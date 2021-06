Que los guatemaltecos se enteren

Petardo

Con mucha discreción se llevó a cabo la reunión entre la vicepresidenta de EE. UU. y el presidente de Guatemala. O sea, reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe y no hay necesidad de que conozcan los demás. “la reunión se desarrolló en un ambiente de máxima discreción”.

Prudencia y sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. Esto quiere decir que la mayoría de guatemaltecos ignoramos que se trató entre estos dos personajes y en su discurso para exponerlo al pueblo solo dijeron lo que les convenía decir. Después de lo pasado nos enteramos de que La Casa Blanca anunció este viernes que el Pentágono recuperó unos US$2 mil 200 millones que el expresidente estadounidense Donald Trump desvió para construir el muro en la frontera con México, y pidió al Congreso que no lo obligue a gastar US$1 mil 400 millones más en la barrera fronteriza. En un comunicado, la Casa Blanca explicó que el Pentágono dedicará los US$2 mil 200 millones que desvió el Gobierno de Trump a las partidas, a los fondos que iban destinados originalmente: un total de 66 proyectos en 11 estados de EE. UU., tres territorios y 16 países. De ese monto, casi US$1 mil 300 millones se dedicarán a proyectos en el extranjero, incluidos unos US$90 millones en instalaciones de la Armada estadounidense en España, donde Estados Unidos tiene una base naval en Rota (Cádiz), y más de US$33 millones en la base naval de Guantánamo (Cuba), según el Pentágono un migrante mexicano, de 24 años, perdió la vida este viernes al caer del muro fronterizo en divide México y Estados Unidos, en la parte de Texas, de acuerdo con autoridades de ambos países. El accidente ocurrió en la frontera Ciudad Juárez, que colinda con la ciudad de El Paso, Texas, cuando el hombre, de quien no se precisó el nombre, intentaba cruzar al lado estadounidense y cayó de la parte alta de la estructura de hierro, desde uno 10 metros de altura.

Las autoridades mexicanas indicaron que el hombre escaló con cierta facilidad la valla metálica del lado mexicano, esta persona intentó acomodarse para el descenso, ya del lado de la Unión Americana, pero al estar sobre la cima, resbaló. Luego de que con sus declaraciones hizo que los fans de Trump no lo extrañaran tanto, Kamala Harris tuvo que suavizar un poco su posición sobre el tema migratorio: que, si vayan a Estados Unidos, dice (pero OJO: no de forma ilegal). “Permítame ser muy clara. Estoy comprometida con garantizar que Estados Unidos proporcione un estatus seguro.”, señaló la vicepresidenta de Estados Unidos, luego de haber sido criticada hasta por congresistas demócratas.

No tanto con los migrantes que pretender llegar de forma ilegal, sino con aquellos que, como señala Ocasio-Cortez, están huyendo de regiones desestabilizadas económica, política y socialmente… de lo cual tiene “tantita” responsabilidad Estados Unidos. En resumidas cuentas, analizamos que EE. UU. es incapaz de parar la emigración a su país así construyan grandes muros gastando incluso dinero que iba a ser destinado para ayudar a otros países. Los guatemaltecos no somos los únicos responsables de todos los migrantes para EE. UU. Nosotros resolvamos nuestros problemas, pero no nos comprometamos de resolver problemas de países vecinos. Es momento que el presidente de la República de Guatemala se quite su tapabocas y les diga a los guatemaltecos que compromisos adquirió al firmar el tratado con la vicepresidenta de EE. UU. sin que el pueblo guatemalteco que es el mandatario lo autorizara.

Libre expresión de pensamiento.

