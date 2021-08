Celebremos los 245 años de nuestra Guatemala de la Asunción

Estamos celebrando durante todo este mes de agosto el traslado de la ciudad de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala al valle de la ermita donde se renombra la ciudad y se le llama La nueva Guatemala de la Asunción. En un mes de agosto como el que estamos viviendo en el 2021 en medio de esta pandemia caótica y gran maestra positiva a la vez, Imaginemos que hace sólo únicamente hace 245 años, en el año del Señor de 1776 un día 15 de agosto es inaugurado el nuevo Cabildo y se hace una misa para dar gracias por la nueva ciudad que empieza a desarrollarse. Hoy vivimos en una ciudad joven que no llega ni siquiera a los 300 años.

Pero somos por mucho la ciudad más cosmopolita desde CDMX hasta Santa fe de Bogotá. Somos una ciudad moderna, pujante, diversa y contrastante llena de color, conjunto de etnias amalgamadas por comidas, tradiciones, mercados municipales y cantonales, rincones secretos, parques llenos de flores y árboles centenarios. Pero sobre todo somos una ciudad que vibra llena de sonrisas de personas honestas sabias y alegres a quiénes nos llaman los Chapines. Agradezcamos a Dios el privilegio seguir con vida y provisión estamos a la vuelta de la esquina para celebrar los 200 años de vida independiente de esta tierra linda del quetzal… nuestra amada Guatemala. Puedes creerlo nuestra capital solo estuvo ligada a la corona española 45 años y lleva 200 años independiente. Un detalle particular es que nuestra catedral metropolitana. La cual inicio a construirse bajo los dictámenes y presupuestos de la corona y se concluyó 50 años después de la firma de la independencia en 1871.

Es muy importante y gratificante en medio de la pandemia con estas nuevas restricciones presidenciales celebrar a nuestra ciudad tomando un delicioso atol de elote, tostadas de guacamol, frijol o salsa o combinadas, a mí particularmente me encantan las de guacamol con sala y un poquito de picante. Podemos comprar dulces tradicionales como la chancaca, pepitoria, mazapanes, elotes asados o cualquier otro antojito y ayudar a la gente que vende en estas locaciones de Jocotenango o en las esquinas de nuestro barrio.

Hoy no pueden tener su negocio abierto en horario habitual y apuñuscado de comensales por las nuevas restricciones Pero podemos comprar y llevar estos manjares a casa. Si no tenemos mercaderes que cocinen cerca de casa una magnífica idea sería poder cocinar junto a nuestras abuelas algo de cocina tradicional para celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad y celebrar que estamos vivos y saludables a pesar de este caos del COVID 19.

Recordemos en todo momento ser conscientes de no reunirnos con núcleos ajenos a nuestro núcleo familiar bioseguro y tomar en cuenta que el mejor regalo que podemos darle a Guatemala en este cumpleaños es lavarnos las manos constantemente, limpiar periódicamente nuestros dispositivos electrónicos como tablets y celulares, guardar distanciamiento social, si no te has vacunado hazlo pronto en beneficio de nuestra comunidad.

Siendo conscientes y guardando los protocolos adecuados podremos celebrar las fiestas de fin de año en armonía, paz y salud. Quiero contarles que nosotros con mi staff celebramos el mes de aniversario de nuestra ciudad con un maridaje diseñado recordando sabores de antaño como las tostadas, las espumillas, la chancaca y otros dulces de semillas tostadas. Lo hicimos realizando un trabajo en equipo maridaje espectacular al lado de magníficos vinos de Distribuidora BACO. El evento se efectuó este 21 de agosto recién pasado a partir de las 5:30 de la tarde en materia culinaria los manjares estuvieron a cargo de un servido Chef ejecutivo de Quintana Bistrot.

Reunidos con clientes VIP en Petit Comité únicamente dos o tres personas por mesa. Fue un apacho al alma, un alago a nuestra cocina y un deleite a los 5 sentidos. Esperamos en el nombre de Dios también celebrar en septiembre junto a Uds. los 200 años de nuestra gloriosa independencia que se logró por el poder de la consciencia y no por el derramamiento de sangre. Para más detalles les pido estar pendientes de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.

Un poco de historia:

Después de la destrucción de Santiago de Guatemala en 1773 y las luchas intestinas por el traslado de la urbe a un nuevo asentamiento, Santiago de Guatemala desapareció totalmente, perdió sus privilegios y el rey don Carlos III fundó la nueva ciudad en el Valle de la Virgen el 2 de Enero de 1776 con un nuevo nombre: Nueva Guatemala de la Asunción, en honor a la Virgen de la Asunción. Y se inicia la construcción de la iglesia de La Virgen de la Asunción de la aldea de Jocotenango y su feria patronal que iba desde el parque Estrada Cabrera o también conocido como plaza Jocotenango y en la actualidad conocido como parque Morazán, hasta el final de la alameda Simeón Cañas en el templo a minerva que se demolió para crear un diamante de béisbol.

La feria de Jocotenango cobra importancia a finales del siglo XVIII y tuvo su mayor auge en el siglo XIX. A partir de la dictadura de Jorge Ubico en 1931 empezó a decaer hasta convertirse hoy en una expresión de cultura de masas o anticultura en donde lo foráneo y lo comercial ha sustituido en su mayor parte a lo tradicional. La actual administración edil de Ricardo Quiñonez está mejorando año con año la experiencia de vivir la feria.

La creatividad es la madre de todas las alegrías…

Artesanías culinarias de Guatemala

Jocotenango el crisol de la ciudad

Como todos sabemos las ferias son o habían sido hasta hace algún tiempo un crisol, vínculo de unión dentro de todas las capas sociales de nuestra ciudad, con actividades culturales, religiosas y culinarias. Donde se encuentra sin estigmas e interactúa gente de las áreas marginales, así como de lugares tan residenciales como La Cañada Z14, disfrutando todos al unísono de la bulla de la lotería, la algarabía de los juegos mecánicos, los olores, texturas y sabores de la fantástica y deliciosa parafernalia de antojitos. Entre los cuales podemos encontrar: elotes locos, tostadas, garnachas, enchiladas, pepián (plato típico de la ciudad de Guatemala) patitas a la vinagreta, dulces típicos, frutas en confite, churros y plastilinas entre otros. Va a querer, va a llevar, pase joven hay lugar… gritan los pregones de nuestros guardianes de esas trincheras de fogones ancestrales.

El sabor de Jocotenango en Quintana Bistrot

Una Feria de Jocotenango muy a lo Quintana Bistrot.

Me sentía muy frustrado por no poder disfrutar de la feria este año al igual que en el 2020, por las restricciones de la pandemia. Es importante acotar que nuestra feria se ha suspendido únicamente en tres ocasiones anteriores en el terremoto de 1917, durante la pandemia de gripe española hace exactamente 101 años en el 1920 y por la pandemia de COVID19 en 2020. En las fiestas de la Virgen de la Asunción del 2021sta vez es la cuarta vez que se suspende desde su inicio. Motivado por esta razón al igual que el año pasado encerrados, comencé con una idea loca que después se convirtió en tendencia en la ciudad. Poder llevar la feria a la intimidad de mi atelier culinario Quintana Bistrot. Quise recrear los sabores de una feria transformándola en una experiencia de cocina gourmet de autor en la comodidad de mi nuevo Atelier Culinario ubicado en su magnífica locación de Plaza Fontabella en el corazón de la Zona Viva. Este evento lo maridamos con los vinos espectaculares de Distribuidora Baco. Los platillos en este caso fueron: GUACAMON Tostada de guacamol marinada con escabeche de cebolla morada y salmón noruego ahumado con notas de queso roquefort, realmente esta entrada fue una maravillosa pasada. BABAPATO Deliciosa magret de pato francés en termino sobre una cama de berenjena confitada a la provenzal y aligot de papa con quesos maduros amalgamado por una estructurad salsa de Fricassé de pimientos del piquillo rostizados selección de aceitunas del mediterráneo y jerez. FRAMBUCHO Fue el postre que se saltó la barda era sencillo pero no simple. Espumillas de merengue suizo con baño de crocante de caca de las Verapaces, especias y semillas tostadas de pepitoria y ajonjolí, frutos del bosque, tierra de cacao y especias con una salsa de reducción de vinos tintos.

La gente enloqueció de alegría por llevar la vivencia y el sabor de la feria directo a nuestra mesa con un plus de poder maridar las delicias que normalmente comemos en la feria pero muy a la manera de mi atelier de cocina @QuintanaBistrot, maridados magníficamente de la mano de la Sommelier Mayra Mendoza con vinos esplendidos de Estados Unidos por supuesto de distribuidora Baco vinos diferentes para comensales diferentes.

Ahora tres semanas después, justo en la fecha que celebramos a la patrona de nuestra ciudad. La feria de Jocotenango en casa se ha transformado en una tendencia desde @muniguate y @munimercados y algunos servicios de comida de la feria. Así como también lugares emblemáticos del mercado central como Doña Mela y algunos otros restaurantes que se han unido al espíritu de valorar y amar nuestras raíces de tradiciones culinarias y el arraigo a esta patria hermosa nuestra bella Guatemala y nuestra @gastronomiadeguatemala basados en los enunciados de Slow Food.

Cómo pondrán darse cuenta… No todo es caos en medio de esta pandemia, sino que también hay notas y actividades de positivismo que nos alegran el alma y el corazón. Y tú ¿cómo celebrarás la fiesta patronal? Qué tal si cocinas un atolito de elote chiles rellenos, torrejas o algún platillo tradicional de la abuela, para compartir en familia el estar juntos, vivos y saludables. Si existen retos económicos o de salud en la familia mantener la fe y la esperanza en alto de que siempre vendrán tiempos mejores para nuestra amada Guatemala.

Hasta la próxima semana, será un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Con cariño su amigo el Chef Alex Quintana Y Moreno @soyfoodieq.

