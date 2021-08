Talibanes guerreros y humanos

El Talibán el gobierno de facto del «Emirato Islámico de Afganistán» es una facción política-fundamentalista islámica sunní de Afganistán, llevando a cabo una guerra dentro del mismo país hasta 2021. Cuando la coalición de tropas internacionales, dirigida por Estados Unidos se retiró en 2021, los talibanes realizaron la ofensiva de mayo, en la que tomaron todas las capitales provinciales en tiempo récord, para luego tomar la capital, Kabul, el 15 de agosto, terminando así la guerra a su favor y estableciendo de facto un nuevo Emirato Islámico.

El movimiento talibán está estrechamente vinculado a las ideas del «movimiento wahabí», aunque existe un enfrentamiento interno entre ambos. El movimiento talibán está compuesto fundamentalmente por miembros pertenecientes a minorías étnicas de las tribus pastunes, junto con voluntarios uzbekos, tayikos, punjabi, árabes, chechenos y otros. En el poder, los talibanes forzaron una de las más estrictas interpretaciones de la ley sharía como nunca se había visto en el mundo musulmán, que se hizo famosa internacionalmente por la forma de tratar a las mujeres. Las mujeres se vieron obligadas a usar el burka en público. No se les permitía trabajar ni recibir educación después de los ocho años, y hasta entonces solo se les permitía el estudio del Corán. No se les permitía ser atendidas por médicos de sexo masculino si no eran acompañadas por un hombre, lo que llevó a que muchas enfermedades no fuesen tratadas. Se enfrentaron a la flagelación pública en la calle y la ejecución pública por violaciones de las leyes de los talibanes. Afganistán declaró su independencia a principios del siglo XVIII y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, fecha en la que se estableció la República de Afganistán, hasta que en 1978, la Revolución de Saar de inspiración comunista estableció la República Democrática de Afganistán.

La intervención de la Unión Soviética en apoyo del gobierno comunista, dio inicio a la guerra de Afganistán (1978-1992), contra la guerrilla islámica, que recibió el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. En 1989 los soviéticos se retiraron, pero la guerra civil prosiguió hasta que en 1996, los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán basado en su interpretación de la Sharia. En 2001, en reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una coalición internacional de la OTAN liderada por Estados Unidos entró en el país para derrocar a los talibanes y colocó en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán, dando inicio a una nueva guerra de Afganistán. En 2014, Estados Unidos y la OTAN declararon formalmente que abandonaban la guerra, pero mantuvieron tropas en el país en apoyo al gobierno. En septiembre de 2020 el gobierno y el Talibán –que controlaba más de la mitad del territorio nacional para entonces– iniciaron negociaciones consideradas «históricas» con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional, que pueda combinar ambas visiones del Estado islámico. Las negociaciones no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta 2021. Los guatemaltecos debemos de comprender y conocer sobre dicho conflicto de diferentes etnias y complicándose con la intromisión de las grandes potencias del mundo. Los mismos talibanes cometieron masacres, especialmente entre los chiitas y la población hazara, que consideraban subhumanos. No debemos de olvidar que incluso, la biblia los describe. Debemos de comprender y conocer bien este problema, sin entrometernos directamente en su conflicto, pero se les puede apoyar con una mesa de dialogo de negociación, para disminuir ese conflicto.

