¿Cuándo se Defenderá lo Correcto?

Derecho Ajeno

“Quien tiene Miedo Muere Todos los días, Quien No Tiene Miedo Muere una sola vez.”

Paolo Borsellino

En los últimos días he podido observar como los ánimos se agitan y suben por la polémica entre los vacunados y los no vacunados. Acusaciones de ambos lados van y vienen y nuevas narrativas salen una y otra vez. La manipulación generada por la histeria mediática causada por la media tradicional ha hecho efecto para dividirnos aún más.

Solo analice como la misma corrupta y globalista OMS le ha cambiado una y otra vez narrativas desde el inicio de esta “PLANDEMIA” , que no tome ibuprofeno, que no autopsias , que todo será normal cuando se vacunen todos, que confinamiento Si, Luego que No y así sucesivamente le han dado declaraciones a favor, en contra una y otra vez ; pero usted sigue pensando que este es un virus natural y que tanto la Corrupta OMS y su gobierno están aquí para protegerlo y para cuidar de usted y su Familia.

¿Todo es contado a medias los gobiernos solo siguen como borregos las agendas impuestas a cambio de mucho dinero que solo endeuda más a nuestros países y en el caso de Guatemala que hemos visto realmente de lo prometido, ¿donde están las 2,000 camas de intensivo? Por ejemplo.

Aquí y en el mundo lo que debería de prevalecer al 100 % es el criterio científico y sobre eso validar los parámetros de acción a seguir, lamentablemente nada se basa en ciencia todo se basa en temas mediáticos y políticos con una agenda globalista muy bien establecida.

Muchos Médicos han alzado su vos sobre los múltiples tratamientos que hoy en día existen muchos muy efectivos, pero analice cuando la Dra. Barrientos esta valiente salvadoreña salió con los kits de tratamiento y diciendo que si se trataba a tiempo no hay mayores problemas, la despedazaron la atacaron injustificadamente y al final tenía razón al 100 %. Pero eso a la mayoría se les olvida. El Dr. Peter McCullouugh, en su testimonio ante el senado de Texas, habla de porque no se tratan síntomas y se deja a las personas llegar al hospital cuando ya es muy tarde, y Comenta como cuando el saco algunos protocolos para tratar el virus fue censurado por las redes sociales como Facebook y YouTube. ¿No le parece extraño que cada vez que alguien habla de tratamientos alternos siempre lo censuran? ¿Porque cree Usted? Porque la agenda no es buscar soluciones es generar Miedo, téngalo claro.

Ahora entrando en cuestión al tema de las vacunas que debe saber una persona que se quiera inocular él o su familia sobre este tema. Esta lista lo describe bastante bien, si usted está de acuerdo con todos estos puntos y su decisión es vacunarse hágalo y si no se siente cómodo luego de esta lista no lo haga.

Las Vacunas son Experimentales. (pregúnteselo a cualquier medico) El riesgo recae en usted, las farmacéuticas están protegidas al 100 % (Se lavan las Manos). Según información de personas que han hecho pruebas de anticuerpos en diversos laboratorios del país, tiempo después que las personas están vacunadas, solo cerca del 60% desarrollo anticuerpos y cerca de un 40 % no los ha desarrollado. También hablando con esta gente de laboratorios nos decían que hay personas que tienen ya más de un año comprobado de inmunidad o de anticuerpos contra el Virus. (porque de este tema no se habla) Los científicos detractores de estas vacunas experimentales, hablan que los efectos secundarios reales los podremos ver en el mediano plazo de 2 a 3 años.

La defensa de lo correcto es imperante, podemos ver que hemos caído en un mundo donde el debate se acaba cuando una persona lo único que puede rebatir es lo que dijo la media tradicional y no puede argumentar sobre hechos y evidencia. Por ejemplo, en un chat que estoy tuve que salirme, debido a que compartí una información de los efectos secundarios de la vacuna Johnson & Johnson, donde se habla que ya van más de 100 casos de personas que desarrollan Gillian Barre con esta vacuna, me gane insultos y señalamientos que yo lo que quería era que todos murieran por no ponerse la vacuna. Ante estas situaciones es donde podemos perder todo, afirmaciones que no son ciertas y ataques para generar culpa cuando esto es una noticia que esta por todos lados si no me cree búsquela. Ese es el nivel de fanatismo al que hemos llegado.

Realmente me sorprende el nivel de histerismo con lo que se defienden algunos temas y la flexibilidad para otros más. Volviendo a mi habitual costumbre de hablar de números y estadísticas analice las que le paso a continuación.

La mortandad por Covid es de 0.052 % o 520 personas por millón de habitantes, de cada millón sobreviven 999,480 personas. Este número sale de las 4, 411, 838 supuestas muertes por Covid muertes de los 7,880,469,153 habitantes que tiene al día de ayer la tierra

Hoy Nacieron 364,000 y murieron 152,000, la población del mundo creció 212,000 personas. comprendamos el mundo sigue creciendo.

La Letalidad por Cavid esto es sobre contagiados es de 2.11 % sobre las personas testeadas positivas, sin embargo, calculan que los contagios en relación a las pruebas pueden tener una relación de 1:5. Si tomáramos que es tres la Letalidad baja a 0.70 %. Al principio hablaban de letalidades del 6 al 10 % hoy queda comprobado que esto se parece más a una gripe con un grado de contagio más veloz, pero no estamos ante una fiebre española ni cerca de eso como muchos si lo creen por lo que nos han dicho los medios.

En esta época que vivimos ya quedo demostrado que la manipulación se volvió la norma. El discurso va por donde los grupos que mantiene la narrativa globalista quieren que vaya, entendamos la principal “Plandemia” que estamos viviendo es el MIEDO.

Miramos como por ejemplo se incendia medio Estados Unidos por el Asesinato de un Afroamericano a manos de un policía, pero nadie hace ni dice nada con la represión del pueblo cubano a manos de su gobierno.

Miramos como nos cambian discurso una y otra vez gobiernos y la corrupta OMS y seguimos creyéndoles o por lo menos la gran mayoría de personas no cuestiona, no pregunta solo obedece.

Miramos como temas como información científica vital como Nivel de Inmunidad de personas que ya les dio el virus, Efectividad real de las vacunas, estudios reales sobre tratamientos alternativos, no se cuestionan no se exigen estudios reales, todo es llevado por agendas y por conveniencias de grupos con agendas muy estructuradas.

Sobre lo anteriormente hablado solo me queda decir y preguntarle a Usted ¿CUANDO SE NOS OCURRIRÁ DEFENDER LO CORRECTO? O será que no lo lograremos y seguiremos en esta retórica de Inventos, Fanatismo, histerismo y lo peor dejarnos llevar por información con poca o nula evidencia científica sobre todo lo que nos han impuesto en contra de nuestras libertades individuales.

Libre expresión de pensamiento.

