de morir de Covid es de 10 en 1,000,000, si escucho bien diez en un MILLON, o un porcentaje de 0.001 % de mortandad, contra la mortandad de por ejemplo de morir por un accidente de auto que es de 0.0448 % o sea 45 veces más probabilidad. ¿Entonces explíqueme porque va a arriesgar a su hija o hijo a terapias experimentales, donde la primera en lavarse las manos de posibles efectos secundarios son las mismas farmacéuticas que producen la vacuna, entonces por qué jodidos quieren Arriesgar a los más Jóvenes? Entonces si hace esto considere mejor no viajar en Automóvil jamás, porque tiene 45 veces más probabilidades de morir en un accidente de auto, que si al joven le da Covid. Así de ridícula y absurda es esta medida de precaución para los más jóvenes.

¿De verdad les cree ciegamente y no duda que hay algo extraño?

Ya investigo sobre estos temas: La Agenda 2030 de la ONU, los objetivos del Foro Económico Mundial, la agenda del foro de Sao Paulo o los “Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo Internacional” hechos en el 2010 de la Fundación Rockefeller o el Evento 201. Dejo los links para que usted investigue por su cuenta y entienda de lo que le hablo.

ONU Objetivos agenda 2030: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Foro Económico mundial https://mises.org/es/wire/sin-privacidad-sin-propiedad-el-mundo-en-2030-segun-el-fem

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11024456/02/21/En-2030-no-tendras-nada-y-seras-feliz-las-predicciones-que-el-FMI-ya-hacia-en-2016-vuelven-a-escena-en-Davos.html

Foro de Sao Paulo: https://forodesaopaulo.org/

Fundación Rockefeller “Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo Internacional”:

https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Evento 201:

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Muchas de las palabras que encontrara en los objetivos de estas organizaciones o foros las escuchara muy bonitas y esperanzadoras, pero en el fondo lo que llevan es un discurso progresista extremo que contempla el Aborto, la enseñanza de Ideología de género a niños desde los 5 o 6 años, fomentar el Odio al empresario que produce. Si usted no comprende que esto está pasando enfrente de sus narices está realmente ciego.

Por el lado de las predicciones de hace muchos años; no cree usted alarmante que describen como China por ejemplo manejo muy bien la pandemia y lo ponen como ejemplo mundial, pero esta predicción se hizo en el 2010, ¿muy curioso no cree? como lo sabían si este análisis lo hace Fundación Rockefeller y luego un mes antes de iniciar la pandemia se da un simulacro sobre este mismo tema, en septiembre 2019 me refiero al Evento 201. ¿No cree Usted que demasiadas casualidades o Causalidades? ¿Pero Bueno usted no tenga pena sígales creyendo?

Espero de verdad que el tema de la Vacunación solo vaya con el objetivo de generar medios de control digital que es uno de los objetivos de los globalitas y que el fin no sea generar una catástrofe global real. Independientemente si usted se vacuna o no debería de levantar su voz y protestar contra los abusos que se empiezan a ver en contra de la Libertad de elegir si quiere la vacuna o no, y no tomar una actitud de rechazo contra personas que no se vacunan, como colaborar en restricciones como por ejemplo no dejarlos entrar a un restaurante o viajar o entrar a parques, ojo esta es la nueva narrativa excluir al que no se Vacuna, pero como se van a vacunar si ni el mismo productor NO le da garantía de la seguridad de la Vacuna . Siempre defenderé la Libertad de la persona a escoger que decide introducir en su cuerpo, los acuerdos de Núremberg son claros en que nadie puede obligarte a inocular algo en tu cuerpo, tratando de violar tus derechos individuales más elementales tu Libertad a decidir lo que deseas o No. Lamentablemente se crean también clases de ciudadanos informantes al peor estilo de la Alemania nazi o regímenes totalitarios como el chino de Mao, que está pendiente de como denunciar a cualquiera que no cumpla con las medidas impuestas y que junto con los gobiernos se vuelven los enemigos de la Libertad individual. Yo respeto si usted se quiere auto esclavizar, pero no se vale atacar a los que queremos vivir en Libertad, pareciera que estamos empezando a vivir en Estados Fascistas o totalitarios y donde cada vez se aplica más la táctica DIVIDE Y VENCERAS. ¿Por cierto que nuestro gobierno nos explique también sobre qué base científica sigue con esta ridícula ley seca?

Entonces luego de estos razonamientos dígame o rebátame este Articulo que tiene cifras oficiales de la enfermedad más terrorífica de la historia (sarcasmo). Le proporciono estas estadísticas para que pueda seguir investigando y no crea en nada de lo que le dicen siempre investigue. Aquí están:

Peste Negra: 300,000 muertes x cada millón,

Fiebre Española: 28,000 muertes x cada millón,

Covid 19 Total: 450 muertes x cada millón,

Covid 19 de 0 a 79 años: 170 muertes x cada millón,

Covid 19 de 70 o más: Total 2,700 muertes x cada millón.

¿Ahora viendo estas cifras y tomando en cuenta que curiosamente en el año 2009 se eliminó la mortandad como un factor para poder determinar si existe o no una pandemia, Analizando estos números reales cree que esto es una pandemia de verdad? Si bien es cierto que afecta más a adultos mayores, este virus antes del 2009 nunca hubiera sido considerado pandemia. Además de la situación de encierros injustificados que ayudaron a destruir muchísimas fuentes de empleo y costaron muchas vidas por otras causas. Todas estas decisiones fueron impuestas en la mayoría de los países por la OMS a cambio de jugosos préstamos de órganos como el banco Mundial o el BID, para la mayoría de los gobiernos, es una tentación que pocos pueden rechazar y menos nuestros corruptos de turno. Hay que destacar ejemplos como el gobernante bielorruso que No acepto más de 1,000 millones del banco mundial y además tuvo la valentía de denunciar la presión de parte de este organismo para que encerrara a sus conciudadanos y no lo hizo y su tasa de mortandad no supera el 0.028 % y de letalidad 0.78 % y sin encierro. ¿Pero este ejemplo no es la regla de la gran mayoría que sigue directrices de la OMS muy obedientemente, ahora dígame usted si la OMS no apoya sus criterios en una base científica, y sus directrices tienen componentes políticos, ¿Porque debería de Seguirlos y hacerles caso Usted o un país? ¿No le parece extraño de verdad? La OMS comprendamos desde sus mentiras iniciales, debería de haber perdido toda autoridad moral sobre el tema, Al Prohibir las autopsias en la primera fase de la pandemia y dar malas directrices en Italia y Europa se perdieron muchas vidas, o prohibir el ibuprofeno, sus criterios costaron muchísimas vidas y de esta responsabilidad nadie habla, porque tienen inmunidad diplomática estos burócratas sanguijuelas que siguen agendas nefastas y que no rinden cuentas a nadie, ¿Pero usted aún les cree? Verdad.

Ante la crisis también ¿no se pregunta por qué nunca se evaluaron terapias como el CDS (Dióxido de Cloro)? que he visto personalmente como ha ayudado a muchísimas personas, tanto en caso de gravedad, como a personas que habían quedado con secuelas del Covid y la mejoría es en pocas horas realmente notable, algunos países como Bolivia ya lo aprobaron y Brasil está en el proceso, entonces si es algo que puede funcionar y ha funcionado ¿porque gobiernos de más países no hacen su propios estudios para comprobar la seguridad de este producto por ejemplo? ¿Por una razón sencilla; esto no le interesa a la agenda mundial y menos a las grandes farmacéuticas? El argumento para desechar esta terapia es que puede tener efectos negativos sobre el hígado si se sobre dosifica y cuénteme usted que medicamento con una sobredosificación no tiene efecto negativo sobre hígado y riñones, pero tiran cualquier narrativa, los medios de desinformación la replican y aunque no tenga criterio científico comprobable, la gran mayoría lo da como verdad irrefutable. En Guatemala el mejor ejemplo es la ministra de salud que rechazo el CDS, me gustaría analizar las pruebas doble ciego y el estudio con el que saco sus conclusiones o será que solo lo hizo por lo que dicen los medios y la narrativa de la corrupta OMS, ¿Entienda el fin de ellos no es su salud, Pero Usted les Cree? Verdad

¿Cada país debería tener sus expertos científicos independientes y no ligados a los intereses del Big Pharma, pero de verdad, que se evalúen criterios científicos y no políticos y aunque no sea así usted investigue, cuestione y por favor no vaya como borrego solo siguiendo lo que el gobierno y los medios de desinformación quieren que usted diga o haga, luego de ver estos hechos y estadísticas dígame sinceramente AUN LES CREE?

