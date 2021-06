Caos

Punto de Vista

Seguimos sin vacunas, caminando sin rumbo a la espera de donaciones, rogando, en pleno caos. El desconcierto reina para la mayoría de la población de Guatemala. No hay suficientes dosis, los centros de vacunación trabajan limitadas horas, la información no fluye.

No existen campañas (en todos los idiomas del país) sobre los beneficios de vacunarse y qué esperar luego de vacunarse. Simplemente nada, no existe una sola campaña masiva, que se escuche, comente e impacte y, en consecuencia, más personas se vacunen.

Seguimos creciendo en contagios y muerte. El virus no perdona, parece más agresivo, virulento. Sin embargo, ante esta situación se organizan fiestas, reuniones, comienzan las clases escolares por el “sistema híbrido”. Es una realidad paralela.

La ciudadanía parece adormecida, sin ganas, peleando el día a día. No exige más. Es aceptar el destino impuesto, mal destino. Rendidos, recibimos las migajas. Es lo que hay.

Parece que no se entiende o no interesa entender, sobre la urgencia de vacunar a la mayoría de la población. La vacunación es un asunto colectivo. No existe estrategia y no existe porque no contamos con información precisa y oportuna. Se carece de bases de datos o registros confiables sobre las personas en las cuatro etapas que se establecieron en el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cómo calcular el número de dosis requeridas y el tiempo para cada etapa? Hasta el momento no conocemos esos datos.

Es más, el Plan de Vacunación con fases y sub-fases a esta altura del partido y ante la situación que estamos viviendo, no le encuentro sentido. Pero no soy la técnica en ese ámbito, es solo sentido común.

Reina la incertidumbre, la ansiedad, el caos. ¿Cuándo vienen las vacunas? y no me refiero el “puchito” quincenal donado por algún país o mecanismo internacional, no, la pregunta es: ¿cuándo vienen TODAS las dosis necesarias para el país? ¿Cuál es el tiempo estimado para tener vacunada con dos dosis al 70 por ciento de la población? Sí, lo sé, no hay respuestas.

Conformándonos con migajas y rendidos, estamos en el caos.

