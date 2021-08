El Salvador en la Antología del Bicentenario de Centroamérica

A inicios de abril del año en curso recibí una llamada del escritor y poeta nicaragüense Carlos Javier Jarquín, recuerdo que me comentó que estaba trabajando en un proyecto de una antología en el marco del Bicentenario de Centroamérica, me preguntó si podía recomendarle a un escritor salvadoreño para que fuera el coordinador por el Salvador de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México, Septiembre 2021). Para mí era un poco difícil porque, al principio, me dijo que preferiblemente estuviera viviendo en suelo salvadoreño para ello y, yo actualmente resido en Guatemala.

Pensé en casi todos los poetas que están, como diría un amigo mío escribidor, “escritos estrellados”, en la patria chiquita mía. Hablé con varios de ellos, muchos se vieron interesados en el proyecto, y otros tenían sus reservas. Para no quedar mal con Carlos que había pensado, para esto, hablé con él a finales de abril dándole la noticia que no había encontrado a quien representara, entonces me invitó a que fuera la coordinadora por El Salvador y con mucho gusto acepté su cordial invitación.

En esta antología cada país representante está homenajeando al poeta más representativo que ha nacido a lo largo de estos 200 años, El Salvador pudo haber escogido entre la diversa gama de escritores que posee en su haber, pero optó por homenajear al prolífico escritor, historiador, maestro, y traductor Francisco Gavidia, iniciador del modernismo en Centroamérica y mentor del Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío. Por su destacada labor en el cultivo de las diferentes ramas del conocimiento, fue considerado el primer humanista de la región, desconocido para los locales.

En esta antología El Salvador tiene doce representantes en las ramas de narrativa, poesía y pintura a quienes conoceremos a continuación.

En la rama de los narradores cuentan unas historias desde las más crueles a las más tiernas. Abre mi persona contando ciertos datos históricos y geográficos de la patria chiquita, así como datos del poeta homenajeado Francisco Gavidia. Héctor Denis López nos hace un esbozo, con su cuento: UTOPIA, una visión generalizada de la juventud actual sobre el bicentenario, su protagonista, Andrea tiene que hacer una tarea para el colegio, el sueño de Morazán y como los países se fueron fragmentando. La escritora Yanira Soundy, en su relato HERMANO donde le escribe una especie de carta donde recuerda su niñez, adolescencia y todo lo que pasó, más el dolor que sintió al no poder hablar con él.

En la poesía el poeta Francisco Loy nos deleita con dos poemas: dialogando con mi consciencia con un toque erótico y fantástico un soneto clásico endecasílabos y dodecasílabos, y el poema canto a los niños de la mar con un toque infantil y picaresco que le da ritmo y vida a los elementos marinos, el poeta Alexander Campos nos regala nunca más y para la patria un verso, dos poemas con fuerza sutil, en el cual nos habla del grito marcado a la justicia social. El maestro y poeta Santiago Vásquez nos presenta dos poemas: patria nuestra y patria de todos en el cual marca el sentido histórico y cosmogónico de las culturas que habitaron en El Salvador. Paula Rivera nos presenta tierra bendita, un esbozo de su amor al terruño y juanapanchapor la leyenda que lleva ese nombre, Walberto Calderón nos presenta el himno al campesino y amor campesino, una visión completa de la mayor riqueza que es el pueblo, los campesinos de quienes dependemos porque nos dan de comer. Iván Escobar nos regala dos poemas: Soy en el cual de forma metafórica, describe su ser y su pensar y lluvia donde describe la precipitación y la amalgama de sentimientos y emociones que se manifiestan.

Artista plásticos

Atilio Munguía, inicia con un retrato del maestro Francisco Gavidia. La pintora Karen Silva nos hace un retrato de un bodegón titulado Bodegón de fin de año en la técnica de acuarela y tinta china de deliciosos frutos que se disfrutan en familia el último día del año, también nos comparte otra pintura, “La Merced, símbolo de libertad”, Parroquia Nuestra Señora de La Merced, lugar clave que marcó el movimiento independista en El Salvador. Donde nuestro prócer José Matías Delgado realizó el segundo grito de independencia al compás de las campanas de dicha iglesia, como muestra de la alegría que existía al poder separarse de los dominios españoles. Cierra con una obra pictórica de Gilberto Arriaza: La Bestia el antiguo tren que cruza a inmigrantes al otro lado de la frontera con México y Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. Gilberto fue seleccionado para hacer la contraportada del libro con la obra EXÓTICA TIERRA que interpreta los principales símbolos históricos, populares y tradicionales de nuestros pueblos centroamericanos, recoge elementos algunos naturales, otros realizados por la mano del hombre, a nivel cultural e ingeniería, en fin símbolos que enarbolan los logros y expresiones naturales y culturales de los países participantes en esta antología: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Sobre la autora de este artículo:

Claudia Figueroa Oberlin, nació en la Ciudad de San Salvador el 6 de enero de 1978. Reside en Guatemala. Es Licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en educación infantil, poeta, escritora, actriz de teatro, locutora y columnista internacional. Jefa de la tribuna cultural educativa, y directora de manifestaciones culturales de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Barcelona, España. Y coordinadora de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, por El Salvador.

Y coordinadora de la Antología del Bicentenario de Centroamérica, por El Salvador. Libros publicados: Despertares (antología poética 2015) Tras las huellas del amanecer (poesía, 2015) La isla sagrada (novela corta 2016), Versos alados de piel de Ángel (poesía, 2019), Versos en el tintero (poesía, 2021) Pensamientos y reflexiones (prosa/crónicas 2021) todos publicados con la editorial salvadoreña Navegando sueños.

