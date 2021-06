¡Un nuevo amanecer!, llegó Kamala

Sueños…

¡Ya vienen los rusos!, era el grito doloroso que lanzaba el cine, el teatro, la prensa, el gobierno y la música para angustiar a los gringos en los años 60 y 70. ¡Allí vienen los rusos! Era el grito espantoso para atemorizar a la población y convencerla de que por más desigualdades siempre es mejor el capitalismo concentrador de la riqueza y depredador del ambiente, pero generador de riqueza, que el comunismo.

Hoy, en el cuadrángulo del norte y toda Centroamérica los distintos grupos de presión, antiguos secuestradores y torturadores, corruptos de la función pública, narcotraficantes y lavadores de dólares, Ong´s de todo tipo que viven de rentas del Estado, todos esperan con esperanzas y temores la llegada de la vice de Estados Unidos y su programa para reconstruir los Estados fallidos de la región. Viene con los ojos puestos en México, el Triángulo del norte, pero no se olvidará de la Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con los marginales Belice y República Dominicana.

Analicemos los objetivos principales del imperio, tenemos que comprender cuáles responden a necesidades reales de la región, cuáles son de primordial interés de la potencia del norte y cuáles son ocurrencias sin sentido.

Detener la migración

La presión sobre la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en un problema de Estado para el imperio americano. Como lo demuestra que dos de sus principales figuras tengan por encargo los esfuerzos de reducir drásticamente la migración de mesoamericanos. Este objetivo es inalcanzable mientras en la región sigan siendo un gran negocio la concentración de la tierra en manos de extremadamente pocos terratenientes; el poder sea una fuente de rentas y riqueza de grupos aliados de poder; el narco amplíe su dominio sobre territorios, uso de armas e infiltración de instituciones públicas.

Reiniciar la inversión maquiladora

Ingenuamente la administración Biden considera que una vía de solución es fortalecer la inversión de maquiladoras en la región, ya que al generar ingresos familiares y oportunidades de trabajo la gente podría verse motivada a no migrar. El asunto es que las maquilas que se proponen no son de alta tecnología y productividad, sino maquiladoras de bajos salarios, trabajos forzados y servidumbre. Por el momento las doce empresas que respondieron al llamado patriótico de Kamala son: Accion, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, the Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, the Tent Partnership for Refugees, and the World Economic Forum. Muchas de ellas de capital colombiano, que Colombia no es el mejor ejemplo de inversión para generar bienestar ni estabilidad social.

Inversión productiva de $6 mil millones

El cebo para atraer a empresarios externos y empresarios nacionales, son los $6 mil millones que el gobierno de Biden se compromete a transferir a la región. Las primeras fotos en ciudad de Guatemala muestran a donde pararán los dólares tan soñados. Filas de soldados y cadetes rodearon a la vice, es decir, la inversión no será productiva ni social. Será gasto en armas y fuerza, que son la causa y no la solución del problema. Inversión real sería orientar el uso del dinero en obligar que el 10% del gasto público se oriente a educación primaria y secundaria; que el Estado se comprometa en forma real y disminuya el analfabetismo, que en el 2030 el 95% sepa leer y escribir, que el 80% de la población termine la secundaria y que el grueso de la población tenga acceso a la salud.

Atacar las causas de la migración

Kamala trae claros sus objetivos, la estrategia tiene que ser integral: pensando en problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. Lo que no sabemos es sí podrá generar compromisos de las distintas capas de la sociedad para fomentar las soluciones que abarcan oportunidades económicas (redistribución de la tierra, programas de inversión en pequeña y mediana empresa, fomentar el empresarialismo en los pueblos indígenas, generar proyectos de exportación de pequeñas y medianas); generar gobernanza (medir la eficacia y eficiencia de empleados e instituciones públicas, disminuir la visión de recibir rentas sin generar producto, separar y coordinar los poderes del Estado, eliminar el ejército, ampliar la visión civil de la seguridad nacional); combatir la corrupción, las líneas de lavado, las rutas del narco. En fin, la reforma tiene que ser original, crear por fin, con 200 años de atraso Estados liberales en la región.

El papel del financiamiento internacional

Kamala le tiene un nombre pomposo a su plan: Call to action. Para que este llamado a la acción sea posible, Kamala y su Secretario de Estado, Antony Blinken, trabajan en conjunto por reformas desde las entrañas de los ratones, promoviendo reformas administrativas en los aparatos de gobierno del Triángulo del Norte. Así como relanzando los proyectos sin futuro de la llamada integración centroamericana. Para cualquier trabajo de esa envergadura se necesitan recursos. El gobierno de Estados Unidos tiene proyectado un fondo para la región, y está apelando al BID, al Banco Mundial, al BCIE y los organismos de “ayuda” de los países desarrollados para que intenten concentrar los recursos en un solo proyecto, un solo llamado a la acción.

Kamala está entre nosotros. Seremos capaces de generar proyectos de estrategia nacional que nos permitan alcanzar los objetivos de protección del ambiente, bienestar social, eliminación de la discriminación racial y social, generar economías solidarias y eficientes. Es el inicio de la independencia o la caída final en el averno.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: