Guatemala es una

Políticamente Incorrecta

Guatemala fue formada luego de la Independencia de España y de la separación de la que de permanecer hubiese sido la gran Patria Centroamericana. Somos una nación conformada por distintos grupos raciales, como ya está reconocido en la Constitución, pero en la era moderna, los países civilizados se identifican por la ciudadanía que profesan, además de por su grupo cultural o étnico.

Una nación unida es una nación que prospera. La lista de ejemplos de que esto es verdad, es larga. Por ende, el divisionismo debilita a la nación, la hace más vulnerable y con menos capacidad de alcanzar la prosperidad. Ciudadanía y nacionalidad convergen en un mismo territorio.

Alemania es un Estado Federado formado por 16 territorios unidos bajo una sola federación. Los alemanes tienen la misma ciudadanía y la misma nacionalidad, aunque culturalmente identifiquen sus diferencias, tengan sus dialectos oriundos de la zona, y las regiones posean una gran autonomía para auto regularse. Es similar a los Estados Unidos. Al igual que los gringos, se reconocen como una unidad.

España existe cómo un sólo reino desde 1480, y los reinos terminaron de anexarse en 1492. Le tomó 8 siglos llegar a conformarse como tal uniendo 18 entes autónomos (16 regiones, 2 ciudades autónomas y 1 foral (término que sólo existe para Navarra)). Pero todos, excepto los terroristas de la ETA, se reconocen como españoles cuando se trata de darle la cara al mundo. Cataluña y el País Vasco hablan de independizarse pero no logran el consenso. Será porque saben que unidos son mas fuertes.

El Reino Unido de Gran Bretaña (comúnmente conocido como Inglaterra) se formó cuando Inglaterra y Escocia se unieron en 1707. Desde entonces, siempre han habido fuerzas internas en Escocia queriendo separarse. Al igual que sus vecinos europeos, tienen distintos dialectos que hasta el sol de hoy, se utilizan. Así que permanecen bajo la misma ciudadanía y nacionalidad para efectos legales.

Francia tiene a Córcega, Italia tiene a Lombardía y al Véneto, Bélgica a Flandes, hablando de independencia. En Europa, casi todos los países tienen regiones que quisieran independizarse de sus países “sombrilla” por así decirlo. Pero, no lo hacen. Tal y como Texas habla de la República de Texas, pero no termina de separarse de los Estados Unidos y Quebec de Canadá.

Desafortunadamente, Suecia es de las contadas excepciones.

Pero viendo esa realidad en Europa, Canadá y USA, ¿con qué objetivo viene el G13 a fomentar la división en Guatemala? Junto con las muchas entidades subsidiadas por George Soros, son los patrocinadores de la victimización de clases que conduce al odio racial, que sólo busca división.

Los autoproclamados líderes Mayas dicen que quieren un Estado plurinacional porque no se sienten Guatemaltecos. Dicen que no reconocen la Constitución ni a las instituciones del Estado, pero luego resulta que protestan por el despido de un fiscal del Ministerio Público, aunque no lo reconocen. Contradictorio, es decir poco. Dicen que quieren mayor inversión en sus regiones, pero no reconocen al Estado. Quieren infraestructura, pero no reconocen ni al Estado, ni a los inversionistas, ni las leyes del país. Me parece que están bastante confundidos.

Apesta a manipulación del G13 y de los izquierdistas como Castillo, Soros a la Tortrix y las chinas comunistas, que saben que dividiendo vencen.

La realidad es que la gran mayoría de guatemaltecos, que estamos casi todos mezclados y por ende tenemos algún grado de sangre Maya, nos sentimos eso: guatemaltecos, chapines. Dudo haya alguno que no coma tamales, frijoles o tortilla. Que si le preguntan de dónde es no responda Guatemala.

La riqueza cultural de este país es valiosa, diversa y hermosa. Sólo un imbécil querría dividir el país, o un corrupto que sabe que dividida roba mejor.

Los guatemaltecos debemos permanecer unidos, trabajar como hermanos que somos para alcanzar un mejor país, en libertad. El color de la piel, el origen racial o étnico, no determina el destino de la persona. En un país libre, dónde se proveen oportunidades a todos, existe igualdad ante la Ley que dé certeza jurídica, y haya un gobierno pequeño que sirva a la población y la deje libre, el individuo triunfa. Me da la impresión que al G13 le da miedo una Guatemala unida y próspera.

Ese es el sueño al que debieran aspirar los 48 Cantones, Martin Toc, Thelma Cabrera (que por cierto, no tiene nombre indígena y sería interesante conocer su origen), y todos los demás auto proclamados líderes ancestrales. Como en Europa, el idioma español nos une, y lo mismo las muchas tradiciones compartidas. Pero mientras el G13 y sus secuaces sigan dividiéndonos, y ustedes presten oídos a su cizaña, ese sueño de prosperidad no se logrará. Deberían preguntarse si no están siendo utilizados por el G13 y con qué fin. Nadie da nada por nada, y deberían analizar cuál es el verdadero fin de esos millones que les regalan a sus ONGs.

Libre expresión de pensamiento.

