Las Piedras Angulares del Desarrollo

Derecho Ajeno

Hoy en el mundo comenzamos a darnos cuenta que muchas de las narrativas que se hablaron al principio de la “Plandemia”, no eran precisamente descabelladas, pasando sobre la relación que tenía Fauci con el Laboratorio de Wuhan en los desarrollos de Ganancias de Función (Ver Articulo anterior Falsas Narrativas), las advertencias de los peligros de efectos adversos serios en las vacunas, como podemos ver con los jóvenes que están presentando endurecimiento cardiaco (Miocarditis) o ver la farsa del tema migratorio en Estados Unidos por parte de los Demócratas, Cuando Doña Kamala dice “ya no vengan”. Ahora empezamos a ver como empezaran con la siguiente parte del plan la segunda, tercera, cuarta 5, 6, 7…. 100 olas que no pararan y que cada vez empezara a crecer nuevamente el Miedo de los adictos a las noticias tradicionales y a un sistema manipulado para volver a todos cual “borregos obedientes de Papa Estado”.

Basta ya de mentiras y manipulación, Guatemala debe despegarse de estas agendas y actuar de inmediato para generar riquezas y fuentes de empleo, donde debemos ser auto sostenibles y no depender absolutamente de nadie, por eso hoy debo dejar de hablar de esta agenda mundial y enfocarme en lo que debemos hacer para salir adelante. Empezando por mandar por un tubo a la comunidad internacional abusiva y a nefastos personajes como el famoso PDH, con agendas totalmente socialistas globalistas.

Luego de sacudirnos a estos personajes, el Gobierno Central debe ejecutar lo que prometió en el campo de salud por lo menos 1,500 camas de intensivo y poner en marcha centros preventivos en todo el país para la población necesitada. esto puede estar hecho en menos de 4 meses. El tema de la vacunación, lo deben liberar y que la iniciativa privada participe. ¡Entiéndanlo YA!

Esto se debe realizar, para entrarle de verdad a temas muy importantes, como que proyectos podemos desarrollar para crear crecimiento sostenible a Mediano y largo plazo.

Mi primera idea es la siguiente: Por años he visto el Lago de Amatitlán con tal cercanía y belleza que debería de ser un ancla muy importante en el desarrollo turístico, comercial y recreacional para Guatemala. Considero que si nos enfocamos en este tipo de proyectos podemos generar de forma local, fuentes constantes de ingreso y crecimiento sostenido a mediano y largo plazo, al crear un corredor turístico poniendo como base la cuenca del lago de Amatitlán, seamos honestos prácticamente la Ciudad abraza ya el Lago y la necesidad de lugares abiertos de entretenimiento, para los capitalinos está presente y se necesita.

Por años la prensa tradicional a puesto al Lago como un basurero, me impresionaba como sacaban la foto con la primera lluvia y con la biobarda llena de basura de todos los meses que la gente tira a la cuenca del rio y luego cuando sube el agua con las primeras lluvias lleva esa basura al Lago, Aproximadamente unos 900 m3, Si efectivamente es cierto que ingresa esa basura al Lago, sin embargo la mayoría se saca en los las siguientes 24 a 36 horas, por AMSA la autoridad que maneja la cuenca del lago y tengo fotos de lo que hablo. Para variar, la verdad no es algo que le interesa a estos pseudo medios de comunicación amarillistas, pues nunca mencionan que la basura del lago la extraen a brevedad. Este tipo de actitudes no nos debe detener nunca pues responden a otro tipo de intereses y debemos seguir adelante, puesto que cuando se habilite la VAS el desarrollo del área vendrá y eso será inevitable, muchas industrias se instalarán cerca del área generando un emporio industrial. La cuenca del Lago debe ser vista a través de un Plan Maestro para desarrollar vivienda, comercio y entretenimiento tomando en cuenta las áreas abiertas, esto sería un éxito de proporciones gigantescas: un área de Malecón con restaurantes, bares, cines. Llegando a un acuerdo con el IRTRA o cualquier cadena hotelera de desarrollar hoteles temáticos y poder tener la versatilidad de por ejemplo generar un área de ecoturismo impresionante Ciclo vías nocturnas, Teleférico, Parque Naciones Unidas, Visitas al Volcán, a la laguna de calderas etc. etc. Un lugar con seguridad y de tal belleza seria concurrido constantemente por turistas nacionales o extranjeros y también sería un lugar muy cotizado para desarrollos inmobiliarios de Vivienda, con una Autopista con conexión a la Ciudad Capital y a Carretera a El salvador de 25 a 30 minutos y Antigua. La Carretera a El salvador sería un área que se desarrollaría muy rápido, lleno de lugares ecológicos con vistas al lago, hoteles, restaurantes Etc. etc., así como el área de Calderas y Pacaya. SOLO IMAGINELO.

Al gobierno central solo le pido una cosa, si no quiere apoyar el proyecto de mejora, que no lo entorpezcan. Para lo único que los necesitamos realmente es que se pueda dar la autorización de que empresas privadas limpien el lago a cambio de alguna concesión o que ustedes con nuestros impuestos lo hagan, sinceramente miro más factible lo primero.

Los visionarios deben ver Amatitlán como una gran oportunidad a un futuro no muy lejano.

Ventajas de Lago Amatitlán y su Cuenca

30 a 60 minutos del Aeropuerto, Ciudad, Antigua, Puerto, Tecpán, Auto safari Chapín.

A un Costado de la Metrópoli lo que permite con las autopistas existentes y alguna más que hay que construir rápida movilidad a varios puntos, con el proyecto de VAS se podrá conectar inclusive con El Atlántico sin pasar por la ciudad, así como al pacifico.

Grandes Planicies para desarrollar Vivienda de Primer Nivel, así como comercios y áreas turísticas.

Lugar perfecto para Ecoturismo y Múltiples deportes Acuáticos y terrestres: Ala Delta, Buceo Canotaje, Canopy, Climbing, Ciclismo, Parapente, Futbol, Montañismo, Sky, Vela, etc., etc.

Si el gobierno tiene la visión podría dar alguna ayuda para incentivar el proyecto, como por ejemplo una rebaja de impuestos a las empresas que inviertan en el Megaproyecto del lago de Amatitlán, (aunque si no lo hace, no pasa nada), si logramos promover un lago con semejante belleza a la par de una metrópoli de 5 millones de habitantes será un éxito que hará ver pequeño al comercial famoso de zona 16.

Imagínese para un turista:

Llegar a Ciudad de Guatemala, van a conocer ciudad Cayalá y luego en 45 minutos está en su hotel en el Lago de Amatitlán, temprano despiertan para desayunar a la orilla del lago y su transporte está listo para ir a antigua donde almorzaran y pasaran el día. Al día siguiente salen del aeropuerto a Peten y regresan a dormir a Amatitlán, en la mañana dan vuelta al lago en la ciclovía a las 5 am en bicicleta, totalmente iluminada y Luego aprovechan para tomar un día de descanso dando vuelta en un velero por el lago. Al día siguiente suben el Pacaya y un bus los espera para ir a Atitlán que por medio del corredor del sur por atrás del Pacaya están en 2:30 en el Lago de Atitlán para luego visitar el Occidente del País.

Y para usted como Chapín un lugar con todas las comodidades para usted y su familia a 30 minutos de la ciudad.

Desarrollar la cuenca de Amatitlán es una gran oportunidad para crecer y poner las piedras angulares a un sistema de turismo diferente en el País, Tenemos el oro cerca y no lo vemos, debemos abrir los ojos y desarrollar esta área privilegiada de forma ordenada e Inteligente y generar desarrollo constante y sostenible a largo plazo sin depender de nadie en particular. Esta es la primera piedra angular que propongo y que generaría un área de miles de millones de quetzales y una nueva oportunidad, sobre todo para las poblaciones del Sur de la Ciudad en materia de generación de empleo y a todo el país un área turística que puede ser ejemplo para más proyectos integrales turísticos en al país.

Libre expresión de pensamiento.

