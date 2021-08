Cuando Se Silencia El Debate

En el último tiempo he podido observar como el Debate de puntos de vista se silencia por completo cuando no va de acuerdo con las agendas establecidas , el problema es que esta practica se ha generalizado en casi todos los aspectos sociales , científicos y políticos.

En este articulo hablare de 2 temas diferentes donde realmente estos sesgos son demasiado evidentes y realmente generan confusión , polémica y sobre todo división entre la población en general.

Cuestionar la agenda de la Cicig y la Feci

Por muchos años pudimos ver como un ente como Cicig aplico de forma selectiva la justicia en el país, desperdiciando una oportunidad de Oro para limpiar el flagelo de la corrupción en Guatemala de todos, óigase de todos los espectros ideológicos del país, pero la agenda fue marcada por favorecer a invasores, extorsionistas (Como Codeca que se tomaba fotos con Mayra Veliz la mano derecha de la exfiscal) o políticos claramente de izquierda, se abusó de la prisión preventiva y se politizó la justicia a un nivel jamás antes visto. En este tiempo cuando se cuestionaba algo en contra de la Cicig, como por ejemplo la golpiza de personas de seguridad de este ente al Joven Zimeri todos eran silenciados y se ignoraban estos hechos delictivos que esta organización cometía al tener una inmunidad ilimitada donde podía abusar de su poder una y otra vez. En este entramado el Sr. Juan Francisco Sandoval fue clave al encabezar encarcelamientos con investigaciones sesgadas que al final no prestaron pruebas contundentes y muchos de los encarcelados, donde además se abuso de la prisión preventiva, salieron libres debido a sus fallidas investigaciones. En el Caso Odebretch, este señor se tomo la atribución de condonar 380 millones de dólares que el estado de Guatemala pago a esta empresa mafiosa, Pero el señor Sandoval usurpando las funciones del Procurador General de la Nación (que es el abogado del Estado), les condona asi por que si esta cantidad de recursos, muy extraño no cree , la media tradicional publico un par de veces y se le olvido por completo el tema, muy contrario a lo que ocurrió con el delito administrativo que lo convirtieron en penal, del hijo del expresidente Morales por Q 50,000. La Prensa nacional silencio ese debate de donde están los 380 millones de dólares aprox 2,900 millones de quetzales que el gobierno de Guatemala perdió por las negociaciones de este señor que con intereses puediera llegar a los 500 o 600 millones de dolares, imaginese las deudas que le estamos dejando a nuestros hijos; No esta de mas sospechar cuanto correría debajo de la mesa, pero esto no es un tema de debate para la prensa tradicional chapina que solo responde a agendas impuestas , puesto que de no ser así definitivamente esto fuera titular todos los días como lo fueron los Q 50,000 del hijo del presidente morales. La destitución del Señor Sandoval es totalmente justa, y la gota que derrama el vaso es negociar, dejar en libertad a un personaje como Gustavo Alejos lo cual me parece totalmente inaceptable.

El Debate Científico en Torno a la Pandemia

Considero que este es el tema más polémico de todos. Debido a que muchas de las soluciones que se proponen existen y funcionan, pero se han silenciado debido a que el enfoque global de los organismos de salud dirigidos por la nefasta OMS da como única solución las Vacunas Experimentales que se producen. Si usted quiere resolver dudas aquí encontrara enlances con profesionales de la salud que le explican las razones cientificas de los peligros de la Vacunacion debido a la forma que se estan llevando acabo.

La media tradicional bombardea constantemente a la población que estas vacunas son la única solución, pero no quedan ahí acusan de irresponsables y de propagadores del Virus Chino a quien no quiera inocularse esta vacuna. También estos medios se han encargado de hacer creer que este virus es una sentencia de muerte para el que se contagie lo cual no es cierto, comprendamos algo el porcentaje de sobrevivencia de este virus es del 99.955 % esto es un hecho innegable y que esta a la vista de todos, de donde sale este numero muy sencillo divida el numero de muertes por COVID entro del numero de la población total del mundo , esto le dará la mortandad (que por cierto curiosamente la OMS quito como un parámetro para definir pandemia en el 2009) este dato que es aprox 0.055% lo resta del 100 % y ese es el porcentaje de sobrevivencia.

Hoy en día cuando llegas a algún lugar la pregunta es casi inevitable: ¿Ya te vacunaste? Si la persona responde NO, casi de inmediato surge un rechazo como si esta persona fuera un cuasi delincuente. Por lo que parto de una premisa básica la Vacuna es Experimental y fue aprobada de emergencia, por lo tanto, lo primero es que no puede coaccionarse por ningún medio político o social, como pretenden implementar en Europa a través de un Green Pass obligando a la población a vacunarse, si no quieren ser excluidos de muchos servicios. Estoy de acuerdo que un médico, una persona mayor o con condiciones preexistentes en su libre albedrío tome la decisión de vacunarse o no al igual que cualquier otra persona, menciono estos grupos por que tienen probabilidades de complicaciones mayores, sin embargo, la imposición jamás debe ser la norma y debemos oponernos a este tipo de totalitarismo en aras del “Bien Común” que nos venden estos tiranos hipócritas que nos gobiernan en casi todos los países del mundo.

Para mi la pregunta no debería ser ¿nunca te vas a vacunar o No? La pregunta es ¿Cumple la Vacuna con los requisitos de seguridad a Mediano y Largo Plazo? Algo que ningún médico o científico puede contestar por una razón NO HAY PRUEBAS REALIZADAS. El que le diga que SI le esta mintiendo. Sobre esta premisa ¿dígame usted con que lógica va a vacunar a poblaciones debajo de 50 años saludables para exponerlo a posibles efectos secundarios a mediano o largo plazo? Ahora lo que es peor exponer a menores de edad y niños que su probabilidad de muerte por este virus de 1 en 1,000,000, así de increíble a que puedan tener efectos secundarios con algo que es experimental. Por ejemplo en Usa se calcula que se han vacunado en el rango de edad de 15 a 25 años 20 millones de personas y que hay cerca de 3,201 casos de miocarditis (un tipo de inflamación del corazón) por lo que la incidencia son 160 casos por millón, no es alta estadísticamente pero comparado con la mortandad es muy elevado 160 veces más, un medicamento que diera esta tasa de problemas seria seriamente cuestionado, pero aquí no hay problema pues se trata de la Vacuna salvadora del mortal virus que arrasa con todo a su alrededor (sarcasmo).

Ademas según la pagina de efectos secundarios de la vacuna en USA tienen contabilizadas cerca de 11,940 muertes, 4,799 infartos, 12,808 personas discapacitadas, 1,272 perdidas de bebe, ¿como es posible que le pongan la vacuna a personas embarezadas? https://www.openvaers.com/covid-data

Lo mas increíble de todo esto es que los médicos y científicos que han levantado su voz, ante la alarma que las tecnologías utilizadas en la vacunacion tanto de mRNA como de adenovirus,han sido silenciados una y otra vez. Existe evidencia que utilizando esta tecnología la mortandad a mediano y largo plazo a sido muy elevada en animales. Además existen estudios que comprueban que la Proteina Espiga del Virus que se genera para que el cuerpo produzca anticuerpos, puede pasar al corriente sanguíneo algo que dijeron que no era así en un inicio, pero ahora resulta que la misma Pfizer presenta un estudio donde se comprueba dicho hallazgo, por lo tanto ya lo sabían. Tambien estudios demuestran que a medida que vacune mas los contagios aumentan proporcionalmente y tambien las muertes, eso ¿le parece logico?. En esta conferencia de la inmunóloga Mexica Dra. Kariana Acevedo Withehouse amplia el tema y da las referencias de estas informaciones cientificas que menciono https://odysee.com/$/embed/Charla-comusav-karina-acevedo/bbef365e14abf68ddf7a0ac65dd4428fad293798, lo mas preocupante es que las primeras autopsias de personas que han muerto con la aplicación de estas vacuna demuestran que hay proteína espiga diseminada en pulmones, vaso, hígado y órganos reproductivos, talvez esto explique los 1,272 abortos que han generado este tipo de vacunas y los problemas menstruales severos que ha generado. Ahora usted que piensa vacunar a sus hijos menores se da cuenta que podría inclusive causar un daño de infertilidad de por vida a alguno de sus propios hijos, por ponerle una vacuna para salvarlos de un virus que no les hará absolutamente nada según la probailidad estadística.

Entonces la pregunta ¿por que no hay debate científico? ¿Por que no se habla de estos temas en la media tradicional? ¿No le parece extraño?

Ahora hablemos de tratamientos que no son la Vacuna. Desde un inicio todo lo hizo la OMS pareciera ser que estaba enfocado en generar mas muertes, como el aviso de no dar ibuprofeno por ejemplo, no miro que se dedusca ninguna responsabilidad a estos burócratas por un aviso tan manipulador y mentiroso. Pero no solo fue esto en Estados Unidos Doctores como el Dr, Peter Mccullogh https://www.cardiometabolichealth.org/peter-mccullough.html, el creo un protocolo basado en síntomas https://lymediseaseassociation.org/about-lyme/research-articles/peter-a-mccullough-md-mph-covid-19-treatment-protocols/, algo muy similar a lo que hizo la Dra. Barrientos en El Salvador, El Dr. Mccullogh acaba de testificar en el senado de Texas que todas las redes sociales bloqueraon su información, al aplicar este tipo de protocolos las hospitalizaciones en Texas bajaron un 85%, el tratamiento temprano y evitar el cuadro inflamatorio es fundamental, pero lo incrreible es no mirar a ningún medio informativo, hablar de estos protocolos; todo es Vacuna, Vacuna, Vacuna. Link: https://www.youtube.com/watch?v=-eJnr8QdvQY. El Dr. Robert Malone https://www.rwmalonemd.com/ creador de la tecnologia mRNA, advierte que esta tecnologia creara un ataque de citoxinas sin presedentes en los vacunados. https://m.youtube.com/watch?v=Du2wm5nhTXY

Otra Llamada de alerta es la carta del Cientifico y desarrollador de Vacunas el Dr. Geert Vanden Bossche https://www.geertvandenbossche.org/, quien advierte del peligro de utilizar las tecnicas de vacunacion masivas con este tipo de vacunas que se estan utilizando, nos dice que es un error ya que podemos crear un virus mas potente y sera un mounstro que sera dificil de controlar, les comparto la carta hecha por este cientifico a la OMS, Link Carta https://37b32f5a-6ed9-4d6d-b3e1-5ec648ad9ed9.filesusr.com/ugd/28d8fe_266039aeb27a4465988c37adec9cd1dc.pdf, link entrevista: https://childrenshealthdefense.org/defender/entrevista-con-vanden-bossche-deben-suspenderse-las-vacunaciones-masivas-de-covid/?lang=es link articulo traducido Nature News: https://victimasdelospoliticos.org/los-vacunados-con-tecnologia-arnm-son-bombas-biologicas-de-tiempo-andantes-y-una-amenaza-para-la-sociedad/

Si Usted verifica esta informacion en alguno de los buscadores de internet famosos o en las redes tradicionales, le saldran “ Verificadores de Informacion “ y dira que es informacion Falsa, pero lo interesante es quien crea estos verificadores, y la respuesta es obvia el mismo Big Tech, para mantener la narrativa que la unica verdad radica en la version oficial de los medios tradicionales y que no hay ningun problema con el tema de Vacunacion y que todo esta bien.

Sin Embargo se esta formando una comision del congreso de Estados Unidos para investigar este comportamiento inadecuado de varias de estas redes sociales, que veda la libre expresion en este caso de médicos que están de forma gratuita tratando de salvar vidas, ya que son contrarios a sus agendas globalistas. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4297568450288203&id=100001052714720&sfnsn=wa. Tambien se ha presentado en el Senado de Texas una iniciativa de ley 1669 para Prohibir la Vacunacion Obligatoria y que nadie pueda ser discriminado en su trabajo o en sus derechos individuales por no inocularse la vacuna. http://euskalnews.com/2021/05/crece-el-apoyo-a-la-campana-para-prohibir-la-vacuna-obligatoria-y-el-pasaporte-sanitario-en-texas/

Continuando con informacion que se oculta dare algunos ejemplos que no se hablan o que se dice informacion diferente a lo observado, por ejemplo No se habla de Anticuerpos de personas que ya tuvieron el virus, según muchos técnicos de laboratorio me dicen que han testeado anticuerpos altos en mas de un año, ¿porque estas personas se deberían vacunar entonces y porque los gobiernos no han hecho este tipo de estudios?. Tratamientos como el Dióxido de Cloro, la misma ivermectina deberían también de ser analizados seriamente por cada gobierno y cada país tener sus estudios y conclusiones como lo esta haciendo Bolivia y Brasil, por ejemplo

Es muy importante que cada gobierno analice si las vacunas tienen los componentes reportados o existen otras sustancias no reportadas en las mismas, el magnetismo generado en algunas personas genera dudas que no se esten reportando todos los ingredientes, un análisis básico como lo hacen con cualquier producto alimenticio o farmacéutico que alguien quiera registrar en el país, La pregunta a la Sra. Ministra de Salud es: si ¿ya hicieron este analisis, para garantizar que lo que le inoculen a los guatemaltecos es lo que nos dicen que trae la Vacuna? ¿Tenemos el análisis de estas pruebas o solo porque no las envían del extranjero y hay una agenda no se deben de analizar? El mismo Dr. Giammatei dijo en su campaña que Guatemala tenia que analizar todos los productos y no confiar en lo que nos decían otros países, cuando le preguntaron acerca que eso decia un candidato opositor que hablaba que debíamos regirnos por los controles de Usa y de Europa, entonces Dr. Cumpla su palabra y analicen el contenido de las vacunas para seguridad de los guatemaltecos.

Todo lo que no sea Vacuna es rechazado y a la Vacuna ni análisis les hacen, solo creen en lo que les dicen imaginese, así como el debate de los posibles efetos secundarios a mediano y largo plazo de las mismas, existiendo evidencia científica que plantea serias interrogantes sobre dicha seguridad, pero el problema es que se censura, entendamos la agenda en esta fase sera buscar la obligatoriedad de la Vacuna, algo que no se puede permitir menos con algo experimental y menos aun a los niños y jovenes . Ver Link: https://odysee.com/@Daniel.Asse:6/Karina-Acevedo-Whitehouse-1julio2021:7?src=open

La prepotencia que demuestran tambien todos los entes globalistas ONU, OMS, Gobiernos, medios de comunicaion, redes Sociales es impresionante y como un conocido analista político chapin dijo a uno de sus oyentes en su programa de radio, cuando le preguntan del tema de las vacunas : de esto “NO HAY DEBATE”.

Libre expresión de pensamiento.

