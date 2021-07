La razón por la cual, los arrieros disfrutan tanto

Relatividades Perspectivas

… porque es fácil arrear a masas amaestradas:

Recientemente, percibimos otra vez, un claro ejemplo de amaestramiento que ya conocíamos y que facilita a la dominación elitista.

Así como hace años percibimos como algunas “personas” no lograban salir de amaestramientos como socialismo (por herencia emocional familiar), ponerle títulos de “derecha” e “izquierda” a todo para sentirse pensantes por coincidencia social (ni siquiera notaban que cada uno los definió de manera distinta en cada situación o contexto)…

Ahora percibimos como las “personas” vuelven a repetir una vez más que la solución ante la situación decadente o colapsada de sus países, es efectuar elecciones – votaciones.

… han realizado quejas innumerables durante años y hasta décadas, acerca de que cada gobierno resulta igual de malo o peor que los anteriores. En cada elección condenan que únicamente opciones malas existen para “elegir”. Se quejan sobre tener que votar por el “personaje” que parezca el menos malo… para evitar que otros se conviertan en los nuevos arrieros de las masas.

Pero… cada día o semana o mes o año, repiten nuevamente la premisa de que la solución para evitar másdecadencia y lograr auge (solucionar situaciones en general), es realizar elecciones – votaciones.

Tristemente, muchos ni siquiera son capaces de notar que no eligen a arrieros y a propuestas, realmente sino que los amansan haciéndolos creer que eligen entre opciones dadas (postulantes).

¿Que clase de… … hay que ser para no tener conciencia del bulto que tenemos 1 metro arriba de ya saben donde… y “tener que” “elegir” entre opciones impuestas, en lugar de pensar soluciones y estrategias de acciónpara lograrlas?

No solamente cada 4 años, sino cada día, nos quejamos de los funcionarios. Cada día o semana decimos al hablar sobre política, que la política está manchada y hasta pérdida debido a que la han cooptado personajes con intenciones o moral o capacidades dudosas. “yo no me meto en política porque ahí solo mafias y porquerías hay”…

Segundos después, afirmamos que la solución para los malestares socio – político – económicos, es votar en elecciones… (cuando nosotros mismos afirmamos que solo porquerias se postulan… que cada 4 años o cada periodo de gobierno, todo termina siendo peor debido a falta de escrúpulos o inteligencia u honestidad o capacidad de los funcionarios).

Y da tristeza y lastima percibir el entusiasmo con el que muchos vociferan cada cierto tiempo, que hay que votar – esperar elecciones… para solucionar problemáticas (cuando ellos mismos siempre afirman que todo empeora y que solamente mafias y oportunistas se postulan para puestos públicos).

Otros van más allá en escala de… …: “solo malos políticos hay. supliquemos que alguien de fuera venga a solucionar todo”, “”solo candidatos malos hay en cada elección pero debemos votar por el menos malo… porque es la única opción… si no, quién va a…” (dejar en suspenso a ese último argumento, por dar un toque trágicamentecómico: ya todos sabemos que repiten los amaestrados y que sucede realmente y hasta ellos notan).

Pregunto: ¿para qué necesitamos a arrieros? ¿acaso no podemos pensar y accionar por nosotros mismos para lograr soluciones? ¿acaso no podemos organizarnos por sectores para identificar problemáticas y potenciales soluciones, para luego definir estrategias de ejecución de las soluciones más lógicas?

Se que muchos están ocupados en trabajos como transporte y otros que no dan tiempo libre para enfocarse en otras cosas. se que es necesaria la coordinación de ejecución de soluciones, pero considero que enfocandonos por sectores y monitoreando ejecuciones por sectores mediante empleados coordinadores (no jefes autoritarios dominadores y mafiosos como los que existen en política autoritaria y totalitaria – impositiva), podríamos lograr paso a paso, auge y bienestar mediante soluciones concebidas por análisis directo basado en conocimiento profundo de las situaciones en cada sector.

“Es que así es el sistema”, “es necesario que existan políticos”. … ¿acaso no podemos pensar sino solamente repetir amaestramiento? ¿acaso no todo decae cada vez más? ¿acaso no nos quejamos de que en cada periodo de gobierno, los funcionarios arruinan mas a cada país en distintas situaciones o conceptos?

¿Por qué “necesitamos” a sistemas diseñados hace eras y que son obsoletos y manipulados por corruptos o por oportunistas (estos últimos protagonizan al eterno pleito estilo de mercado, en política: no tratar problemáticas, sino pelear por defender a unos para evitar a los otros, cuando ambos son arrieros dominadores y mafiosos)?

¿Por qué pelear por política autoritaria y totalitaria, si nosotros mismos siempre decimos que al final, corruptos y oportunistas son los que se benefician con esta política? “Ningún político actúa a favor del pueblo. Todos siempre terminan accionando para sus intereses y en el proceso, joden al pueblo, al país y todo lo que hay en el”. Sin embargo, parecemos no lograr salir del amaestramiento que nos impulsa a ser sumisos ante lo que condenamos, y hasta a defender o pelear por lo que sabemos que beneficiará a los arrieros y nos joderá a los demás.

Pareciera ser que es el típico caso de efecto de sistema educativo que insta a repetir en lugar de pensar: sabemos que los sistemas políticos están mal y son manipulados. Sabemos que los utilizan para dominarnos y sacar provecho de nosotros (a través de impuestos y arreos para impacto social en ciertos temas), pero no logramos pensar en lugar de solamente repetir lo que nos amaestraron. no logramos salir de lo que condenamos… cada día, cada década, sino que más bien, lo protegemos e impulsamos. lo mantenemos con vida, sabiendo que es un yugo para nosotros.

Lo tristemente cómico es que en realidad, muchos ejercemos libertad en ciertos niveles: organizaciones vecinales, políticas empresariales o de sociedades. políticas de otras índoles en tareas cotidianas, pero por alguna razón, no logramos extrapolar esa mentalidad activa hacia niveles más extensos. Tal vez sentimos impotencia ante organización y estrategias de solución a grandes escalas, y hasta percibimos como irreal a la posibilidad de lograr organización y soluciones.

Quienes han leído mis redacciones, conocen mis propuestas de sistemas de sectorización tecnocrática y políticasinversas (https://www.executionoffuture.qdyrx.com). los invito a redactar soluciones de estas índoles (segúnperspectivas en cada área y situaciones). no serán soluciones asertivas a la primera, como tampoco las mías lo son (son más bien, una estrategia para llegar a conclusiones basadas en lógica según áreas y situaciones).

Liberémonos de la presión que nos impusieron para manipularnos “el que no repite bien o el que no diga lo que la mayoría dice, es mula”. creo que ya todos sabemos cuanto daño le ha hecho al mundo , la tendencia de buscar “asertividad por coincidencia social” (manadas de “personas” arreadas o arriables, en lugar de personas pensantes). Es infinitamente mejor pensar y estar equivocado, que solamente seguir tendencias masivas y no saber siquiera si uno es asertivo o no. Es infinitamente mejor, pensar y fallar, que saber que estamos errados pero nos aferramos a tendencias masivas o coincidencia social. Si pensamos, aunque fallemos… al menos habremos pensado, en lugar de simplemente ser arreados.

La idea es que todos propongamos ideas para lograr soluciones, para luego, ir definiendo que es asertivo y que no. Se que habrán muchos que querrán que todo sea según sus intereses, pero para eso existiría la sectorización: si alguien se aferra a ideas malas o contraproducentes, que defina su sector y las implemente en el mismo, sin afectar a otros. Se que esta idea parece ilógica, pues habrían sectores “de una o pocas personas, entre muchos sectores distintos”. personalmente considero que sería una manera de lograr conciencia en personas que se aferran a ideas decadentes o erradas. En lugar de buscar imponer ideas a todos para luego disipar culpas entre todos, las personas toman responsabilidad de los efectos de sus decisiones y no tendrían que ser sectores geográficos. podrían ser mediante conexión tecnológica (organización y coordinación entre personas con mismos ideales).

… Ya no podemos continuar decayendo… y menos aún, continuar perpetuando a lo decadente. se que ya el nuevo orden mundial impondrá sistemas nuevos, pero esos sistemas también están diseñados para beneficiar a elites y dominar a quienes queden.

“¿Cómo evitar que los sistemas actuales nos bloqueen?”, “¿como evitar que quieran cobrarnos impuestos y ponernos medidas?”. Considero que una batalla estructural, es inevitable, pero si muchas personas piensan y accionan, podríamos lograr sistemas paralelos, sistemas basados en lógica, que no sean para que personajes se beneficien a costa de nosotros y encima, nos hundan en decadencia.

Para detalles y para debates, ver: https://qdyrx.com/yaxchegaholom/index.php?post/2021/07/01/la-razon-por-la-cual%2c-los-arrieros-disfrutan-tanto-por-spiritus-umbrarum

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: