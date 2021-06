Las falsas narrativas

Derecho Ajeno

“Para Controlar a una población hay que conocer su miedo, y es evidente que el primer miedo de cada individuo es estar en peligro mortal. Una Vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo es fácil hacerle creer que “el Estado” estará listo para ayudar a salvarlo.” GEORGE ORWEL

Luego de más de un año y medio de la famosa “Plandemia” empezamos a ver como empiezan a salir indicios de que muchos de los temas que se mencionaron desde un inicio comienzan a salir a Luz, hoy con más pruebas significativas y comenzamos a entender porque las dobles narrativas no tienen sustento científico si no que puramente político y mediático y como comentaba en mi artículo anterior Por que debería de creerles a las personas e instituciones que la han mentido una y otra vez.

Primera Falsa Narrativa: El Virus es de Origen Natural

Empezamos con los más de 30,000 correos electrónicos desclasificados del Dr. Antony Fauci director del NIH (Instituto Nacional de Salud) donde se habla que a través de una Ong Eco health de Peter Daszak, se apoyó y financio al instituto de Wuhan en la investigación de “ganancia de Función”, Fauci autorizo 7.4 millones de dólares para esta Ong que trabajaba directamente con el laboratorio de Wuhan en China.

Que es “Ganancia De Función de Virus” básicamente es secuenciar la información genética de los coronavirus obtenida de cualquier animal y construir coronavirus modificados genéticamente o quimeras, que puedan infectar fácilmente las células humanas, con el supuesto fin de crear “mejores Vacunas “. Este riesgo de jugar genéticamente con Virus y que se pueda escapar o saltar intencionalmente a los humanos, lo anuncio la Rai Televisión italiana en el 2015 en un documental, donde se habla que se había logrado aislar la proteína de un coronavirus https://youtu.be/FdZr59QC-E8, Pero Científicos como Fauci mencionan que estas investigaciones son “un riesgo que vale la pena correr” en un articulo del Washington Post

https://www.washingtonpost.com/opinions/a-flu-virus-risk-worth-taking/2011/12/30/gIQAM9sNRP_story.html )

“Trabajando con Daszak, Fauci ordenó al director del laboratorio de WIV, Shi Zhengli, que recolectara varias muestras de heces de murciélago en las cavernas, Zhengli recogió las muestras de murciélagos e informó a Fauci, en algunos de los correos Para seguir recibiendo dinero, el jefe del laboratorio de Wuhan, el Dr. Shi Zhengli, informó a Fauci sobre el progreso que estaban haciendo con los coronavirus en noviembre de 2017.”

“Para crear coronavirus altamente infecciosos, los investigadores chinos utilizaron la herramienta de edición de genes CRISPRhttps://www.naturalnews.com/2021-03-14-new-book-chinese-militarys-coronavirus-research.html que alteran las células pulmonares de los ratones. Los científicos equiparon a los roedores con el receptor ACE2 de las células pulmonares humanas, el mismo receptor que se supone que el SARS-CoV-2 explota en el sistema inmunológico humano. Los investigadores chinos aclararon su trabajo en junio de 2020, cuando publicaron un nuevo modelo para estudiar el SARS-CoV-2, uno que casualmente utiliza propiedades mejoradas de ganancia de función que Fauci apoyó.”

https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-reavivan-debate-polarizador-sobre-fuga-laboratorio-wuhan-20210525-xoch6mux5bfmbjr4ozko72fhk4-story.html

Se da Cuenta La magnitud de lo que estamos hablando, esto debería ser motivo de que los responsables deberían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y en este caso por genocidio contra la raza humana en general. El Dr. Fauci, todos los involucrados en Estados Unidos y el régimen Chino deben ser sancionados y expuestos ante la opinión pública. Lo que el presidente Trump hablo tanto era verídico, El virus chino no era una acusación al aire, tiene fundamentos sólidos y hoy se empieza comprobar con los correos desclasificados de Fauci esto es una Bomba.

La narrativa del origen del virus en el mercado de Wuhan que tanto repitió toda la media corrupta en el mundo y las burlas al presidente Trump, quedan evidenciadas nuevamente como otra Gran Mentira. Pero Usted sígales creyendo.

¿Ahora miro medios que dicen no es importante saber cómo se originó todo y que lo importante es la vacuna, Como es posible esto? Por supuesto que es importante y se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Algo que miro muy difícil o casi imposible con un gobierno americano demócrata blandengue y con un poderoso lobbing chino en casi todos los países del mundo.

Lo que nos tiene que quedar claro es que entramos a una etapa donde la Ingeniería Genética dará mucho de qué hablar, pero entendamos de una vez por todas: El virus es un arma biológica y este solo es el inicio del plan de una agenda mundial mayor. Este Virus solo tiene una mortandad del 0.045%, que pasara el día que se salga de control virus más mortales, según el Senador Rand Paul se está experimentando con esta técnica de ganancia de función con virus que pueden tener una mortandad hasta del 15 % , algo de miedo realmente.

Segunda Falsa Narrativa: Política de Fronteras Abiertas

Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, pudimos ver como se atacó al presidente Trump por su política migratoria, el mainstream media atacaba al “Xenofobo” Presidente por sus políticas racistas según ellos en contra de los pobres inmigrantes. Por otro lado, mirábamos como Biden y Kamala hablaban de una política de Fronteras Abiertas y de acoger con los brazos abiertos a los migrantes latinos sobretodo.

¿Con la visita de Kamala Harris a Guatemala queda evidenciada nuevamente la Mentira de los Demócratas y de la Media, con estas palabras “¿Absténganse de venir ilegalmente a los Estados Unidos, por favor No vengan” Entonces señores todo era una Mentira más?

La administración Biden esta naufragado en sus políticas migratorias y regresando a las medidas que Trump, entonces señores otra Falsa Narrativa, Pero Usted sígales Creyendo.

Tercera Falsa Narrativa: Inmunidad de Rebaño y Vacunación todo será normal

Se recuerda del famoso Cuando Tengamos la Vacuna todo volverá a la normalidad y llegaremos a inmunidad de rebaño.

¿Mi pregunta es por que en muchos lugares no es así? ¿Miramos lugares con altas tasas de vacunación con muchas restricciones, cual es la lógica de estas medidas entonces? ¿Ver hasta donde aguanta la población? ¿Vuelvo a preguntar porque en Guatemala seguimos con Ley Seca? La conclusión aquí es que es otra falsa narrativa, todo esto tiene que ver con manipulación de las masas y no con cuidar de su salud, pero no importa usted sígales creyendo.

¿además porque el rechazo a los no vacunados?

Supuestamente los vacunados ya están a salvo de la terrible enfermedad que mata en promedio a 45 personas por cada 100,000 habitantes. Inclusive he sabido de casos de personas que las expulsan de grupos sociales si no se vacunan. ¿Esto sale de que también otra narrativa es que la vacuna no garantiza el no contagio, entonces de que jodidos se trata esto? El peligro mayor que yo miro de esto es que las mentes manipuladas mediáticamente se pueden prestar a cualquier estupidez, que se les ocurra a los medios y lo que se genera es más división de la que ya existe, ahora es vacunados contra no vacunados.

Cuarta Falsa Narrativa: Vacunación Segura

Bueno realmente nunca lo ha sido, desde el momento que todos los fabricantes se lavaron las manos de cualquier responsabilidad de efectos adversos, pero si el gobierno le dice que, si lo es, usted sígales creyendo. Ante el miedo de que este virus que mata al 0.045%, miramos la desbandada de gente vacunándose (en nuestro país se volvió ya un tema de estatus vacunarse en USA) y aunque los efectos adversos hasta el momento sean mínimos, ya hay muchas muertes por la vacunación no significativamente importantes porcentualmente hablando, pero si más que los últimos 20 años de vacunaciones en todo el mundo. Es un numero al que hay que ponerle atención en los siguientes meses y años.

Ahora sale una información donde la CDC habla que la inflamación cardiaca es más alta de lo esperado en hombres jóvenes de 16 a 24 años, luego de la segunda dosis con la vacuna de mRNA de Pfizer y Moderna.

https://www.reuters.com/world/us/cdc-heart-inflammation-cases-ages-16-24-higher-than-expected-after-mrna-covid-19-2021-06-10/

Esto si es una llamada de atención, entienda algo la mortandad de Covid en este grupo de edad es de 1 en 100,000. ¿Cree usted que vale la pena arriesgar a los jóvenes a vacunas experimentales que ni siquiera garantizan el no contagio? ¿Cuál es la insistencia de vacunarlos entonces?

Nuevos estudios demuestran que la “proteína espiga” o el “Spike Protein” del covid es la que produce el daño del endotelio y genera los Trombos

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 y otro estudio afirma que los anticuerpos que genera la vacuna que inocula las proteínas espiga del virus pueden atacar hasta 28 tejidos del cuerpo humano.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.617089/full, entonces ¿donde esta la seguridad que nos venden?

Aquí nuevamente podemos constatar algunas de las falsas narrativas de muchas que se han dicho una y otra vez por parte de los políticos y la media tradicional. Lo llamo a usted lector a usar su pensamiento crítico, que investigue y que no sea otro más que se deje llevar por la corriente de lo que le dicen lea investigue y mire todas las contradicciones en las que ellos mismos caen.

Pero Ss usted les sigue creyendo, déjeme decirle que padece del síndrome de la mujer maltratada, que regresa por mas una y otra vez, o como diría una famosa comediante Chapina “Guicho pegame pero no me dejes”.

Libre expresión de pensamiento.

