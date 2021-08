Los poderosos en el Nuevo Orden Mundial (Parte 2)

Debemos Saber La Verdad

Con la aparición del coronavirus, que se cree fue promovida por los poderosos del nuevo orden mundial, se nos está dando un cambio de vida por medio de una economía globalizadora y emergente y un sistema político mundial de adhesión, pero para este cambio es necesario que la mente del humano este preparada. Para empezar, lo que nos están haciendo es reordenar el nuevo sistema de cosas para que aceptemos el nuevo orden mundial.

Además, se utilizan muchas mentiras repetidas, que las publicitan y financian tantas veces para que se vuelven realidades a nivel mundial.

Hay científicos en fisiología y/o medicina que han estudiado los virus durante muchos años y sostienen que el coronavirus no es natural, ya que si fuera natural no afectaría a todo el mundo tan rápido, porque la temperatura varía de un país a otro y de la temperatura depende la propagación del virus. Si fuera natural solo afectaría a países con la misma temperatura de la ciudad de Wuhan en China. Además, hay que recordar que Wuhan fue aislada por las autoridades chinas para que no se propagara el virus y según dicen si lo lograron. También mucho del personal del laboratorio en Wuhan ya no están trabajando en ese laboratorio y no se sabe de ellos. Se ha visto que el coronavirus se propaga en países fríos como en zona desérticas. Si fuera natural el virus se propagaría en lugares fríos, pero moriría en lugares cálidos y viceversa. En conclusión, el coronavirus no es natural ni proviene de murciélagos, ni similares, es un virus que lo hicieron por eso es artificial. Esta realidad se tendrá que saber algún día.

Acaso somos dignos de llamarnos humanos en una época cuando la ciencia se da la mano con lo impredecible, y así muchas personas se levantan a diario agradeciendo estar vivos sin importar que un familiar o amigo ya no esté con nosotros por causa de este coronavirus (covid-19) y no se llora cuando se dice que alguien cercano perdió la vida por el coronavirus (covid-19).

En este período de transición hay un miedo colectivo que esta surgiendo en la conciencia humana, pero hay que recordar cual es el origen por lo que estamos aquí en el planeta y así superar ese miedo. La paralización por el miedo puede ser peligrosa, ya que los individuos temerosos pueden adoptar medidas extremas o radicales. Si los combatimos con ira o con odio, solo verán a un enemigo, eso afianza más sus miedos y se volverán más temerosos.

Debemos tener en cuenta que más allá de nuestras intenciones individuales hay un propósito mayor para el humano y con nuestra actitud podemos tener una acción o proceso para realizarla, todo lo aporta una energía mayor y positiva que puede poner fin al miedo. Esta debe ser nuestra nueva visión individual del mundo.

Con esta conspiración mundial que estamos viviendo, se ha logrado que a las personas y a los gobernantes no les importe hacer cualquier cosa con tal de obtener resultados para evitar el coronavirus (covid-19). Además, aprovechando esta enfermedad, por medio de la publicidad mundial financiada, se han propuesto medidas sanitarias que no curan la enfermedad, pero si están logrado crisis en cada nación. Al quebrar economías nacionales de pequeños y de medianos negocios, desestabilizar más la economía informal, provocar desempleos masivos, más hambre, más pobreza, menos atención a otras enfermedades, etc. así se ha afectado la seguridad ciudadana porque hay más violencia, hay más problemas psicológicos de las personas, se ha reducido la comercialización, han subidos algunos precios, hay escasez de productos y otros problemas más provocando una crisis económica mundial.

Tanto con el control de la enfermedad covid-19, de las vacunas, así como con la crisis económica, los grupos poderosos del mundo lo presentan todo como absolutamente razonable, sin importar si lo que dicen, prometen y ofrecen se cumple o no. Lo que desean hacer ver es que la situación en cada país se está normalizando y está bajo control, cuando en realidad la situación no esta normal ni bajo control, se esta volviendo totalmente fuera de control.

Hay que recordar que hay muchas dudas y controversias sobre el origen del coronavirus (covid-19), sobre las causas de la enfermedad, como se controla, si se evita, si se cura, sobre las vacunas, etc. Además, en el último año y medio ha habido menos muertes por el covid-19 que muertes ocasionadas por enfermedades comunes y por violencia.

También debemos darnos cuenta de que la publicidad mundial que hemos tenido durante la pandemia del 2020 / 2021 ha estado planificada, financiada y organizada por los poderosos del mundo para causar miedo y que se tomen medidas en cada país, lo que favorece a los más a esos poderosos del mundo.

Los pueblos y gobernantes aceptan cualquier cosa cuando les dicen que es por un bien mayor. Al controlar la mente y el corazón de las personas se controlan a los pueblos y a los gobernantes.

Una vez los pueblos aceptemos la vacunación que pudiera llegar a ser obligatoria, se acabara el primer parte del proceso para beneficio del nuevo orden mundial y muchos de los poderosos verdaderos dueños de las productoras y distribución de vacunas, mascarillas, etc. ganarán billones y muchos de los pueblos y los gobiernos serán los compradores de todos esos productos.

Para el nuevo orden mundial, con el control de intereses financieros y políticos se debe tener control del crecimiento poblacional, ya que hoy día es difícil tener guerras mundiales que reduzcan las poblaciones.

La reducción de poblaciones en el tercer mundo debe ser considerada importante para el nuevo orden mundial, para controlar los países y así obtener ventajas económicas en materias primas de esos países.

En años recientes se establecieron grupos de planificación poblacional, financiero y político, a los cuales se han unido personas que son poderosos económicos como George Soros, Bill Gates, etc. etc. quienes se dice que son parte de los impulsadores del nuevo orden mundial

China continental ahora se considera una de las potencias mundiales por su crecimiento poblacional, por su gran poder económico, comercial, político y militar, así logro entrar el escenario mundial formando parte de la elite mundial de control. Además, China ha tenido un gobierno autoritario que controla totalmente a su población, su crecimiento poblacional, su economía y su comercio.

Lo que está sucediendo y que estamos viendo es que estos grupos económica y políticamente poderosos que pretenden controlar el mundo no consideran importante a la raza humana, porque la están manipulando de acuerdo con sus intereses.

También esto grupos poderosos mundialmente han estado apoyando a líderes populistas, socialistas e izquierdistas, a quienes fácilmente pueden manejar, para que controlen los países y así tener más facilidad de manipular a los pueblos a favor de los intereses de estos grupos poderosos.

Si como pueblo seguimos aceptando lo que nos dicen y sin analizarlo, nos estamos acostumbrando a los protocolos, a no salir a fiestas y reuniones, a estudiar virtualmente, a no dar besos y abrazos, a alejarse físicamente de todos hasta de la familia, a depender más de la tecnología electrónica que a preocuparse más por uno mismo que por los demás, a ser una persona insensible, así vamos por buen camino al ingreso del nuevo orden mundial.

Continuará…

Libre expresión de pensamiento.

