Diálogos democráticos en tiempos de pandemia

Mirilla Indiscreta

Como todos los domingos don Edmundo y yo, consumimos las horas del supuesto descanso difundiendo en la web y redes de El Siglo y las nuestras, el artículo que desde muy temprano irrumpe en sus correos, contestando los mensajes de amigos y lectores.

Don Edmundo se encarga de verlos, y yo de contestarlos.

En esa tarea estaba, inmerso en mi último artículo relacionado con la búsqueda del Sur para enfrentar la crisis que nos ahoga, cuando don Edmundo reclamó mi atención.

El Presidente Portillo, le está comentando extensamente el artículo y debemos atenderlo me urgió captando totalmente mi interés.

No es extraño que don Alfonso y yo, en otras ocasiones abordemos la temática coyuntural qué, por estar en el ámbito de lo privado, no puedo sin su autorización trasladar al conocimiento de nuestros queridos lectores.

Ya con su autorización, y al ver que el comentario lo distribuyó en párrafos sucesivos le propuse… sí me permites utilizaré en la medida de lo posible tu método de párrafo por párrafo, contestando algunos de los tuyos… para no hacerlo demasiado largo y correr, el no deseado riesgo, de perder tu atención…

Perfecto… me contesto a secas.

Previendo su crítica franca y bien fundada, me preparé a leer la primera andanada de cañonazos intelectuales, con la certeza de que ambos disfrutaríamos de “La dialéctica como ejercicio concreto de dos buenos amigos” como sugerí de darse esta oportunidad que titularamos el encuentro.

El ganó el título de este ejercicio y empezó el debate.

En el orden que se hizo comenzaremos con él.

Mi querido Danilo, siempre disfruto de tu conocimiento de la historia… No así, de tus conclusiones, que con todo respeto y cariño me permito señalarte… comenzó

Como eres hombre que no ve el miedo, como obstáculo para decir la verdad, me surge siempre la pregunta ¿por qué le das tantas vueltas a la cuestión nacional?…

…Por ejemplo Danilo, hablas de “Deterioro Institucional” … cuando debes decir “Ausencia de Instituciones”… remarcó.

Te pregunto: ¿Qué “Institución” funciona y se somete al Estado de Derecho?…

… ¿El Ejecutivo… el MP o quizás las deplorables CSJ o CC crees que contribuyen para vivir bajo el imperio de la ley? Continuaba con las interrogantes.

No busques la solución en algo inexistente como la Soberanía, el mundo ya no es el de mediados del siglo pasado… hizo eco a esa tendencia contemporánea del Nuevo Orden Mundial.

¡No peques de romántico!… Yo ya conozco las entrañas de la élite guatemalteca, que como dijo Luis Cardoza y Aragón tiene ¡”Hemorroides en el alma, y juanetes en el corazón”! evocó al escritor

¡Me senté frente a ellos!… ¡Y comprobé el desprecio que tienen por el país y su gente! Se agitó con vehemencia.

Hasta Francisco Pérez de Antón – mencionó al destacado intelectual – que es parte de ellos, reconoce hoy que el CACIF ya no tiene credibilidad. Y tú nunca los mencionas… Y son Danilo, y tú lo sabes de sobra, los dueños del país y captores del Estado… me confrontó abiertamente.

La primera demostración de Soberanía que tenemos que dar, es liberar al Estado de las cadenas oligárquicas internas (58 instituciones controlan el sector privado a través de las Juntas Directivas) … puso énfasis en el dato

¡Sé que lo sabes y me extraña que no lo menciones, aunque sea marginalmente!… me encaró de nuevo.

Quienes tienen capturada la “Soberanía” son las élites… ¡Nunca he tenido miedo para decirlo, ¡El país necesita saber la verdad… no que se la escondan” … recalcó enjundioso!

Tu eres sin duda un líder… y por eso me atrevo a decirte esto… Te respeto y te admiro… Tienes una historia que cuidar… No por tu persona… sino por las nuevas generaciones…le bajó temperatura al debate… gesto que le agradecí.

¿Sabes una cosa?… Sentí esperanza cuando los alumnos se negaron a recibir clases de una inejemplar remedo de maestra universitaria… Refiriéndose obviamente a la Fiscal General. Expresó con rudeza.

Eso lo veremos muy seguido en la calle y en todos lados… ¡El rechazo popular a los traidores y sus vasallos… reafirmó su posición!

Esos alumnos mi querido Danilo, actuaron con soberanía porque aprendieron a pensar y protestar… ¡Así de simple!… insistió

Recibe un abrazo con el afecto de siempre… Dio por concluida la primera parte de lo que se anticipaba como un intenso pero fraternal debate.

Tenía secos los ojos por no leer tus comentarios, mi querido Alfonso… Gracias por hacerlo ahora… no importa que sea para enfatizar tus desacuerdos… pero reafirmar como siempre nuestro aprecio y mutua admiración…y sin más trámite, como habíamos convenido, le entré de lleno a esta primera parte del debate.

Le doy contenido a la cuestión nacional… porque nací aquí… Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos… quise arrancar con un hecho incuestionable.

Problema… que confiesa el Presidente Mujica… lamentando y comprendiendo al mismo tiempo, nuestra posición geopolítica… Y afirmando que por aquellas latitudes (Uruguay) esas temperaturas no se sienten tan intensas… Eso dice él… completé la idea inicial.

No existe ausencia de instituciones… porque están allí…Adolecemos de políticos y estadistas por culpa nuestra… que permitimos la destrucción de los Partidos Políticos… y se permeó el surgimiento desde las cloacas marginales y delictivas de la sociedad… de “personajes” que pudieron asociar sus ambiciones y se les permitió, una descalificada y corrupta conducción del Estado.

Quiero aclarar que tomo la palabra “corrupta” en su acepción gramatical… no como instrumento político para hundir y desacreditar de manera infame al adversario.

No creo por contradicción que el MP de doña Thelma Aldana haya sido ejemplo de transparencia… mucho menos de reconocidas calificaciones intelectuales o académicas… Elemental y víctima de sus propios pecados, transformó la fiscalía, en un remedo malvado de la inquisición y en instrumento incondicional de la agenda interventora… continué

La CC, me refiero a la anterior, cambió la naturaleza jurídica de nuestro ordenamiento jurídico Románico Español para confundir a la comunidad internacional, legitimando un neo-constitucionalismo de corte anglosajón, usurpando una posición de máximo órgano Jurisdiccional, cuando no lo es, plagiando a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que sí puede a través de las llamadas “Enmiendas” interpretar y crear jurisprudencia sobre los siete artículos de que consta su Constitución de 1776 redactada por Thomas Jeferson.

Ellos con una constitución que declara principios fundantes, de corte anglosajón.

Nosotros con una Constitución desarrollada de tradición románico española, que no puede ser reformada por la Corte de Constitucionalidad… mucho menos utilizando mafiosamente la institución del amparo.

Así usurparon la función legislativa y de la misma Asamblea Nacional Constituyente… obedeciendo sin ningún escrúpulo las ordenes de los interventores y lacayos nacionales… amplié mi versión original.

La Judicialización de la política y Politización de la Justicia, término que acuñé hace más de veinte años, prostituyó la función jurisdiccional y permitió el retorno al proceso inquisitivo y captación de jueces inmorales, para poder aplicar, disfrazado de justicia, el Derecho Penal del Enemigo de Günther Jacobs, recién formulado en 1985 para retorcer derechos constitucionales de los cuales fuiste víctima tú mismo… quise recordarle.

No es la Soberanía la que tienen capturadas las élites… es al Estado mismo, al que le crearon desde su mismo origen, la supra-estructura jurídica que garantizara sus privilegios…recordé la doctrina.

Si no fuera así, Marx no hubiera aspirado a una sociedad utópica sin clases (sociales) y sin Estado (burgués)… y continué

Tu que eres un doctrinario de primera, le acreditarás, como yo, a Lenin la visión revolucionaria y bolchevique qué, retorciendo a Marx, eterniza la Dictadura del Proletariado y el Partido Único congelando ad-eternum el Estado Totalitario… insistí en la doctrina.

Mi artículo Los Bolcheviques, procura explicar la naturaleza política del Nuevo Orden Mundial y las contradicciones del Caos-Orgánico –así lo denominé- que tiene al mundo de cabeza.

El Cacif és lo que és, salvo que se enfrente a un estadista como tú.

Ergo… confirma que el déficit está en la política y los políticos… Eso es lo que reclaman las instituciones… quise confirmar mis argumentos.

Don Francisco Pérez de Antón… a quién yo también respeto… es el arma ilustrada de don Dionisio y don Dionisio es el que marca, como buen mercantilista, las pautas nacionales de los interventores y sus aliados.

No te veo como aliado de tus verdugos, cuya vocería, la asumen algunos de tus cercanos colaboradores, que mientras tú estabas preso, ellos continuaban paseándose en los pasillos exclusivos de Washington con el mismo poder, como del que hacen gala ahora.

Espero que el párrafo anterior, lo asimiles, como el comentario de alguien que tenía la forma legal para liberarte y que nunca le permitieron hacértela llegar.

En el tema del barullo de los estudiantes, quisiera recordarte, que la Facultad de Ciencias Económicas, tiene como Decano al Licenciado Luis Suárez Roldán, electo en dos períodos consecutivos, por el cuerpo estudiantil, que lo ha respaldado como académico y que rechazan – su apoyo es el mejor testimonio- las manifestaciones de grupos organizados como piquetes de confrontación.

Esas actividades a los egresados como tú y yo, de la Universidad de San Carlos, no son ajenos.

Lo extraño como inexplicable contradicción, con los de antes, nosotros mismos, ahora al servicio del imperio.

Tanto como los militantes nacionales bajo sus órdenes, protegidos por sus supuestos enemigos históricos.

No me imagino a Espartaco, buscando refugio en Roma. Eso demuestra la falsedad de estos “dirigentes” por contrato.

Por cierto, el aspirante presidencial Villacorta, junto a otros expresidentes, te incluye en un tweet… en su lista de corruptos… aspirante a comandar electoralmente a la izquierda, me luce ingrato.

Bueno querido Presidente, te has resistido al café con consistencia. Ojalá no sea por mucho tiempo… Y si llegas al poder… hay te acuerdas de éste último mohicano.

Con verdades crudas y a veces muchas ironías terminamos esta primera parte del encuentro.

Les puedo garantizar que la segunda parte es más explosiva y descarnada … pero siempre racional y

Y civilizada.

Ya lo decía Platón y yo se los recomiendo, a jóvenes y adultos.

ENVEJEZCO APRENDIENDO CADA DIA MUCHAS COSAS NUEVAS.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: