Charla con Alejandro Rejón sobre la importancia de promover el arte y la cultura

Rincón Poético

El destacado escritor, poeta, periodista, gestor y promotor cultural mexicano Wilberth Alejandro Rejón Huchin, ha finalizado su excelente labor como asesor de cultura en el Ayuntamiento de Tecoh, México, uno de los municipios del país mexicano con más elementos turísticos y culturales dada su rica diversidad intercultural. El pasado 12 de agosto Alejandro, recibió de manos del presidente municipal y del cabildo un diploma que reconoce su brillante trabajo durante el periodo en la administración que va del 2019 al 2021.

Para conocer más detalle del trabajo como gestor y promotor cultural que ha realizado y está realizando, Alejandro nos ha respondido vía WhatsApp las siguientes interrogantes.

¿Cómo asesor de cultura durante estos dos años cuáles fueron los proyectos más importante que impulsaste?

-Como Asesor de cultura diseñé e impulsé importantes eventos internacionales que impulsaron la consolidación de un proyecto de difusión en la imagen del municipio, revalorizando la importante riqueza cultural que en él reside, esto, desde un importante enfoque nacional e internacional. Proyectos como el Festival internacional de poesía de Tecoh y el Festival Internacional de las Artes fueron algunos que se echaron a andar en este periodo y que hasta hoy siguen dando de qué hablar en los medios locales, nacionales e internacionales, sobre todo por su objetivo de romper paradigmas con respecto a la gestión cultural y su cualidad de inéditos, siendo el Festival Internacional de Poesía de Tecoh el primer festival internacional de poesía realizado en la península de Yucatán en México.

¿Cuál es la importancia de promover la cultura? y ¿cuáles eran los ejes principales durante tu administración en el Ayuntamiento?

-La importancia de promover la cultura es sumamente relevante para la construcción y desarrollo de una sociedad mejor, pues todo está compuesto de lo cultural, y debe realizarse con los objetivos de beneficiar a la comunidad y revalorizar la importancia de la cultura misma.

Mi trabajo como asesor cultural abarcó por las características de sus proyectos desarrollados cinco ejes principales en el Ayuntamiento: El Turismo, La Educación, El Desarrollo Social, El Fomento a la lectura, y la Cultura.

¿Qué significó para ti haber trabajado en pro del arte y la cultura durante el periodo 2019-2021 en el Ayuntamiento de Tecoh?

-Para mí trabajar en favor del arte y la cultura desde el Ayuntamiento de Tecoh fue algo gratificante porque la cultura como todos ya sabemos es uno de los ejes principales para el desarrollo humano e infortunadamente en el contexto en el que estoy yo y otros gestores culturales no hay un interés político muy marcado por esto, lo cual es un enorme desperdicio para fomentar el desarrollo social, la revalorización de un municipio, su proyección internacional en base a un diálogo intercultural y bueno, el hecho de que me haya tocado trabajar en este periodo me dio la oportunidad de trabajar oportunamente en la innovación de proyectos culturales que finalmente supieron aprovechar bien toda la cultura con la que cuenta Tecoh con el fin de impulsar a la comunidad desde los rincones más profundos de su cultura hasta lo internacional y esto para mí es un regalo de la vida porque tuve la posibilidad de poner en acción el ingenio y nuevos planes para hacer crecer el desarrollo cultural desde el contexto actual en el que estamos y me siento sumamente agradecido con el presidente Felipe May por haberme dado esta oportunidad y haber confiado en mi talento y trayectoria.

¿Cual es tu mayor satisfacción de haber trabajado durante estos dos años como asesor de cultura?

-El legado que me tocó dejar es muy importante porque esto dejó una semilla sembrada desde la infancia, desde los jóvenes que son el corazón del futuro, pero sobre todo este ánimo de enfrentar con desenfado total los retos que representan el trabajar en un lugar tan intercultural como Tecoh y que hoy se siga tomando por los medios en general como un ejemplo en la innovación de proyectos culturales y en la gestión cultural, eso es el verdadero sabor de boca que me deja, el saber que hay una huella que le servirá de modelo a futuras generaciones que quieran innovar para la cultura desde el México profundo, desde lo que mal llamamos periferia porque es el corazón de nuestra identidad cultural, y además de que me di cuenta que en cosas tan poco valoradas en la región como la poesía se encuentren herramientas fundamentales para el aprendizaje, el fomento a la lectura y un verdadero diálogo internacional entre distintas culturas que es de lo que nos enriquecemos a diario. Por otro lado desde el reconocimiento que esto muchas veces conlleva el ayuntamiento tuvo la gentileza de hacer en el centro cultural de la Villa una placa conmemorativa del festival internacional de poesía de Tecoh en donde está el nombre de un servidor, lo cual muestra un agradecimiento de parte de toda la comunidad local y artística, algo que más allá de lo efímero de lo material lo llevo en el corazón y es de esas cosas que nunca olvidas porque te interpelan fuertemente y te animan a seguir adelante con el trabajo que realizas.

Eres el fundador y director de la Asociación de Innovación y Asesoría Cultural de Yucatán. ¿En qué consiste esta Asociación?

-Este año fundé la Asociación de Innovación y Asesoría cultural de Yucatán con el fin de seguir innovando en la gestión cultural desde mi región y desde cualquier latitud del mundo, junto con esta asociación hemos trabajado ya en diversos proyectos culturales para jóvenes en distintos municipios de Yucatán, y estoy ya planeando la ejecución de diversos proyectos de índole nacional e internacional con el fin de seguir innovando en la gestión cultural desde mi trinchera, estoy seguro que cualquier organismo o institución que acoja estos proyectos será siempre una experiencia nueva y una renovada travesía con el fin de seguir avanzando con mucha emoción en esta labor cultural que realizamos que no tiene ni límites ni fronteras y en dónde solamente habita un ímpetu y unas ganas inmensas de seguir haciendo lo que me gusta: la gestión cultural en beneficio de los demás.

Síntesis biográfica

Wilberth Alejandro Rejón Huchin es oriundo de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, director de la revista literaria Marcapiel y del periódico electrónico La Nota Peninsular, ha sido organizador y creador de diversos eventos culturales internacionales como El Primer Encuentro Internacional de Literatura y Educación (FILEY, 2019) y el Encuentro Internacional de poesía Naufragio en Marcapiel (FILEY, 2017). Ha sido articulista y colaborador de diversos medios periodísticos como La Verdad (Mérida, México), Novedades (Campeche, México), La Revista Peninsular (Mérida, México), Diario Siglo XXI (Valencia, España) y el Diario 16 (Madrid, España). En el 2016 fue editor y antologador de la Antología de poesía Yucateca Contemporánea en la revista Círculo de Poesía. Ha recibido diversos reconocimientos por su labor en los medios cultural y literario.

Aprovecho el espacio para felicitarte poeta Alejandro Rejón por tu excepcional trabajo en promover el arte y la cultura, local, nacional e internacional.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: