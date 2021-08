El Pueblo es el mandatario

Petardo

Empleo asalariado es el rol ocupacional social (trabajo) realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado se le denomina empleado y a la persona contratante empleador.

En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario o, genéricamente, renta. Es decir, que incluye además del trabajo asalariado, el trabajo autónomo y en general, el realizado por la población ocupada, es decir, por la parte de la población económicamente activa que efectivamente está trabajando para obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas se incluye en la población activa a integrantes de las unidades económicas familiares que participan en la producción. El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener que el trabajo doméstico también forma parte del empleo y debe reconocerse el valor que genera.

En resumen, se proponen los siguientes mecanismos para generar empleos: (a) atraer más inversión extranjera y nacional sin descuidar la producción nacional; (b) crear incentivos y condiciones para abrir nuevas empresas (por ejemplo, con programas fuertes de emprendedurismo y propiciando una cultura de empleo. La semana pasada el presidente de la república de Guatemala dijo “Trabajando de la mano el sector privado y el Gobierno aseguraremos que los guatemaltecos tengan oportunidades de empleo, por eso quiero agradecer a Telus Internacional por apoyarnos con la creación de 2 mil 500 plazas”, expresó el mandatario. Se nota que el mandatario aún no ha aprendido a dirigirse a la población en general. El pueblo es el mandatario el que pone y quita autoridades si no le cumplen, es el que le paga su salario a los trabajadores burócratas como es el presidente de la república de Guatemala, diputados etc. Debería saber que existe el empleo informal y el empleo formal que dependen de un contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador y se ajusta a los requerimientos de la ley.

Entendemos por informalidad a todos aquellos trabajadores que poseen empleos sin aportes a la seguridad social y que se encuentran por fuera de las normativas del derecho laboral. En algunos casos son asalariados no registrados o trabajadores que realizan sus actividades de forma independiente. Es muy importante que se le dé más apoyo al comercio informal que no depende de un salario como el del presidente de la república y los diputados de Guatemala. Se les debe motivar más facilitándoles sus inversiones y mejorándoles su seguridad, alimentación, salud y cumpliendo con la constitución de la República de Guatemala. Debe trabajar con transparencia demostrando en que invierte los impuestos que pagan los guatemaltecos y los préstamos que se hacen endeudando al país. Es momento de que vayan pensando que a corto plazo el pueblo escogerá al próximo presidente de la república ya que su periodo está próximo a terminar. Trabaje mejor coordinadamente con su equipo de trabajo y no en una forma autoritaria ya que el que no agradece ser asesorado correctamente está al borde de fracasar. Permita que los tres poderes del estado trabajen independientemente y no estén a su disposición ya que usted tiene sus propias obligaciones que le ordena la República de Guatemala. No confunda la iniciativa privada con lo que son agrupaciones de personas que manejan el capital con intereses particulares. La mayoría es todo el pueblo el que quita y pone a las autoridades para gobernar, es el patrono, el empleador y usted es su empleado.

Libre expresión de pensamiento.

