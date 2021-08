¿Qué diablos es un Estado plurinacional?

Sueños…

La sociedad guatemalteca está sorprendida. Las fuerzas tradicionales que gobiernan el Estado están acostumbradas a resolver las demandas sociales calificándolas de comunistas y reprimiendo a los líderes y grupos más destacados y que pueden convertirse en una fuerza de cambio de sistema. Los líderes de grupos de clase media alternativos están acostumbrados a indicar que un fantasma llamado neoliberalismo es el responsable de todos los males y se dedican, desde sus cómodas oficinas y sofas apoltronados a gritar contra el oscurantismo y la opresión, cobrando sus rentas intelectuales.

En Guatemala, cada cierto tiempo alguien o algún grupo acierta a poner el dedo en la llaga. El problema de Guatemala es salir de la sociedad feudal, en que se encuentra desde la conquista sangrienta y genocida, pasando por una falsa independencia que creo un Estado feudal-capitalista. El siguiente paso sería la construcción de una sociedad democrática, con libre mercado y libertades individuales, que está pendiente. Se hizo un intento en la década 44-54, pero fue echada a perder por las fuerzas oscurantistas anticomunistas y el aventurerismo promovido por la internacional soviética. Todo terminó en la destrucción del sector intelectual progresista del país.

Hoy ha vuelto a ponerse en primer plano un tema democrático. La construcción de la segunda república de Guatemala, la construcción de una verdadera democracia, con el aditamento del derecho plurinacional. Ni la intelectualidad de izquierda, ni el conservadurismo de derecha han quedado al margen de la discusión.

¿Por qué este tema tiene tanta importancia?, algunos tratan de minimizarlo, indicando que no es tema que interese al pueblo chapín. Otros, tratan de satanizarlo. Los de izquierda diciendo que no es revolucionario sino reformista. No entienden que una reforma que pretende pasar del feudalismo-capitalista a una república democrática es una verdadera revolución. Los de derecha tratan de indicar que es una estrategia comunista. No entienden que una reforma democrática pondría las bases de una sociedad capitalista más avanzada con expectativas de mejorar la educación, la salud, el bienestar, la solidaridad entre todos los grupos sociales del país, y hasta la clasificación de la selección femenina al mundial.

¿Qué fuerzas le dan contenido a esta propuesta?, sí las mayorías tradicionales de izquierda y derecha se oponen, ¿por qué ha tomado fuerza la propuesta en diferentes sectores de la sociedad?, ¿por qué se apoya en oriente y occidente?, ¿por qué la apoyan indígenas y ladinos?, ¿por qué ha movilizado a amplios sectores de la sociedad?

En primer lugar, porque existen amplios sectores de políticos y grupos sociales de Estados Unidos y Europa que apoyan un proceso de reforma y modernización de las sociedades centroamericanas. Como única vía para detener la masiva migración de centroamericanos, intento frenar además el creciente tráfico de narcóticos y violencia organizada que debilita el Estado de los gringos.

En segundo, lugar la urgencia de modernizar estos países para enfrentar los grandes retos que se vienen encima a la humanidad. Desastres naturales, cambio climático, recurrencia de pandemias, violentas confrontaciones militares que podrían destrozar las bases de la democracia.

En tercer lugar, en países como Guatemala, Bolivia, Ecuador, Perú existen gran cantidad de pequeñas naciones ancestrales que no tienen derechos para preservar sus idiomas, culturas, creencias. Por lo menos en Guatemala aún subsisten unas dos docenas de naciones indígenas que son oprimidas. Es indispensable que se incorporen a una república democrática que les permita disfrutar de libertades democráticas. Aquí surgirá un nuevo problema, como reconocer el derecho de cada nación. La nación más grande de Guatemala son los ladinos o criollos, luego los quichés, luego cakchiqueles, y así sucesivamente…

Se podrá pensar en una mentalidad avanzada en este país que permita la construcción de Estados separados para cada nación de indígenas y ladinos, se podrá construir una república de Estados chapines federados, como Estados Unidos, en donde exista un gobierno central común y gobernaciones por nación indígena con legislación democrática, es decir, basados en el respeto de los derechos humanos.

No será ni la primera ni la última vez que se plantee el problema nacional en el mundo. Al final siempre se avanzará o se retrocederá. La experiencia del 44-54 terminó en un retroceso de la sociedad, y la guerra de guerrillas fue una pérdida dolorosa de dirigentes e intelectuales valiosos para el pueblo chapín. No hay que hacer caso de los infiltrados, de izquierda y derecha, que tratan de convencernos de retornar a la vía violenta. Eso solo permitirá el uso del poder de violencia de los grupos armados para imponer su régimen de atraso y oscurantismo. Es la vía de proyectos y movilizaciones pacíficas el camino para convencer a la mayoría de la opción de cambiar o seguir siendo uno de los países más atrasados del planeta.

La época del triunfo del capitalismo democrático sobre el feudalismo-capitalista está ligado a las esperanzas de todo un pueblo, conformado por muchas naciones de avanzar.

El Estado plurinacional será un futuro feliz sí al mismo tiempo se construye un mercado de apertura económica hacia el mundo, con tratados de libre comercio y atracción de inversión extranjera de alta tecnología y la llegada de recursos para la educación de la mayoría.

La idea es formar Estados nacionales que estén unidos por ideas comunes de protección del ambiente, consolidación de instituciones democráticas, respeto a los derechos humanos, inversión en educación y salud y un sistema económico solidario y abierto al mundo.

Entonces, ojalá que ahora sí, remonte su vuelo hacia una sociedad mejor.

Libre expresión de pensamiento.

