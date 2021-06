Las evaluaciones dramáticas del premio Nobel Luc Montagnier

Pluma Invitada

Durante año y medio, la humanidad se ha sumergido en la profunda oscuridad del coronavirus. Un virus que ahora sale a la luz que se produjo en el laboratorio de Wuhan provocó millones de muertes y arruinó la vida de miles de millones de personas en todo el mundo.

Pero un virus fabricado, es decir, un arma biológica, es un horrible crimen de lesa humanidad, y obviamente quienes han cometido esta labor criminal deben ser castigados de manera ejemplar.

De todos los virólogos destacados del planeta, que han expresado la opinión de que el virus no fue creado por manos humanas en el laboratorio o se han callado, él fue uno de los pocos, el Premio Nobel de Medicina que aisló el virus del sida, el profesor francés Luc Montagnier, que tuvo el coraje y sin miedo de decir la verdad, y sin ningún interés. Por el contrario, también arriesgó su propia vida, teniendo enormes y poderosas fuerzas planetarias en su contra. El otro profesor francés, Jean Bernard Fourtillan, que también dijo la verdad, fue encerrado en un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué dijo Montagnier hace más de un año? “Se hace una manipulación alrededor de este virus … el coronavirus del murciélago, alguien ha añadido secuencias, sobre todo del HIV, del virus del SIDA … No es natural. Es trabajo de profesionales, biólogos moleculares … trabajo minucioso preciso”.

¿Y qué dijeron entonces sus colegas virólogos? El profesor francés Jean Francois Delfraissy, jefe del consejo científico que asesora al gobierno francés sobre la “pandemia”, dijo: “La hipótesis de que el virus se produjo en un laboratorio de Wuhan es una teoría de la conspiración que no tiene nada que ver con que se trate de ciencia real. Todos en la comunidad científica están de acuerdo en que se trata de un coronavirus”. El profesor francés Olivier Schwartz, jefe del departamento de virus e inmunidad del Instituto Pasteur en Francia, dijo: “Los estudios sobre los genes del virus muestran claramente que no era un virus creado por humanos en el laboratorio”. El profesor Luc Montagnier está difundiendo teorías fantásticas “.

Entonces, entiendes quién tenía razón, quién decía la verdad que saldrá a la luz en todas sus dimensiones de todos modos porque “Nada escondido bajo el sol” según el proverbio griego.

Y hoy, ¿qué dice el Ganador del Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier sobre las “vacunas” experimentales que ni siquiera tienen licencia y que ya han causado miles de muertes y millones de lesiones en todo el mundo? En una entrevista reciente declaró lo siguiente: “Las vacunas causan mutaciones. En otra parte dice: No hay posibilidad de supervivencia a largo plazo para alguien que ha recibido una de las “vacunas” para COVID-19. No hay esperanza ni cura posible. Debemos estar preparados para incinerar los cadáveres “.

Estas afirmaciones son, sin duda, impactantes y ciertamente aterradoras, dado que, según datos oficiales, alrededor de mil millones de personas en el mundo ya han sido vacunadas. De hecho, si se verifica, habrá un asesinato de increíble magnitud que hará que las dos guerras mundiales parezcan una miniatura.

Otros profesores destacados, profesores de fama mundial y miles de médicos de todo el mundo en la misma dirección con el ganador francés del permio Nobel. En particular, el profesor alemán-Tailandés de la Universidad Alemana de Mainz, Sucharit Bhakdi, dirigiéndose a la población mundial, le suplica con las siguientes palabras: “No creas … no creas esta mentira. No creas en el nombre de Dios”. Por el amor de Dios, descúbrelo antes de permitirte vacunar a ti ya tus seres queridos. Porque si te han vacunado una vez, esos linfocitos, si vuelve a ocurrir, se volverán aún más activos. Entonces, esto explica por qué la segunda vacuna es siempre peor que la primera porque es el amplificador, ¿verdad? Y por Dios… No lo hagas una tercera o cuarta vez, porque si lo haces contribuirás a diezmar la población mundial”.

Además, la profesora Irlandesa de la Universidad de Dublín Dolores Cahill y ex vicepresidenta del Comité Científico de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) dijo hace meses: “Un gran porcentaje de los que recibieron la vacuna m-RNA morirá este febrero hasta un año después … los estudios en animales nos han demostrado que hasta el 50% morirá. Especialmente hasta el 80% de las personas en el grupo de edad de 45 a 80 tendrán graves complicaciones de salud o morirán “.

El exvicepresidente de Pfizer, el Dr. Mike Yeadon, también declaró lo siguiente: “Es demasiado tarde para salvar a cualquiera que haya sido vacunado con cualquiera de las vacunas Covid-19. Miles de millones son condenados a una muerte segura, inmutable y angustiosa. Cualquiera que haya recibido la inyección de la vacuna seguramente morirá prematuramente y 3 años es una estimación generosa de cuánto tiempo pueden esperar sobrevivir “.

Entonces, leyendo todas estas declaraciones, no es posible vacunarse si obviamente tiene una función cerebral básica. La pregunta, sin embargo, es: ¿la tienen? Lamentablemente hay personas que no la tienen, porque, aunque aprendan estas afirmaciones, van a vacunarse. ¿Y por qué está pasando esto? Por qué da tanto miedo del lavado de cerebro y la propaganda sistémica de los medios en la mayoría de los países que les ha hecho perder la cabeza bajo el régimen de terrorismo de muerte por coronavirus y rechazar brevemente cualquier otro punto de vista y evaluación científica. Aquí también debo enfatizar que la diferencia de opinión y solo en la comunidad médica científica es razón suficiente para no tomar ninguna de las “vacunas” COVID-19, cuya mortalidad, además, es muy baja, del 0.15%, y no justifica en modo alguno la vacunación masiva universal. Por supuesto, hay personas que no saben nada de todo esto -lo que hoy no se justifica ya que uno está obligado a hacer algo respecto a su existencia biológica- y por eso están felices de estar vacunados.

En conclusión, quisiera desear lo siguiente: que todos estos grandes científicos se equivoquen sobre los efectos tan dramáticos y de pesadilla de la vacunación, es decir, exagerar, o tener en el futuro un antídoto que desintoxique a las personas vacunadas.

De cualquier manera, las personas deben dejar de ir a los centros de vacunación y las vacunas deben dejar de hacerlo AHORA.

Fuentes:

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/le-coronavirus-fabrique-a-partir-du-virus-du-sida-la-these-tres-contestee-du-pr-luc-montagnier_6036972_4355770.html

https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/21/experts-accusation-that-covid-19-virus-originates-in-lab-is-false-and-wrong

https://www.brighteon.com/10be15cc-987e-44b9-83b5-1db88e60ae36

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death?fbclid=IwAR1rlw01K76wxNFHjZj2ycE0G_366uFowXDvKEM0ic8BYFH2_a88qxNot5A

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: