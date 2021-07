Entrevista a María Piña

Cultura

“Susurros al oído”

María Piña (nació en Santo Domingo, República Dominicana el 31 de mayo de 1981). La última parte de su infancia y su pubertad vivió en la ciudad de Panamá. Actualmente radicada en Córdoba, España. Es actriz, escritora, locutora, modelo y periodista.

Estudios y trayectoria (1996-2005): Licenciada en periodismo por la Universidad de Panamá. Estudió modelaje profesional en la “Academia Talentos” y en la escuela: “Estrella Fashion” en la ciudad de Santo Domingo, República dominicana. Desfiló en diversas ocasiones para la marca “GUESS” con la academia “Stage Models”, asesora de imagen y relaciones pública del concurso: “Miss Fitness”, entrenadora y asesora de imagen para el concurso: “Miss Panamá Latina”, productora y entrenadora del concurso de belleza: “Miss San Miguelito, modelo erótica presentando los diseños de Janine Pereira. Participó en el concurso: “Miss belleza ecológica Panamá, y en el lanzamiento de la agencia: “Stage Models” by Tony Lindo. Obtuvo el título de “Modelo profesional y Refinamiento personal”, por la agencia: “Talentos Internacional”, participando en “Pase de modas Internacional” en la República Dominicana,donde fue entrenada por expertos en la materia de España y Francia. Participó en el concurso “Miss modelo Internacional” en la ciudad de Santo Domingo. Fue modelo principal del comercial para la compañía telefónica: “Cable y Wirreles”, Panamá. Modelo invitada al vídeo del grupo de rock panameño: “La Chota”, con el tema:“Tequila”. Modelo principal del vídeo del cantante panameño con el género reggae NESS en el tema: “Pecosa”. Modelo invitada del vídeo: “Latin Fresh y Kafu Banton” del tema: “Vamos para la disco”, Panamá. Cantante invitada a compartir escenario con el reconocido salsero “Tito Nieves” y el panameño “Principal”, en los carnavales 2005 celebrados en la ciudad de Panamá, donde reemplazó a la cantante salsera de Puerto Rico: “La India” con el tema: “Ya no queda nada”. Y ese mismo año, grabó un reggae a dúo con el cantante “Principal” titulado “La cama”.

María ha trabajado como relaciones públicas del Consulado de la República Dominicana en Panamá. Promotora de artistas en la compañía disquera: “Jimmy D´Records by Jimmy Dawson”. Directora de comunicación de la Seccional del Partido de la Liberación dominicana, (sede Panamá, ). Asistente de producción “Corporación Medcom, pantalla 13”, para el programa “Sabor Latino”. Secretaria de la campaña presidencial del candidato a la presidencia de la República Dominicana en Panamá, Dr. Leonel Fernández Reina (2004-2008) Promotora de ventas para “Visen Publicidad” y en el periódico: “El Universal de Panamá.”

Locutora del programa: “A Bachatazo Limpio” transmitido en la 91.7 FM “Radio Caliente”. Productora y moderadora del programa “Panamá Piensa” auspiciado por la Universidad de Panamá al igual que el programa: “Contigo Hacia delante,” transmitido en Radio Nacional de Panamá Participó en el comercial propagandístico para el candidato a la presidencia de la República, Dr.: Ricardo Martinelli y en el comercial de “YMCA”, realizado por: “Canal 5 FETV”. Participó en la película panameña: “Marea Roja,” escrita y dirigida por el cineasta cubano: Manuel Sánchez, realizada por la corporación: “MEDCOM”. Participó en el programa: “TV Trastadas”, transmitido por: “El Canal 13, Panamá”. Formó parte del elenco principal de la serie: “ASÍ ES EL BARRIO”, por un periodo de 4 temporadas, transmitida por el“Canal 13, Corporación MEDCOM”, Panamá. Participó como extra en la película: “BASIC”, con Kenet Nelsen, Samuel Jackson y John Travolta, filmada en Panamá. Actriz secundaria de la serie panameña: “Los Vergara”, transmitida por el “Canal 13, Corporación MEDCOM” y en la telenovela México-panameña “Lágrimas de diamante”, en un capítulo como invitada especial, producida por “Canal 2 TVN” y coproducida por “CNI canal 40” de México.

Una vez radicada en Sevilla, España fundó la empresa “María Piña Producciones” que estaba formada por su agencia de modelos y centro de desarrollo personal “Piña Talents” y fundó a su vez la primera revista “Latina de Andalucía”, “Farándula Latina” de periodicidad mensual, que se distribuía de forma gratuita en las ciudades de Sevilla y Córdoba, y llegaba a otras ciudades andaluzas mediante suscripción, y con la que recibió un reconocimiento de la Asociación de Dominicanos en Sevilla, (ADA), recibiendo dicha placa de manos de la Cónsul dominicana en Sevilla: Doña Alejandra Gutiérrez (Sevilla 2012), así mismo organizaba eventos y realizaba los conciertos de artistas latinos que se presentaban en la ciudad hispalense. Fue la primera locutora latina en Sevilla en la emisora latina Integración Radio y luego se convirtió en directora ejecutiva de la Radio también latina exportada de Venezuela la famosa: “Rumbera Network” se hizo un nombre en la capital andaluza con su mini emporio. Tenía un espacio en el Festival de las Naciones de Sevilla donde presentaba sus modelos y artistas. Fue la presentadora del programa de Tv de música latina “Son Caribe” producido y dirigido por el sevillano Antonio Bravo y que se llegó a visionar en televisiones municipales de varias ciudades de España y en otros lugares de Latinoamérica. Dirigió la primera telenovela andaluza titulada “María Paloma, Pasión de Palomares” que se realizó de manos del Ayuntamiento para trabajar la participación ciudadana en el pueblo de Palomares, Sevilla. Ha participado como actriz en Los Morancosy en Isis Disi 2 Alto voltaje y en la película Zombis Dead Hunter del sevillano Julián Lara. Realizó la primera Feria Latina en Sevilla en el año 2010. Y así mismo realizó sendos eventos latinos en la ciudad de Córdoba con su empresa MPP. Actualmente es autónoma, dirige su propia empresa y es mamá a tiempo completo.

Libros publicados:

Despertando tu sensualidad (autoedición, Panamá)

Deseos Inconfesables (auto edición 1ra edición y la 2da edición con la editorial Punto Rojo Libros, España)

Susurros al oído (Editorial Cajón de Sastre, España)

A continuación, os invito queridos lectores a ver el siguiente vídeo de la presentación del poemario recientemente publicado “Susurros al oído” de María Piña:

Entrevista:

María el amor, el paso del tiempo o el proceso creativo como ejes centrales de la poesía. ¿Cómo se logra ser original en un asunto tan tratado?

Creo que la única forma de ser original es ser fiel a tus creencias, a ti mismo, ser auténtico por convicción y no por necesidad. Escribir con sinceridad y desde el corazón.

¿Cómo surgió la idea de tu último libro recientemente publicado: ¿Susurros al oído?

Porque seguía escribiendo sin parar y un buen día me dije: “Creo que tengo suficientes poemas para un nuevo libro” y me puse en marcha.

Sabemos que es una pregunta complicada, pero ¿cómo definirías la poesía erótica?

Pues sí parece complicada, pero en el fondo no lo es tanto. Yo definiría la poesía erótica como ese decir sin decir, el dar y no dar, esa relación directa que existe entre la palabra y el deseo. Para mí, la poesía erótica es aquella que te desnuda el alma, que le rinde culto a los sentidos dejando aflorar sensaciones y fantasías.

Últimamente parece que la poesía goza de muy buena salud, se ha relanzado la afición por la rima y la métrica, sobre todo entre la juventud. ¿A qué cree que es debido este despertar poético?

Yo creo que hay mas libertad en general y el acceso ilimitado a la tecnología ha contribuido mucho a ello. Cada día para bien o para mal, somos más dependientes de esa tecnología y en el caso de la poesía y la cultura en general, está actuando para bien. La juventud de hoy en día tiene sus propias inquietudes y buscan respuestas y el Internet está siendo un altavoz para todas esas plumas jóvenes que hace unos años solo se quedaban en papel, así que creo que debido a ello este género que amamos goza de tan buena salud y solo es el principio. Hay muchos escritores noveles que gracias a la magia de la red descubrimos y la mayoría son maravillosos.

¿Qué te ofrece la poesía frente a la narrativa?

Lo que me ofrece la poesía frente a la narrativa es la libertad a la hora de escribir y expresar sentimientos. Eso de escribir lo que sale y listo. Pero también me gusta mucho la narrativa y he coqueteado con ella en más de una ocasión.

¿Podrías dedicar uno de tus poemas a tus lectores?

Claro que sí, y podría dedicar varios, pero hace poco escribí uno que me gusta muchísimo y me encantaría dedicárselo con todo mi cariño, se llama “Esa gente” y está en mi canal de YouTube MariaPinaescritora os invito a visitarlo.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración de María Piña?

Pues no tengo así como tal fuentes de inspiración. Ésta me asalta en cualquier momento y a cualquier hora, pero sí que es verdad que me puede inspirar, un atardecer o amanecer, una historia que me cuente alguna amiga, el mar, la luna que tantos poemas ha inspirado, pero sobre todo me asalta en el momento menos esperado.

¿Cuáles fueron tus referentes en los comienzos de tu carrera artística?

Pues referentes como tal no he tenido la verdad. En mi casa de chica no había muchos libros, yo si acudía a la biblioteca y leía a “Juan Ramón Jiménez”, “Cervantes”, “Pablo Neruda” y algunos clásicos de la literatura latinoamericana como “Pedro Enrique Ureña”, (Poeta dominicano) o “José Martí”. Conforme iba creciendo ya tenía yo mis propias inquietudes y entonces empecé a leer ya por placer más que por obligación, los libros que imponía el colegio y recuerdo que tenía una amiga que era adicta a la lectura y empezó a prestarme libros y libros y así empecé a leer desde “El cantar del mío cid”, “Homero”, pasando por el “Diario de Anna Frank”, “Gabriel García Márquez”, “Oscar Wide”, “Isabel Allende”, entre otros clásicos de la literatura universal. Ya después vas descubriendo autores que me enganchan como la escritora cubana “Zoe Valdés”, por ejemplo.

¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o dónde generalmente sueles escribir?

Pues mira, en ese aspecto soy un desastre, no tengo un sitio así bonito en plan Chill-out para escribir, como te dije antes, en cualquier sitio escribo, a veces puedo estar en la cocina y me paro cojo un bolígrafo y papel y escribo. Hace unos años estoy mas organizada porque utilizo una aplicación y ahora ya no hay tantos papelitos con poemas regados por la casa y los cajones.

¿Cuáles son tus planes literarios?

Actualmente dedicarme en cuerpo y alma a mi nuevo hijo literario, mi libro recientemente publicado: “Susurros al oído”.

¿En que estas trabajando ahora?

Estoy trabajando en una novela que espero que vea la luz el próximo año si todo va bien. Aunque siendo autónoma, mami etc. A veces lo complicado es sacar tiempo para escribir, pero lo intento.

¿Qué le pides a la vida?

Aunque suene utópico y trillado: Salud para ver crecer a mis hijos y la paz mundial. Y actualmente, lo que más deseo es que podamos volver a la normalidad que teníamos antes de que el Covid-19 irrumpiera en nuestras vidas sin pedir permiso y porque sí, pero a una normalidad segura para todos.

¡Muchas gracias María querida amiga por tu amabilidad mediante la entrevista!

Gracias a ti querida Osiris ha sido maravilloso poder charlar contigo, abrazos poéticos para ti y todos tus lectores.

Podrás adquirir el libro “Susurros al oído” de María Piña

en: https://www.libroscajondesastre.es/producto/susurros-al-oido/

Lea más de la autora: