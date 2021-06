La visita de la vicepresidente de EE.UU. señora Kamala Harris

Pluma Invitada

Por: Federico Bauer Rodríguez

Muchos guatemaltecos querrán salir en alguna foto con ella, pero les advierto que en su agenda está el tema de la corrupción, y ella es experta en el tema. Y cuando digo experta en corrupción es por lo que a continuación les transmito:

Por más de una década, Peter Schweizer, cinco veces best seller del New York Times ha causado pánico entre los políticos de Washington. Su obra Clinton Cash reveló la corrupción de los Clinton, y generó una investigación del FBI. Entre otras obras, Secret Empires, expuso la corrupción bipartidista que activó una investigación del congreso.

Antes de su última obra, Profiles in Corruption, Schweizer ha publicado una docena de obras relacionadas. Su editorial es Harper Collins Publisher cuyo departamento legal tuvo que cerciorarse de que no hubiera ninguna falsedad.

En esta obra le dedica a Kamala Harris el segundo capítulo, con una extensión de treinta y cuatro páginas que contienen desde faltas a la ética hasta actos de corrupción; la obra antes citada contiene 154 citas sobre este capítulo.

En esta columna relataré lo que me pareció más relevante:

-Sus padres eran un economista marxista de la Universidad de Stanford, y su madre una eminente científica en el área de medicina, quien tuvo la mayor influencia en Kamala.

-Kamala se graduó en Hastings College of Law en San Francisco, pero su bautizo en la corrupción política se dio en 1994, cuando conoció (en el sentido bíblico) a Willie Brown; ella novata de veintinueve años y él, casado de sesenta años de edad, con mucha experiencia en la corrupción. Willie Brown era el Speaker of the State Assembly, un político muy poderoso, quien tenía una práctica profesional paralela en la cual vendía favores.

-Brown le consiguió a Kamala varios puestos públicos y le regaló un BMW nuevo. En 1995 terminaron la relación, pero él siguió siendo su mentor, ya que fue electo alcalde de San Francisco. Brown era conocido por sus prácticas corruptas y fue investigado por el FBI.

-En 2003 Kamala, aunque no era favorita en las encuestas, ganó la elección para fiscal del distrito de SF gracias al apoyo económico de los amigos de WB. La campaña de Kamala fue multada por anomalías, y entre sus donantes había criminales que fueron favorecidos por ella al llegar al puesto.

-Ya siendo fiscal del distrito, y luego del estado de California, Kamala nunca entabló acción penal en contra de religiosos por pedofilia. ¡Nunca! Varios de sus donantes tenían intereses en parar cualquier acción en contra de religiosos católicos. Kamala fue cómplice en desaparecer los documentos que los implicaban, por lo que es indirectamente responsable de los actos criminales que se dieron posteriormente a cuando fue fiscal. Kamala fue fiscal del distrito de 2004 a 2011, y fiscal general de California hasta 2017, períodos en los que nunca denunció a ningún religioso por pedofilia. No solo en este crimen protegió a criminales sino en otros que involucraban a personas influyentes.

-En su calidad de fiscal del distrito también exoneró a quienes cometieron actos relacionados con prostitución.

-Willie Brown, siendo alcalde, nombró a Héctor Chinchilla como jefe de SF Planning Commission, en donde se enriqueció de manera corrupta, pero Kamala lo exoneró.

-Un contratista amigo de Brown, Ricardo Ramírez, defraudó al estado por varios millones, poniendo en peligro miles de vidas al haber empleado materiales de inferior calidad, pero Kamala solo le dio un año de prisión domiciliar y una pequeña multa.

-En 2010, Kamala fue electa como fiscal de California y en 2014 se casó con Douglas Emhoff. Este abogado fue contratado por la firma Venable LLP, especialista en derecho corporativo, cuyos litigios llegaban a la oficina de la fiscal Kamala. Es de notar que varios estados litigaban contra empresas de nutrición por mentir en su publicidad, pero California no quiso participar. En 2016 la FTC le ganó $200 millones a Herbalife, pero Kamala nunca la quiso investigar, a pesar de tener más de setecientas quejas contra la misma. Claro, Herbalife era cliente de Venable LLP.

-En 2015 el esposo de Kamala había sido ascendido a director administrativo de Venable West Coast. Jerry Brown, gobernador de California, apoyó la candidatura de Kamala para el Senado, siendo su hermana Kathleen directora de Sempra Energy, empresa que sufrió la fuga más grande de gas metano en los EE.UU. Sin embargo, la fiscal Harris se rehusó a actuar contra dicha empresa, en un claro quid pro quo.

-La organización Daughters of Charity tenían varios hospitales, pero necesitaban venderlos a otra organización no lucrativa, esta venta requería una simple autorización de la fiscal Kamala, quien la negó. La razón de su negativa fue porque un sindicato, United Health Care Workers West (UHW) le ofreció apoyo en su candidatura para el Senado si se oponía. El proceso se alargó y la Daughters of Charity consiguió un oferente, Prime Health Care Services, la única que iba a honrar US$ 250 millones para las pensiones de 17,000 empleados de la organización, y además iba a respetar los compromisos de esta. La NAACP, Los Angeles Times, California Nursing Association y muchas otras organizaciones estaban a favor de esa negociación, pero no la fiscal Kamala Harris. Kamala estaba siendo extorsionada por UHW, sindicato que le ofreció millones para su campaña. Dave Regan, el líder sindical le informó a Dr. Prem Reddy, cabeza de Prime Healthcare, que Kamala era “his politician” y ella “would do what he told her to.” Al final Kamala autorizó que un hedge fund, Blue Mountain Capital, comprara la operación; el jefe de BMC era Andrew Feldstein gran contribuyente del partido Demócrata.

Esos son solo unos ejemplos de la falta de ética y violaciones graves a las leyes penales cometidas por Kamala Harris.

Hace una década, Obama le pidió a su vicepresidente Joe Biden que se encargara del problema de la migración en nuestro “triángulo norte”, ahora el inútil de Joe se lo encarga a su vicepresidenta Kamala Harris. ¿Tendrá autoridad moral para visitar coyotes de la misma loma?

Libre expresión de pensamiento.

