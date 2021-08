Día Internacional de los Pueblos indígenas

Tanmi Tnam

La Organización de las Naciones Unidades señaló el día 9 de agosto para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el objetivo de revisar el estado de los derechos y formas de vida con que cuentan los mencionados pueblos en la actualidad. Para el caso de Guatemala, ese día específico y todos los días del año, son propicios para pasar revista a la organización y el funcionamiento del Estado monocultural, racista y excluyente que tiene a una gran parte de sus habitantes, especialmente, la población indígena, en completo olvido, no forma parte de la organización política ni recibe plenamente los servicios básicos de las políticas públicas. Siglos de marginación, racismo y exclusión están haciendo impacto negativo en los elementos culturales de cada uno de los pueblos originarios y la población ladina pobre del país.

Como pueblos indígenas padecemos de necesidades económicas, políticas, culturales y educativas, entre otras. Los pueblos del mundo conocen y reconocen que somos pueblos que apenas sobrevivimos y que nuestros derechos individuales y colectivos no cuentan con el apoyo del Estado para su reconocimiento y vigencia. El desconocimiento de nuestros derechos nos mantiene en la miseria y en la pobreza. Hasta hoy hemos resistido, como pueblos indígenas que tenemos el derecho de existir, de vivir, de estar en las tierras donde nuestros ancestros dijeron y señalaron que este es nuestro territorio, nuestra casa y nuestra Madre Tierra. Apreciamos este país porque aquí están descansando nuestros ancestros, a ellos agradecemos la vida y la visión de vida.

Como pueblos originarios deseamos ser parte del Estado de Guatemala, por eso el reconocimiento pleno de nuestros derechos ha sido el contenido de nuestras demandas. No más colonialismo, no más saqueo, no más hambre, no más injusticia. Tenemos mucho que aportar a la construcción de un proyecto común de los pueblos de Guatemala que por el momento recibe nombres tales como Estado Multinacional, Estado Incluyente, Estado Plurinacional. Será un Estado libre de corruptos, impunidad, racismo y discriminación. Un Estado bajo la conducción de verdaderos líderes de los pueblos que aman su país, que construyen democracia, que propician un modelo económico que tome en cuenta la vida, que luchan por la justicia y el bien común. La construcción del Estado Incluyente requiere de la vivencia del tiempo, de la identificación de caminos, de la unidad en la diversidad de pensamientos y formas de ver la vida que posibiliten observar, acompañar y luchar por la transformación que se desea. El pueblo, los pueblos con su presencia, con su palabra, con sus aspiraciones y trabajo deben construir el proyecto común.

Para la construcción del país que deseamos, los pueblos indígenas con claridad y voluntad aportamos conocimientos, valores, instituciones, que desde su espíritu y particularidad deben configurar la democracia en todas sus manifestaciones económicas, políticas, culturales y educativas. Con dificultades, pero todavía conservamos y utilizamos conceptos y prácticas que tratan la relación de la naturaleza y las personas, el reconocimiento de la vida del entorno que genera admiración y respeto a todos. La emancipación de los pueblos indígenas debe ser con sus conocimientos, instituciones y la compañía de otros pueblos de Guatemala y del mundo.

Demandamos a todos los sectores y pueblos de Guatemala que abran la mente y el corazón para asumir el proceso donde caminarán y aportarán todos los pueblos para vivir la unidad en la diversidad que genere bienestar para todos.

