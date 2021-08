Conociendo a Sofía Guilarte Reyes Banda “El Mundo de Sofía”

Las Crónicas de Osiris

“Sólo con esfuerzo, ganas, ímpetu, tesón y talento podrán lograr cualquier cosa que se propongan; sólo tienen que permanecer firme en sus objetivos y no desviar el camino”.

Sofía Guilarte

Sofía Guilarte Reyes es una joven música cubana, graduada de la carrera de Licenciatura en Historia en La Universidad de La Habana. Desde su infancia manifestó un marcado interés hacia la música, habiendo participado en una infinidad de talleres desde temprana edad en el Instituto Iberoamericano de la Décima, guiada hacia el aprendizaje de la guitarra clásica; definiendo una orientación vocacional hacia la música en general, y particularmente hacia la composición musical, y el instrumento de la guitarra eléctrica.

En el año 2021, la banda de Sofía, conocida como El Mundo de Sofía, resultó entre las 25 bandas más votadas del Concurso Mad Cool Talent para participar en el prestigioso Mad Cool Festival, celebrado en Madrid, España. Además, la banda fue seleccionada para participar en las ediciones online de los Festivales Rock de la Loma, Romerías de Mayo, Unidas en Rock, Under Córoba 3, Lobos Cultura Independiente 2, Edición 22 del Atenas Rock, Rock Solidario Contra el Cáncer Infantil (Fundación Blas Méndez Ponce), Contracultura.

Realizando sus composiciones musicales, descubrió que existe un horizonte desconocido e inexplorado para ella relacionado con la grabación del sonido y específicamente con este mundo maravilloso de los estudios de grabación y los programas de computación para estos efectos, la cabina de audio, las frecuencias melódicas y todo lo concerniente a referencias de sonido, niveles de audio y demás. Comenzó a divisar todo este mundo extraordinario a través de los conciertos que comenzó a ofrecer en el Teatro Maxim Rock.

Apreciados lectores en esta ocasión tengo el grato placer de entrevistar a Sofía Guilarte una gran artista cubana, que ilimitadamente emana talento, belleza en cada ápice de su ser. Mediante el siguiente vídeo os invito a ver a Sofía mostrándonos su música. ¡No os lo perdáis!

Entrevista:

Sofía ¿Cómo empezaste en la música? ¿Podrías contarnos como se ha desarrollado vuestra trayectoria?

Comencé a los 16 años cuando creé mi primer grupo, llamado Okulary, del cual fui la directora general y musical, guitarrista y cantante. A su vez, también comencé a tocar la guitarra eléctrica como invitada del grupo Hipnosis, donde tuve la oportunidad de participar con ellos en diversos conciertos durante el año 2013 ejecutando dicho instrumento. A los 17 años grabé el primer demo de mi banda Okulary titulado: “The Way”, en el StudioZero, cuyas siete composiciones son de mi autoría. A partir de la salida a la calle del mismo, a finales del mes de enero del 2014, fui invitada por Carlos Fornés a diversos programas de radio para ser entrevistada y emitir mi música. Estos programas fueron: “Escucha conmigo”, “Hola, qué tal” y “Sabarrock”. También, junto con mi banda Okulary, fui invitada al programa Cuerda Viva de la televisión cubana. Ese mismo año, la banda fue nominada a los Premios Cuerda Viva 2015, en la categoría de banda más popular.

El 11 de abril de 2014 entramos a formar parte de la Asociación Hermanos Saíz. Al año siguiente, en 2015, Okulary se presentó nuevamente y también fue nominado en la categoría de Rock Metal a los Premios Cuerda Viva 2016. En el mes de noviembre del 2014, Okulary fue invitado al Festival Ciudad Metal en Santa Clara por la Asociación Hermanos Saíz de esa provincia, organización que agrupa a todos los jóvenes talentos del país y a la cual perteneció la banda desde el 2014. En dicho evento, la agrupación tuvo gran aceptación del público. Al año siguiente, en 2015, salió el primer videoclip de Okulary de la canción The avery of your absence y fue nominado en el programa Lucas en la categoría de Rock Metal en los Premios Lucas 2015. Luego de esto fuimos nominados a los premios Cuerda Viva 2016en la categoría de Rock Metal.

Ese mismo año, la banda lanzó su Demo The sound of music, constituido por 3 temas: The sound of music, This is a lie y Mirror. Con Okulary, me presenté en los escenarios de San José, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz de Mayabeque, así como en el Maxim Rock invitados por agrupaciones como Congregation, Combat Noise, Habalama, Estigma, entre otras. Y en el año 2017 comencé el proyecto de El Mundo de Sofía, junto al bajista Víctor Manuel Ponce de León Atiés, buscando otros horizontes, ampliando mi espectro musical hacia otras tendencias del rock. Fueron uniéndose a la agrupación varios bateristas, entre ellos, Ray Mora Iglesias quien tocó con nosotros en varios conciertos, hasta la integración definitiva de Henry Ferrán Molina en la banda.

¿Qué te llevó a convertirte en cantante?

En un primer momento, solamente estaba interesada en desarrollar mi arte a través de la guitarra eléctrica. Al principio de formar Okulary, tenía en mente buscar un cantante para la banda. Al transcurrir el tiempo, al ver que no encontraba la persona idónea, decidí ingresar en el camino del canto, por lo cual empecé a tomar clases de este desde entonces. Hoy amo el canto y mi voz, tanto como mi guitarra, la composición y la producción musical.

¿Quién te inspiró a hacer música?

En mi etapa de adolescencia surgió dentro de mí una gran necesidad de crear, componer, de aprender a tocar la guitarra. Diría que esa necesidad fue la que me inspiró a hacer música. Es algo que nació y cada día crece aún más.

¿Cómo es tu proceso creativo?

En la mayoría de los casos, primero compongo la música y luego le añado la letra. Yo trabajo en DAWS como Cubase, Studio One, FL Studio y Adobe Audition. En ellos realizó toda la composición, producción, arreglos y grabación de los temas. El universo de la producción musical y la ingeniería de sonido me fascina. La letra va acorde al sentimiento que produce la música y al espíritu que tenía en el momento de la composición. Hay ocasiones también en las que me vienen ideas a la cabeza cuando estoy caminando por la calle, y las grabo en el celular. Después las materializo cuando llego a casa. A la hora de componer soy muy libre. Dejo que las ideas fluyan, hasta lo más loco. Y después, poco a poco, todo va adoptando la forma que quiero.

¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien? ¿A quién? ¿Cuál es la historia?

Quisiera contarles la anécdota del tema: “Si tuviera…” El primer sencillo de El Mundo de Sofía. El tema está inspirado en una experiencia personal. En aquel momento, había un joven astrólogo cortejándome, y yo me inspiré en su amor, en las frases que decía y en sus aspiraciones para crear este tema, así que, por ello, hace referencias y alusiones al cielo y las estrellas. La mayoría de nuestras canciones están dedicadas al ser humano, a su mejoramiento y evolución, a ser conscientes de nuestros miedos y superarlos.

¿Qué mensaje les darías a tus fans?

Les diría a todos que sólo con esfuerzo, ganas, ímpetu, tesón y talento podrán lograr cualquier cosa que se propongan. Sólo tienen que permanecer firmes en sus objetivos y no desviar el camino.

¿Qué estarías haciendo ahora si no fuera por tu carrera musical?

Estaría escribiendo e investigando, cosas que hago paralelamente a la música. No he abandonado la Historia. Ella me acompañará siempre.

¿Cuál es tu canción favorita para interpretar?

No tengo una canción favorita en específico. Cada una de nuestras canciones han sido creadas desde el corazón, cada una tiene su estilo propio y es especial. A todas las amo por igual y las interpreto con el mismo espíritu.

¿Qué músicos famosos admiras?

En general, disfruto de toda la música del mundo. Admiro el trabajo de incontables artistas que enumerarlos sería una eternidad. Pero sí caben destacar las influencias más directas que poseo de la música cubana, el trip hop, el rock progresivo, el rock alternativo, el grunge, la world music, el indie rock, etc. Artistas como Satriani, Steve Vai, Steven Wilson, BJORK, Billie Holiday, Aretha Franklin y bandas como Dream Theater, Porcupine Tree, Muse, entre muchas otras, han sido una fuente de inspiración para mí. Aunque, la inspiración puede encontrarse en cada cosa, en cada rincón. La vida misma es una enorme fuente de inspiración.

Si pudieras cambiar algo de la industria de la música, ¿qué harías?

Cambiaría toda la manera en que está concebida actualmente, donde importan más los seguidores que el propio talento del artista. Que una cifra dice más que el sentimiento. Que una imagen fabricada importa más que el verdadero talento. Que aboga por la permanencia y no por el cambio y la experimentación. Que no se arriesga y fabrica patrones que “legitiman” como los únicos, los verdaderos, los auténticos, y que todo lo que se salga de él no existe, no funciona. Que aboga por la frivolidad y la vaciedad. Que su único interés radica en el dinero, y no en el mejoramiento humano.

¿Qué es lo mejor de ser cantante? ¿Y lo peor para ti?

Lo mejor de ser cantante, es que el canto me permite expresar mis sentimientos a través de la letra y la melodía de las canciones, desde lo más profundo. Lo peor quizás, podría decirse que es combinar el canto con la guitarra eléctrica, la cual debo interpretar con la misma intensidad, hacer los solos y desenvolverme como front woman encima de un escenario.

¿Alguna vez has sufrido ansiedad antes de una presentación?

Sí, eso es algo que nunca termina.

¿Cuál crees que es tu mejor tema, y por qué?

Considero que nuestro tema más completo hasta ahora es: “La Tempestad” feat. Reynier Mariño, por toda la fusión que abarca, y lo bien lograda que está la mezcla entre la bulería y el rock. Este tema posee una riqueza musical impresionante. Los arreglos, la producción musical y la mezcla fueron hechos con muchísimo esmero. Además, ese es nuestro tema más reciente, que evidencia la evolución que ha tenido nuestra música a lo largo de los años.

¿Con cuál músico le gustaría colaborar? ¿Por qué?

Me gustaría colaborar con tantos artistas, que sería una gran lista. Desde BJORK hasta Natasha Atlas, Enya, Enigma, Morente, Portishead……

¿Crees que a pesar de tantos éxitos en tu carrera, todavía hay espacio para mejorar? ¿Qué te falta por aprender o perfeccionar?

Pienso que el ser humano sigue creciendo siempre. Cuando piensas que has llegado al límite, es ahí cuando has fracasado. Mucho me queda aún por descubrir, aprender y por decir. El aprendizaje y el perfeccionamiento del ser no finaliza hasta su muerte; incluso, aún no sabemos fehacientemente que nos depara después de ella. Es decir, aún desconocemos si nuestro camino en la vida es infinito, si la existencia es inagotable, sólo que nos transfiguramos en otras esencias, o si verdaderamente todo llega a un final.

¿Qué habilidades has aprendido que te ayudarán en tu carrera?

Durante mi carrera como músico he aprendido muchísimas habilidades, necesarias hoy día, que no solo se relacionan con el aspecto artístico, sino también con el empresarial, pues un músico independiente debe ser también un empresario, y palabras como marketing, venta, producto y comercial deben estar muy presentes en su vida diaria. También, el hecho de haber estudiado en la Facultad de Filosofía – Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, me ha aportado un vasto conocimiento cultural y político, que me ha hecho comprender más aún el funcionamiento del mundo actual.

¿Cómo se define El mundo de Sofía? ¿En cuáles escenarios de Cuba habéis actuado?

El Mundo de Sofía se ha conformado finalmente como un power trío que defiende su propia música, así como versiones de temas de música internacional. Nos ha abierto aún más las puertas. De esta forma, nuestra banda es asidua a presentarse en los escenarios de la Casa de la Amistad, el Maxim Rock, la Maison, así como de la Casa de la Cultura de Plaza, el Turf y el Submarino Amarillo. En 2018, la agrupación tuvo su peña fija en el Submarino Amarillo, todos los viernes de cada mes. Durante ese año, además, la banda lanzó su primer sencillo, “Si tuviera”, disponible hoy en todas las plataformas digitales. En 2019, lanzamos nuestro primer EP titulado “Atrapados con salida”. Este EP, que también podrán encontrarlo en todas las plataformas, está conformado por tres canciones: “Zona Perimetral”, “Otro Ser” y “Eres Especial”. También, la banda tuvo su primera aparición en la Televisión Cubana en el programa Cuerda Viva. Asimismo, la agrupación fue seleccionada en el Concurso Primera Base para participar en el Festival Havana World Music 2019. Como parte del evento, la agrupación tocó en los escenarios de la Fábrica de Arte.

Al mismo tiempo, “Si tuviera” se estaba escuchando en programas radiales como “Sabarrock”, “Hola qué tal” y otros, así como “Buenos días Ciudad”, con Juanito Camacho a la cabeza. Dichos medios de difusión han sido de gran utilidad en la promoción de nuestro material. Durante los meses siguientes, continuamos presentándonos en los escenarios de “La Casa de la Amistad” y el “Maxim Rock”, sumándose también el “Pabellón Cuba”. Además, la banda tuvo el privilegio de realizar un featuring con el reconocido percusionista cubano “Santiaguito y sus Tambores”. De esa colaboración resultó el single “Boomerang” y un videoclip que está disponible en el canal de youtube de nuestra agrupación.

A inicios del año 2020, la banda tocó en los “Jardines del Mella” y los “Jardines del Coopelia”, como parte del “Festival Internacional Jazz Plaza” 2020. En el propio mes de enero, la banda fue invitada por el director de la “Galería Gato Negro Studio” en Trinidad (Sancti Spíritus), para participar en un Festival en honor al natalicio de nuestro Apóstol, José Martí. Allí compartió escenario con artistas nacionales e internacionales. En el mes de febrero, “El Mundo de Sofía” resultó nominada a los premios Cuerda Viva 2020 en las categorías de “Mejor Banda Nobel” y“Mejor banda de Rock”. Como parte de esta nominación, el grupo ha participado en diversos programas de radio, de manera promocional y en la TV, en el programa Mediodía en TV.

Por cierto, ¿cómo definirías los efectos de la pandemia de la Covid 19 para tus proyectos, para la banda?

Desde los inicios de la pandemia, “El Mundo de Sofía” ha realizado colaboraciones, tanto con artistas del ámbito nacional como internacional. Entre ellas, tenemos dos featurings de Sofía Guilarte con las bandas Limbo Tecno Rocky Hongo Apático de Argentina. Igualmente, la banda ha participado en eventos online como el Festival Atenas Rock, el Festival Aires de Mar y el Concurso Online Talento Cubano, en el cual resultó ganadora con el videoclip de Boomerangen el mes de julio. Además, realizamos un video clip de la versión acústica de Zona Perimetral. Este video fue transmitido por Cuerda Viva. Una de las experiencias más inolvidables por las que he transitado con mi banda durante el período de la Covid 19 ha sido el formar parte del álbum tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo, titulado Gustavo Stereo, auspiciado por el sello discográfico Bela Records. El CD incluye versiones de temas de Cerati y su banda, realizadas por artistas de todo el mundo, entre los que se encuentra “El Mundo de Sofía”. Nuestro aporte fue la versión del reconocido tema “Un misil en mi placard”. A raíz de esta colaboración, hemos realizado varias entrevistas en directo con radios online y difusoras culturales de Latinoamérica. La Internet ha sido una valiosa herramienta en la difusión y promoción de nuestro trabajo. Hoy por hoy, la agrupación forma parte de un disco compilatorio de bandas de rock alternativo latinoamericanas, titulado Total Rock Latinoamérica.

Iniciando el 2021, El Mundo de Sofía resultó entre las 25 bandas más votadas del Concurso Mad Cool Talent para participar en el prestigioso Mad Cool Festival, celebrado en Madrid, España. Además, la banda ha sido seleccionada para participar en las ediciones online de los Festivales Rock de la Loma, Romerías de Mayo, Unidas en Rock, Under Córdoba 3, Lobos Cultura Independiente 2, Edición 22 del Atenas Rock, Rock Solidario Contra el Cáncer Infantil (Fundación Blas Méndez Ponce), Contracultura, entre otros.

El Mundo de Sofía band está presentando, además, su tercer sencillo “La Tempestad”, un featuring con el más destacado guitarrista de flamenco en Cuba Reynier Mariño. El tema logra logra un acercamiento del flamenco español con el rock and roll, a través de un tema de fusión de ritmos flamencos, el rock y la música afrocubana, lo que afianza los valores de nuestra cultura nacional y la mezcla entre estos géneros, como ejemplo del gran “ajiaco” del cual se compone la música cubana. Asimismo, destaca la imagen de la mujer en el rock and roll cubano y la guitarra eléctrica, así como su empoderamiento, presencia y liderazgo en la música cubana actual. Defiende, igualmente, la igualdad de género y razas.

Podéis encontrar a Sofía mediante: https://linktr.ee/Elmundodesofiaband

