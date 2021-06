Entrevista al escritor nicaragüense Carlos Jarquín

Las buenas amistades son tesoros. Por eso, cultivo con cuidado las mías. Son pocas, pero muy valiosas, como la del escritor nicaragüense y columnista internacional Carlos Javier Jarquín, quien reside en Costa Rica. Lo conocí para mayo del año 2020, por casualidad, mientras buscaba y leía en la web escritos de autores y artistas emergentes en Latinoamérica. Le solicité amistad en una de las plataformas sociales y me respondió inmediatamente. Compartí con él algunos de mis trabajos literarios y acto seguido me preguntó si podía llamarme. Como acostumbra a hacer, quiso corroborar la autenticidad de los textos y si era real y cierta la información que le brindaba. Ese fue el inicio de nuestra amistad. Una cofradía que se ha extendido a lo largo de estos meses de encierro por la pandemia. Solo le tomó minutos leer uno de mis cuentos y esa misma semana ya estaba circulando mi nombre en periódicos y revistas de distintos países hispanoamericanos. Así es Jarquín con todos los que por razones misteriosas llegamos a su vida y tenemos algún talento que compartir. De hecho, gracias a él conocí al artista plástico nicaragüense Mauricio M. Rizo Centeno, quien pintó la portada de mi libro Llueve (Ediciones Kuelap: Lima, Perú, junio 2021).

La generosidad es una de sus mayores virtudes, junto con la tenacidad y perseverancia. Aunque su cruda franqueza le ha generado algunos detractores y conflictos, lo cierto es que siempre le gana a la injusticia porque porta dos valores fundamentales: integridad y honestidad. Su profesionalismo y sentido de responsabilidad le ha merecido el respeto de todos. Por eso, cuando lo conocí le dije lo siguiente: “Algún día te haré una entrevista para que el mundo conozca un poco más de ti, porque sé que los buenos siempre somos más”. A continuación, les comparto mi entrevista a Carlos Jarquín. Espero retribuir, aunque sea un poco, lo mucho que este ser humano le ha dado a tantos escritores y artistas hispanoamericanos. Baste con visitar su canal en YouTube y sus columnas internacionales para ser testigo de la cantidad de escritores y artistas que ha apoyado.

Carlos Javier Jarquín

Conocemos las publicaciones de Carlos Jarquín, pero no conocemos quién es en realidad. Si fueras a resumir en pocas palabras tu vida, ¿qué dirías?, ¿cómo te describirías?

Distinguida poeta Azula: Es un honor que me hagas esta entrevista. No sabes lo mucho que aprecio y valoro esta oportunidad que hoy me estás brindando. Me honras con tu cordial invitación. Gracias por tomar parte de tu valioso tiempo y dedicármelo exclusivamente para redactar y enviarme este formulario que con todo el placer del mundo responderé. Mi eterno agradecimiento para este distinguido medio que le dará difusión y que será el puente ideal para que muchos cibernautas puedan conocer brevemente de mi trayectoria.

Mi paseo sobre la faz de la tierra dio inicio el martes 26 de junio de 1990 a las 12 del día en Rancho Grande, Matagalpa, Nicaragua. Por fortuna, crecí al lado de mi abuela materna, quien me inculcó desde niño principios y valores que hoy y siempre estarán tatuados en mi corazón. También cuento con otra invaluable experiencia y es la de haber crecido sin mis progenitores. Mi padre convivió con mi madre pocos días y cuando ella estuvo embarazada, la abandonó y nunca más se volvieron a ver. Luego, cuando cumplí dos años, mi madre se casó con quien es su actual esposo y este señor no me permitió vivir con ella… entonces mi madre tomó la excepcional decisión de dejarme con mi abuela y no fue hasta el 30 de mayo de 2004 que conocí personalmente a la mujer que me trajo a este mundo. El 29 de junio del año 2011 conocí a mi padre biológico.

Me considero un hombre emprendedor, honesto, responsable, disciplinado, respetuoso, amigable, solidario, humanista. Pero, sobre todo, soy un simple mortal y procuro disfrutar cada segundo con intensidad, sin perder de vista que quizás puede ser mi último segundo de respiración en este mundo.

La vida tiene sus pros y contras, ¿cuáles han sido los tuyos, es decir, tus luchas, tus caídas o tropiezos, pero también tus aciertos y victorias?

Sí, todos en esta vida vivimos circunstancias de diferentes colores y yo no he sido la excepción. Vengo de una familia muy pobre económicamente: a los 6 años aprendí a hablar, a los 10 comencé a trabajar, tenía que hacerlo para poder pagar mis estudios, era muy difícil; pero hoy no lo lamento. Me siento honrado de haber comenzado a trabajar a esa edad. A los 11 años aprendí a leer. A lo largo de estos 31 años mis luchas, caídas y tropiezos han sido diversas e incontables, pero no me voy a extender en ese tema, lo que sí puedo decir es que, si crecer junto a los padres a veces puede ser complicado, imagínate cómo será vivir tu infancia sin el apoyo de quienes te trajeron a este mundo.

Yo desperté a vivir con sentido después de los 25 años, pues antes los viví como el montón. En el 2015 me programé a vivir con coherencia y, por supuesto, los resultados, hasta el presente, han sido sorprendentes porque he tenido el privilegio de publicar mis artículos en más de 100 revistas y periódicos digitales e impresos a lo ancho y largo de Hispanoamérica.

¿Por qué te llaman el chico poeta? ¿Quién te asignó ese nombre artístico y por qué?

En Managua hay una radio que se llama Radio Sandino que se escucha en toda Nicaragua y también en la web. A inicios de 2016, yo escuchaba el programa Sin Restricciones, que se trasmitía en vivo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Las locutoras eran jóvenes increíbles (Cris y Karina), a través de sus voces viajaba inspiración. Una tarde de marzo del año referido, llamé al programa para hablar sobre un tema que estaban discutiendo y después de dar mi opinión, les pedí leer un poema de mi autoría y ellas al unísono dijeron que con mucho gusto tenía el espacio. Al día siguiente, una de ellas dijo: “Chico poeta, si estás en sintonía, llámanos, por favor, y léenos un poema” y desde entonces me llaman el chico poeta.

Las relaciones familiares son fundamentales en nuestra formación, pero a veces pueden ser conflictivas, ¿qué valor le das a la relación que tienes con tu familia y cómo esta aportó o no a tu vida profesional?

Indiscutiblemente, los lazos familiares son fundamentales para lograr ser exitoso. Dichosos quienes han tenido la dorada oportunidad de recibir apoyo incondicional de su familia. El aporte que he recibido de parte de la familia para convertirme en lo que soy ha sido poco, aunque he recibido más apoyo de la familia materna. Por parte de la familia paterna, ha sido absolutamente escaso, imagínate que ni el apellido paterno llevo, pero, en fin, a esta edad, para mí, eso no tiene importancia. En resumen, a lo largo de mi vida he recibido más apoyo de los amigos que de los familiares.

Comparto el enlace de un vídeo en el que la periodista y locutora peruana Luciana Irigoin recita un poema de mi compatriota, escritor y poeta Fabio Mendoza Obando: https://youtu.be/NrHnm1V5Vh8.

En algunas ocasiones, familiares cercanos se han atrevido a llamarme loco; loco por mi forma de pensar, que no es la del montón, loco porque vivo leyendo, loco porque no visito bares ni ando en fiestas, loco porque cada día encuentro razones para dejar algún pequeño recuerdo en este mundo terrenal, loco porque me he dado cuenta de que yo no llegué a este mundo a pertenecer al 95% de la población, loco porque todos los días trabajo persistentemente para lograr mis metas.

¿Qué significó para ti publicar tu primer artículo impreso? ¿En cuál periódico y país fue? Además, ¿cuál fue el primer artículo que publicaste en un periódico extranjero?

Para mí, há sido lo más especial de mi vida. Ver mi nombre impreso en un periódico es algo tan precioso que es motivo de inspiración para seguir escribiendo. Por otro lado, es lamentable que poco a poco los periódicos impresos estén desapareciendo. Entre unos 20 a 30 años, la mayoría de esos periódicos, probablemente, en una gran parte de los países, ya no exista.

Mi primer artículo impreso fue en LA PRENSA (impreso-digital), el mejor periódico de mi amada Nicaragua. Ese artículo se titula, Agua Vital y fue publicado el sábado 23 de abril de 2016 en la sección memorable de “Cartas al director”.

Mi primer artículo en un periódico extranjero se titula El doncel inteligente y fue publicado en Diario Extra (impreso-digital), el periódico más leído de Costa Rica, el viernes 17 de junio de 2016 en la sección de Opinión.

¿Qué valor le ves a la lectura?, ¿qué prefieres leer y por qué?

El valor de la lectura es excelso e indescriptible. Quien descubre este don y adopta este hábito desde muy niño, será un ser humano dotado de conocimientos. Y si pone en práctica, en lo positivo, tal conocimiento, estará destinado al éxito colosal en todo lo que emprenda, sin necesidad de ser hijo de un millonario o tener un doctorado en la mejor universidad del mundo.

Yo leo de todo un poco, pero prefiero leer biografías, especialmente la de los célebres más exitosos, pues han marcado la historia haciendo lo que tanto amaban. La mayoría de esos grandes personajes nunca tuvieron una formación académica formal y eso no fue impedimento para dejar huella en la historia. Yo me considero discípulo de quienes han hecho historia desde lo práctico, desde la acción y no desde la teoría. Todos hemos llegado a este mundo para hacer lo que deseamos, no todos tienen la habilidad de potenciar sus talentos. Los cementerios están llenos de seres humanos que se fueron a dormir eternamente sin que su nombre estuviese inscrito en alguna esquina de la historia.

¿Cuántos años le has dedicado a la gestión cultural y por qué?

Desde finales de 2018, y más que todo ha sido un gesto solidario, ya que la mayoría de los medios de comunicación no tienen muchos espacios para la cultura y yo he logrado darle difusión a mi trabajo de una manera estratégica. Aprovecho para agradecerle a los directores y editores de las distintas revistas y periódicos que me han dado la oportunidad de dar a conocer mi trabajo literario. Como ellos han sido bondadosos conmigo, yo he extendido esa cordialidad a incontables amigas y amigos de distintos países del mundo hispanohablante. Para mí, ayudar a otros desde lo poco que sé hacer es, y siempre será, un placer que provoca en mí radiante felicidad.

¿Qué importancia le das a las redes sociales?, ¿desde cuándo y cómo las has utilizado? Además, ¿cuánto de verdad y fraude, según tu experiencia, existe en las redes sociales?

El impacto que las redes sociales tienen es impresionante, tanto en lo positivo como en lo negativo. Hay que saber darle uso. Soy poco de utilizar redes sociales. Las utilizo desde el 2015 y he sido muy precavido, tanto con las publicaciones como con las personas con las que interactúo. Personalmente, las he utilizado para conocer personas maravillosas de otras ciudades y países. Ello ha sido enriquecedor e inspirador para mi vida.

El fraude que se moviliza en las redes sociales es enorme. Tristemente, muchas personas las utilizan para hacer el mal. He conocido historias de amigas y amigos que se han llevado la sorpresa más desagradable y peligrosa que te puedas imaginar.

¿Coméntanos dos anécdotas que hayan cambiado tu vida, ya sea de forma positiva o negativa?

Antes de ser articulista, yo les comentaba a algunos amigos cercanos que mis textos los iba a publicar en muchos periódicos de distintos países del mundo. Todos se burlaban de mí. Esas burlas me impulsaron a no limitar mis sueños, gracias a esos comentarios tóxicos comencé a darle un nuevo color a mi existencia.

En enero de este año, salió en periódicos impresos de Nicaragua y Costa Rica un artículo que se titula “Despreocúpate de tus tristezas”. Ese artículo lo escribí a inicios de 2018. Para finales de enero, recibí un correo que decía: “Lic. Carlos Javier Jarquín, es un placer saludarle por este medio. Espero esté muy bien. El motivo de escribirle es para agradecerle y felicitarlo por ese hermoso artículo que recientemente ha publicado. Es un texto que cambió absolutamente la perspectiva de mi vida. Cuando lo leí, pensé que el autor tenía unos 70 años; pero después busqué su nombre en Google y me di cuenta que apenas tenía 30 años. Yo tengo 65 años y su artículo me ha inspirado. Reitero mi gratitud y mis felicitaciones por su formidable artículo”.

¿Cómo quieres que te recuerden?, ¿qué pretendes en tus artículos? ¿qué te ha movido a escribir y por qué?

Deseo que me recuerden como un hombre cortés, solidario, emprendedor y, sobre todo, como un ser humano que siempre se pronunció a favor del amor, el respeto, el arte, la educación, la paz y la igualdad. Con mis artículos, pretendo llevar un mensaje reflexivo desde mi modesta opinión en un lenguaje fácil de entender.

Lo que me ha motivado a escribir ha sido la necesidad de expresarle al mundo lo que pienso y siento desde mi perspectiva. A veces como sugerencias, otras como reflexiones dirigidas a la mayoría de la población con el firme propósito de fomentar los valores, la cultura y todo lo mejor para el desarrollo de nuestra sociedad. También, como gestor y promotor cultural, siempre estoy alzando mi voz a favor de las personas talentosas.

¿Qué piensas de los “diplomas”, las ferias y festivales que se presentan en Facebook?

Sin intención de ofender, y si lo hago, por favor, disculpen mi sinceridad. Para mí, los “diplomas” virtuales que circulan en distintos grupos de Facebook pueden promover la mediocridad porque esos “reconocimientos” carecen de autenticidad y cualquiera los puede hacer o pagar por ellos. Muchas personas que otorgan tales “diplomas” buscan conseguir más seguidores y la mayoría que lo recibe presume que han sido galardonado con un reconocimiento internacional. Aunque en el espacio virtual puede que atraigas varios seguidores, en la vida real no te aporta nada. Además, provoca confusión a quienes realmente promovemos las bellas artes, porque, tristemente, algunos poetas utilizan esos reconocimientos en su curriculum vitae y se pierde credibilidad.

La mejor manera de reconocer el trabajo artístico, literario, periodístico y editorial en en el mundo virtual es compartir las publicaciones de los autores. De igual forma, los autores deben recomendar los trabajos de sus colegas a sus seguidores. Por ejemplo, esta entrevista es una forma de reconocer mi trabajo literario.

Las ferias de libros y festivales de poesía virtuales me parecen una linda forma de promover a los escritores emergentes, siempre y cuando sus organizadores lo hagan con mucho profesionalismo. Para ello, es indispensable ser selectivos con las y los invitados.

Con gran entusiasmo aplaudo a quienes usan las redes sociales para promover el arte y la cultura de manera profesional. Hay que ser cuidadoso de a quién aceptar invitaciones para entrevistas, festivales, ferias de libros y antologías.

Como influencer y columnista, has conocido infinidad de personas. ¿Cuál es tu relación con los escritores y artistas luego de entrevistarlos?

Sí. He tenido el privilegio de conocer a personas de diferentes países: poetas, escritores, columnistas, periodistas, pintores, cantantes, locutores, editores, empresarios, gestores y promotores culturales. Muchos son mis amigos y se han convertido en cómplices de proyectos; otros… ni el nombre recuerdo.

Después de publicar en tantos periódicos y revistas internacionales por años, ¿por qué no has publicado tu libro?, ¿Cuándo publicarás tu primer libro?

Nunca me he propuesto publicar libros, lo que sí me ha encantado es publicar en periódicos y revistas. Este año tengo en agenda publicar dos libros: uno de entrevistas y otro de artículos de opiniones. Los invito a estar atentos. Pueden seguirme en YouTube como Carlos Jarquín.

Has sido colaborador en muchísimos periódicos y revistas del mundo hispanohablante, ¿crees que exista la posibilidad de que Carlos Jarquín tenga su propio medio de comunicación en algún momento no muy lejano?

Estoy seguro de que muy pronto tendré mi propio periódico y será digital. Será un medio de comunicación diseñado para todo público, pero especialmente para los escritores, poetas, lectores, editores, pintores, cantantes, modelos, atletas, emprendedores, empresarios, gestores y promotores culturales.

Eres coordinador general de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, ¿qué te inspiró a emprender este proyecto?, ¿para cuándo podremos leer este libro?

Al comenzar este año, tuve la iniciativa de emprender el proyecto de la Antología del Bicentenario de Centroamérica,inspirado en los doscientos años de Independencia de Centroamérica con el único objetivo de promover el arte y la cultura en toda la región de América Central. Este proyecto es una realidad gracias al apoyo de la escritora y poeta mexicana Ana María Ayala, Directora de Ayame Editorial y también gracias al infinito e incondicional apoyo de los coordinadores de cada país participante. Mi gratitud para todos los escritores, poetas y artistas que han confiado en este histórico proyecto literario. Este libro se podrá adquirir para septiembre del año en curso a través de Amazon.

Agradezco a Carlos Jarquín su valioso tiempo para responder este formulario. Espero que pueda servir de inspiración y reflexión a todos los lectores.

Aprovecho también para felicitarlo porque celebró este 26 de junio de 2021 su cumpleaños treinta y uno. Por este motivo, comparto el enlace del vídeo en el que la poeta mexicana Lilia Molina recita un poema de Carlos Jarquín: https://www.youtube.com/watch?v=RSe0QwElmd4

¡Feliz cumpleaños, amigo!

