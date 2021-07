Salir o NO salir… ¿Cuál es el dilema?

El objetivo de esta entrega es instarlos a disfrutar la vida, consumir local, pero con todas las precauciones del caso LA PANDEMIA aún no termina, mucho ojo.

Estimados amigos de Cocina al desnudo, en medio de nuestros semáforos de COVID19 en rojo en la mayoría de los distintos municipios, entre el aparente aburrimiento de estar encerrados y querer salir a VIVIR la vida con frenesí es momento de reflexionar dos cosas. La primera es tener en cuenta que el aburrimiento es un estado mental y no obedece necesariamente a las circunstancias vividas. El aburrimiento obedece a nuestras creencias limitantes del niño interior preprogramadas por nuestros padres o encargados de los cero a los cinco años y a los pensamientos negativos de nuestro cerebro repetidos a cada minuto de forma inconsciente. La buena noticia es que SI se pueden desaprender las creencias y SI se pueden reprogramar los pensamientos y sustituirlos por pensamientos positivos, felices llenos de entusiasmo. A veces tendemos a confundir el tedio con el aburrimiento, pero déjenme contarles el tedio (aburrimiento común) es el padre de la creatividad. Si así es, un niño, adolescente o adulto con tedio; si la emoción se enfoca y canaliza adecuadamente se transformará en un periodo muy gratificante de explosión de creatividad, nuevas vivencias, nuevos inventos nuevas comidas y mucha diversión.

La segunda circunstancia para reflexionar en la columna de esa semana es Salir o No salir ese es el dilema. Todos deseamos frecuentar nuestros sitios favoritos de esparcimiento y estilo de vida y añoramos ese restaurante, bar, discoteca u hotel que tanto nos alegra la vida. No es la primera vez que la humanidad vive una pandemia. Durante la historia desde antes de las 10 plagas de Moisés, la peste negra en el medioevo hasta la más cercana de gripe española que puso de rodillas a la humanidad entera a principios de los 1900, la cual cambió mucho el comportamiento de consumo en hoteles y restaurantes, pero más sin embargo no dejo de hacer que la gente disfrutará de vida con sensatez y ecuanimidad. He aquí mi primera reflexión al respecto es: SI ES POSIBLE DISFRUTAR DE RESAURANTES Y HOTELES en medio de la actual pandemia del COVID19 tomando en cuenta: cada individuo es responsable de cuidar su NO CONTAGIO al seguir al pie de la letra los parámetros de Bioseguridad para no continuar con los contagios y además cuidar las fuentes de trabajo para no entrar en una hecatombe económica sin precedentes en Guatemala, LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS, YO ME CUIDO TU ME CUIDAS.

Elige tu tipo de restaurante de acuerdo con el aforo, tipo de comida y presupuesto a invertir.

Tipos de restaurante.

Ahora les comentaré el tipo de restaurante desde el más básico hasta el más elitista para que puedan tomar mejor su decisión de acuerdo con su presupuesto y deseo de experiencia culinaria al cual asistir en medio de esta pandemia. Salgamos con alegría, euforia a celebrar la vida, pero hagámoslo con precaución y mucha sensatez.

Comida de banqueta.

En esta categoría la experiencia culinaria tenemos todos los Antojitos de comida típica que podemos encontrar en una parada de buses en changarros improvisados o en una carreta de banqueta o Food Truck. Aquí encontraremos ANTOJITOS tales como pupusas, tacos, hamburguesas, pollo frito, atoles, tostadas, garnachas, chiles rellenos etcétera.

Esos puestos los podemos encontrar en los parques o banquetas citadinas de nuestros municipios algo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces podemos observar a una gran cantidad de comensales sentados en la misma banca o parados comiendo sin mascarilla. Es muy importante exigir como usuarios que las personas que están despachando UTILICEN MASACARILLA Y GUANTES EN TODO MOMENTO, así como todas las medidas básicas de Bioseguridad. Es importante también en estos casos mantener el aforo adecuado para evitar que se propaguen los contagios a este nivel.

Comida de Mercado.

Como bien reza el título en esta categoría de experiencia culinaria encontraríamos a todos los puestos o comedores, así como fondas en mercados y lugares cercanos a los mismos donde encontraremos una diversidad de comida internacional y nacional en locaciones dispuestas en Mesa cerca del fogón, pollo, comal o churrasquería. Es importante en estos sitios también mantener el aforo adecuado para poder mantener la bioseguridad de los comensales para que esta pandemia podamos por medio de la conciencia y buenas prácticas frenar un poco los contagios. En esta categoría podemos encontrar: Licuados, antojitos como panes con chile, tostadas, atoles y menús del día como pepián, pulique, carne guisada, cocido de res, caldo de gallina, patitas a la vinagreta y postres tales como manjar con pasas, torrejas, churros etc. Es vital que los gobiernos municipales estén en constante conversación con los emprendedores de los mercados, así como también los emprendedores de comida de banqueta para que puedan tener medidas de bioseguridad cómo toma de temperatura, uso de alcohol y distanciamiento social en las mesas para que guardando estas pequeñas pero efectivas normas pueden disminuirse también los contagios cuando asistimos a nuestros mercados a comer. Si como vecino en tu visita observas que estas prácticas no se están ejecutando acude a la administración del mercado para hacerlo saber en beneficio de la comunidad.

Comida Industrial o Fast Food.

Dentro de esta categoría de experiencia culinaria se encuentran los restaurantes mayormente de pequeñas o grandes cadenas de autoservicio como pollo frito, pizza hamburguesa, sushi comida con despacho al auto etcétera. Es importante al asistir a uno de estos restaurantes vigilar el aforo máximo que se tiene, así como también las medidas de bioseguridad para asegurarte que tú familia y tu, puedan tener una experiencia saludable con respecto al COVID19.

Debemos tomar en cuenta que estas tres categorías que acabo de comentarte la afluencia de gente será mayor pues son más accesibles donde por comodidad de precio y de locación pueden aproximarse grupos de amigos o familiares para tener una experiencia de fin de semana o a la hora de almuerzo en medio de los días laborales o tener pequeñas celebraciones de carácter social como cumpleaños, etc. Esto obedece también a que normalmente se tienen promociones vigentes para los usuarios.

Gourmet o Fine Dinning.

En esta categoría de experiencia culinaria encontraremos restaurantes refinados de tenedor que se enfocan en proporcionar una experiencia única al cliente. Normalmente tienen un aforo entre mediano y grande en el cual también se permiten hacer eventos sociales o culturales. A la hora de tomar la decisión de asistir con tu familia a esos lugares es importante también fijarte que el aforo sea respetado así como todas las medidas de bioseguridad lo cual te hará sentirte seguro cómodo y sobre todo protegido al tener una puesta en mesa con tu familia.

Gourmand restaurantes de experiencia.

Normalmente serán restaurantes de aforo reducido ya que son Petit Comité donde se tiene un cuidado más personalizado sobre las medidas de bioseguridad, así como también el ingreso máximo de personas por el aforo autorizada por el Ministerio de salud, esto garantiza que el nivel de riesgo sea mínimo al salir a comer a uno de estos restaurantes ya que la asistencia de gente es menor y están enfocados a brindar una atención más dedicada a cada grupo de comensales que se sienta en una mesa. Totalmente lo contrario a un restaurante comercial o Industrial o en la comida de Mercado o de banqueta donde el flujo de personas es más masivo, aunque se respeten las mismas estrategias de Bioseguridad.

Después de leer una pequeña descripción de cada uno de los tipos de restaurantes y Sabiendo las medidas que debemos tomar para evitar un contagio será más fácil tomar la determinación de salir a un lugar menos concurrido más pequeño donde la atención sea más personalizada lo cual haga que tu familia y tú puedan tener una experiencia de más alto nivel con un mínimo de porcentaje de poder contagiarse. Si lo prefieres hay excelentes puestas gastronómicas de mercado, por ejemplo, me consta a nivel personal que los mercados municipales de la Ciudad de Guatemala están cumpliendo estrictamente con estrategias de Bioseguridad implementadas por la municipalidad y el comité de locatarios de cada mercado.

Precauciones básicas.

Todos los parámetros de bioseguridad dispuestos por la OMS a nivel mundial como lo son desatamiento social entre personas ajenas a mi grupo y a mi persona, lavado continuo de las manos con agua y jabón, uso de alcohol o gel para desinfectar las superficies y los dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y accesorios. No concurrir a lugares donde hay aglomeraciones de personas. Tomarse la temperatura al ingresar a una plaza comercial, cine, restaurante u hotel. Dicho lo anterior creo que todos tenemos sentido común para llevar al pie de la letra por conveniencia personal cada uno de los parámetros de bioseguridad.

Aforos adecuados.

Los aforos son dispuestos por el Ministerio o secretaría de salud de cada país de acuerdo a los semáforos de contagios y número de población, así como también metrajes cuadrados de los locales comerciales. Dichos aforos están sometidos a un número máximo de ingreso de personas para cuidar la bioseguridad de todos los comensales es importante uno como huésped exigir a las gerencias de los restaurantes y lugares que respeten estas normas ya que es en beneficio de todos. Si nosotros mismos o los administradores de los lugares Abusamos del número máximo de aforo estamos haciendo que esta pandemia se extienda por más meses. Como corolario será bueno muy bueno tener presente la responsabilidad de vacunarnos lo antes posible por una Guatemala más libre de COVID 19.

