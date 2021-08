La Falacia del Pensamiento Único

Derecho Ajeno

¨Lo Importante es mantener a la población en estado de continuo miedo, por lo que las noticias se contradicen de un día para otro, así se mantiene un estado de emergencia nacional interminable, justificando cualquier abuso de las autoridades¨

George Orwell ,1984.

Desde hace aproximadamente un año 6 meses la vida de todos ha dado un giro inesperado, hemos visto situaciones que nunca habían sucedido, hemos caído en manipulaciones sin precedentes de parte de gobiernos, medios de comunicación y redes sociales. La narrativa de La Falacia del Pensamiento Único que en este caso se centra en la Agenda 2030 (Nevado desenmascara la Agenda 2030 y recuerda que VOX está solo frente al globalismo – YouTube) (https://www.libremercado.com/2021-06-01/el-plan-comunista-de-davos-entra-en-el-informe-espana-2050-no-tendras-nada-y-seras-feliz-6785853/), que se ha tratado de imponer desde hace mucho tiempo y donde se ha silenciando el debate al máximo posible. Cualquier Narrativa que no vaya con el discurso oficial, no solo no es aceptada, sino que se generan acusaciones a todas las personas que opinan diferente, acusándoles que son unos “Conspiranoicos” y “Negacionistas” que no tienen ningún fundamento. Sin embargo, toda la evidencia acumulada demuestra que las narrativas oficiales en torno a lo sucedido desde el inicio de la “plandemia” tienen muchas dudas e interrogantes, donde la mayoría de los relatos no se les encuentra una lógica estructurada, versiones van versiones vienen, contraindicaciones de todos lados. Eliminar el debate por ejemplo de las soluciones que hay para poder frenar el Virus Chino, con múltiples tratamientos alternativos funcionales que ni siquiera se mencionan, puesto que todo es Vacuna, Vacuna, Vacuna. Ese es el tipo de censura que se enfrenta todos los días. El mayor virus que vivimos es el Miedo que es el punto central de la Agenda 2030 para someternos. Lo más preocupante es como muchas poblaciones obedecen restricciones que no tienen lógica científica, como la que nos quiere volver a poner este desgobierno que vivimos.

Las agendas varían según la conveniencia como lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, donde se modifica el sistema de votación a un sistema de voto por correo, sin comprobación de ID, por el mortal virus se tenía que evitar que la gente saliera a la calle, pero cuando el afroamericano Floyd es asesinado por el policía, las protestas de los grupos extremistas como BLM inundan el país con caos, saqueo y vandalismo, los medios ya no hablaban del mortal virus, por conveniencia a todos se les había olvidado y en este punto es donde necesito que usted se detenga a pensar de qué forma manipulan las narrativas a través de la media tradicional y las redes sociales.

Hoy en medio del debate de los vacunados y no vacunados, que no debería de existir, pero que ha sido otra narrativa impuesta para generar mayor división entre la población. Que en muchos casos han generado peleas entre amigos y familiares. Acusar a los no vacunados de la mayor expansión del virus, cuando los números se empezaron a elevar cuando la vacunación se elevó en números, algo extraño no cree. Las Narrativas cambian una y otra vez primero cuando este la vacuna se volverá a la normalidad, después la vacuna no evita contagios, luego los vacunados se contagian por los no vacunados, luego los vacunados no se ponen graves y así sucesivamente, no sé si puede darse cuenta de que lo manipulan una y otra vez y la gran mayoría se prestan al juego. Entendamos algo en este debate la Libertad debe ser la solución, como lo dijo ahora la corrupta OMS que en eso tiene un ápice de razón la Vacunación no es obligatoria y sobre la libertad podemos decidir qué hacer, cual es mi consejo en lo personal infórmese, investigue y no tome decisiones sobre presión de grupo, es su cuerpo, es su vida, solo usted puede decidir.

Tengamos claro algo la agenda 2030 del Foro Económico Mundial, tiene como punto de partida este encabezado ¨No tendrás Nada y Serás Feliz¨, esta aseveración solo puede resumir en el sentir totalitario de este ente globalista. Para poder llegar a esta agenda es imperativo para estas personas destruir la base de la economía que es la clase media, analice en este año y medio la cantidad de pequeños y medianos negocios que han desaparecido. Por eso es imperativo que se deje de seguir esta agenda de destrucción económica.

En el Caso de Guatemala, nuestro gobierno propone nuevo estado de calamidad, esto genera nuevamente más incertidumbre y sigue la agenda de destrucción económica. Comprendo que nuestros gobernantes no tienen el alcance de entender la agenda global, pero si saben que, si siguen la agenda impuesta, los préstamos y ayudas económicas seguirán llegando, para que se pierda en el bolsón de la corrupción, pero para ellos es música en el oído. Basta de restricciones sin fundamento científico.

El Congreso de la Republica no debería de aprobar este nuevo estado de prevención, que se sugiere, sabemos que este tipo de medida sirve para abrir las compras, algo que no se debería de aprobar sin antes revisar la pobre ejecución de los fondos asignados con anterioridad al ejecutivo.

También es muy importante exigir que organizaciones terroristas como Codeca se detengan y dejen de seguir paralizando el país y la locomoción a su antojo, el ministerio de gobernación debe actuar de hecho como lo ofreció el presidente en su campaña o será otra mentira más. Salieron los militares también a protestar y a ellos si se le envió a la fuerza pública, estoy de acuerdo que si se obstaculiza la libre movilidad debe actuarse, pero volvemos a ver que se aplica y se actúa contra nuestros exmilitares y al otro lado nada, ¿cuál será el miedo que tiene el gobierno y el presidente contra la izquierda radical? En las nuevas disposiciones a usted como ciudadano le prohíben reuniones sociales, pero Codeca y compañía si pueden manifestar, se da cuenta lo absurdo de estas medidas.

Hoy podemos ver como este juego de imposición se trata de afianzar sobre La Falacia del Pensamiento Único con continuidad a la agenda 2030. Pero miremos la agenda de imposición y manipulación. Donde empresas privadas y personas individuales ilegalmente están coaccionando a sus empleados a vacunarse o los despiden esto es ilegal a toda luz, las personas afectadas deben de buscar ayuda legal, la ley está de su lado, recuérde la Vacuna es Voluntaria.

Comprendamos que La Falacia del Pensamiento Único es lo que utilizan estos Globalistas totalitarios para ir generando sus agendas, curiosamente ahora la OMS da una información que China oculto información del laboratorio de Wuhan (https://forbescentroamerica.com/2021/02/18/hrw-china-oculto-informacion-a-la-oms-en-reciente-mision-a-wuhan/), recuerda que cuando se hablaba de la posibilidad de la creación del virus en laboratorio hablaban de los ¨conspiranoicos locos¨, que tendrán que decir ahora, pero cuidado esto también puede ser una distracción, para que se quite atención de los temas álgidos como la pseudo obligatoriedad en algunos países de la vacuna como con el ¨Green Pass¨ en Europa que esta generando manifestaciones gigantes en contra de sus gobiernos y de estas medidas totalitarias, violando sus propias constituciones y acuerdos como el de Nuremberg, por supuesto que esto no lo mirara en los noticieros tradicionales. (https://forbescentroamerica.com/2021/02/18/hrw-china-oculto-informacion-a-la-oms-en-reciente-mision-a-wuhan/)

Al final comprendamos que la persona o institución que sea, que le quiera imponer solo una línea de pensamiento y no esté abierta al debate, solo está generando un sistema que fomenta el totalitarismo y la imposición como el foro económico mundial que se siente con el derecho y la autoridad de anunciar el fin del sistema de propiedad privada para el 2030 ¨No tendrás nada y serás feliz¨, las redes sociales o media tradicional callando y censurando a médicos que hablan de tratamientos alternativos exitosos pues La Falacia del Pensamiento Único es la Vacuna en este momento y luego será otra narrativa (Agenda LGTBI, Cambio climático, Inmigración, etc., etc., etc.) que siga el camino a la temible agenda 2030 tanto del FEM como de la ONU, por lo mismo vuelvo a solicitarle a Usted que investigue, vaya a fondo y no deje que nadie le diga que hacer a usted o a su familia, la decisión siempre es suya en LIBERTAD.

Libre expresión de pensamiento.

