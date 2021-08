El terror es la agenda mundial

Derecho Ajeno

Hoy en día hemos llegado al limite de lo permisible en muchos aspectos de la vida cotidiana, puesto que los entes que le deberían de dar confianza y seguridad a los ciudadanos se han encargado de desinformar, manipular y mentir a la población una y otra vez. Me refiero a medios de comunicación, redes sociales, entes gubernamentales nacionales y supranacionales. Las narrativas de terror llegan por todos lados. Lamentablemente mucha población está cayendo en este juego del Miedo no justificado y esta aceptando medidas totalitarias que no podemos ni debemos permitir bajo ningún punto de vista. Esta Agenda de terror, hay que tener en cuenta que no es un hecho aislado y que es un eslabón muy importante en la Agenda 2030 de entes como la ONU o el Foro Económico Mundial que quieren implementar un Gobierno Mundial.

GUATEMALA SIGUIENDO LA AGENDA DEL MIEDO

La semana pasada el Congreso de la Republica tuvo la acertada decisión de improbar el nuevo Estado de Calamidad que propuso el Ejecutivo, que durante todo este tiempo y con todos los recursos que se le proporcionaron ha sido incapaz de ejecutar y tener realmente al 100 % el sistema de salud. ¿Donde están las 3,000 camas de intensivo ofrecidas? Esto sumado a los atrasos en los sueldos de los médicos que ya no quieren trabajar mas en el estado y así muchas problemáticas. Ahora la excusa es que el sistema de salud así ha estado siempre. A pesar de ser cierta esta afirmación, a ningún ejecutivo se le había dado la cantidad de recursos que se le dio a su gestión. El único nombre que puede dársele a su Gestión es que es sumamente vergonzosa y da pena de verdad. Ahora no nos queda nada más que exigir que el presidente cumpla con lo prometido a la brevedad y que no le siga mintiendo a los guatemaltecos. No les dé más excusas a los grupos oportunistas de izquierda como Codeca o al traidor del vicepresidente de tener excusas para intentar dar un golpe de estado que es lo que han estado buscando. Es cierto que ha existido un incremento de casos, pero también a existido un gran incremento de pruebas cuando en el año pasado testeamos 4,000 a 5,000 pruebas diarias, ahora testeamos 15,000 pruebas. Pero me parece curioso que no se menciona la letalidad que viene en descenso respecto a los casos confirmados positivos, ¿porque razón no da su gobierno la información completa y por que nunca vemos un anuncio que la letalidad viene para abajo? Como se demuestra en esta grafica con datos del ministerio de salud. Deje de mentir y manipular con el miedo no se vale lo que le hace su gobierno y la prensa amarillista a la población en general.

*Datos extraídos de reporte de Tablero de Ministerio de Salud de Guatemala https://tablerocovid.mspas.gob.gt/

VACUNATE O MUERE

La campaña de terror va aunada a la campaña de vacunación como la única solución existente, lo cual no es verídico. Hoy muchos médicos en general ya saben cómo llevar mejor la enfermedad con múltiples tratamientos efectivos. Además, la mayoría de las personas se empiezan a tratar con los primeros síntomas, lo que hace que la letalidad baje considerablemente. Hay muchos protocolos efectivos, esa es la realidad, y es muy importante frenar el proceso inflamatorio de inicio. Algo que la corrupta OMS no permitió en un inicio al prohibir el ibuprofeno, por ejemplo, ve por dónde va la cosa… generar crisis.

Es de preguntarse que la vacuna experimental fue aprobada de manera exprés por FDA para mayores de 16 años sin cumplir todas las fases necesarias. Pero es curioso preguntarse porque el Comisionado de la FDA Scott Gottlieb es parte de la Junta Directiva de Pfizer https://www.cnbc.com/2019/06/27/former-fda-commissioner-scott-gottlieb-joins-pfizers-board.html. Será que no hay conflicto de intereses con esta empresa que solo en concepto de ventas ha facturado solo en el segundo trimestre de 2021 alrededor de 7,800 millones de dólares y que ahora tendrá una vacuna con nombre comercial que podrá comercializar de forma abierta con el nombre de “Comirnaty“.

También hay un factor interesante a analizar y es el aumento en la cantidad de casos positivos desde que hay mayor número de vacunados Delta: La Pandemia de los Vacunados (davidcontracoviat.org). Algunos estudios, como este de Lancet publicado el 10 de agosto que presenta el Dr. Peter A McCullough hace referencia a que los Vacunados tienen una carga viral mas alta que los no vacunados Link: https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccinated-healthcare-workers-threat-unvaccinated-patients-co-workers/. También es interesante ver lo que sucede en Israel donde con una población vacunada al 85 al 95 %, los contagios y casos graves no se reducen, la pregunta es ¿POR QUÉ? Muy sencillo esta supuesta Vacuna, no lo es y no esta dando los resultados esperados con respecto a la inmunidad que se busca https://newsrescue.com/australia-israel-report-95-99-hospitalized-fully-vaccinated/

Mientras tanto Suecia que su estrategia desde el inicio fue la Inmunidad Natural de Rebaño tiene números diametralmente diversos a Israel. https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1431319394483855365?s=20

Como fiel defensor de la libertad he defendido el libre albedrio de cada persona a vacunarse o no según sea su voluntad. Ahora decir que la Vacuna es segura y muy efectiva no es cierto, mientras aumentan los efectos secundarios con casos de miocarditis en jóvenes, problemas hormonales en señoritas, etc. etc., en poblaciones jóvenes que su riesgo de muerte por Covid es 0.001% es inaudito forzar la vacuna, así como lo más deleznable acción que es estar inoculando a mujeres embarazadas que ya han generado más de 1,300 abortos según el VAERS (Sistema de Efectos secundarios en Vacunas) de Estados Unidos. El caso de Israel pone una luz de alarma de que la supuesta Vacuna, no es la solución que nos pintan y puede generar mayores problemas como lo han advertido varios Científicos desde el inicio como: el Dr. Robert Malone (inventor de la tecnología Mrna), El Premio Novel Dr. Luc Montagnier, el Dr. Suchart Bhake, Micheal Yeadon Antiguo jefe científico de Pfizer, Dr. Peter Mccullough (Epidemiólogo), por favor investigue el nivel de científicos y médicos de los que estamos hablando y así hay cientos alrededor del mundo que alzan su voz y son censurados por los medios tradicionales y por las redes sociales que cada vez tienen más control con la inteligencia Artificial que poseen y esto se incrementara con el nuevo software C2PA que Microsoft lanzara junto con medios como el New York Times y la BBC para verificar según ellos los contenidos y proteger a la población de cualquier “Fake News”, prácticamente será la nueva inquisición digital.

Todos los Científicos a los que hago referencia, han advertido una y otra vez, que se podría generar cepas más agresivas en el mediano y largo plazo que dañarían a todos los vacunados y no vacunados, sin contar con los temibles efectos secundarios de la propia vacuna que se han mencionado una y otra vez. ¿Pero esta información no llega a las personas se limitan en decir que es segura, pero eso es real? con una simple pregunta se desmorona este argumento: ¿Saben cuáles son los efectos a mediano y largo plazo de las vacunas? La respuesta es contundente NO LO SABEN.

He visto innumerables muestras de terror en redes sociales de personas que lamentablemente les creen a los medios y al gobierno y pregonan frases como: “Vacunate o Muere” o “La única solución es La Vacuna” déjeme decirle que NO ES CIERTA DICHA AFIRMACIÓN que le quede Claro. La presión social que se ha generado en favor de la vacunación es un tema sin precedentes guiado por los medios, las redes sociales y gobiernos que hacen ver a la persona que no se vacune como un irresponsable, pero OJO las farmacéuticas y gobiernos no se hacen responsables. Entonces por que USTED si lo debe de aceptar, ¿si pasa algo son la vacuna, quien responde por usted? es sencillo NADIE. Así que nunca puede ser un tema obligatorio, si algún día llegamos a ese punto el mundo sufrirá un retroceso sin precedentes en la historia moderna.

Por lo que hoy usted debe saber que lo que hay que hacer en caso salga positivo COVID, es buscar ayuda médica temprana y si no esta vacunado tranquilo esto no es una sentencia de muerte, como muchos le están haciendo creer los números y las estadísticas lo demuestran el porcentaje de sobrevivencia es el 99.94 % así de crudo, así de real. El mundo seguirá y no todos morirán como muchos piensan y ni siquiera analizan los números de forma objetiva que es la única forma que hay de analizarlos.

Pero ser engañado por medios e instituciones que antes decían la verdad o parcialmente la verdad es un tema, pero considero que el mayor problema de todas las sociedades occidentales es que estamos inundados de personas que dicen ser amantes de la libertad lo que está muy bien, sin embargo, en situaciones de miedo o extremas rápido cambian su forma de pensar y le piden a papa estado que los proteja: con encierros, obligatoriedad de la vacuna y muchas estupideces de corte estatista y socialista . Si permitimos al estado por una vez que violente nuestra primera propiedad privada que es la de nuestro cuerpo, créanme que en ese momento perdimos para siempre; nuestros derechos como Individuos y luego serán tus hijos, tus nietos e irán por mas cada vez. Lamentablemente, aunque usted No lo crea, como diría el economista argentino Javier Milei “Nuestra Sociedad Esta Infestada de Socialismo” y ese es el mayor peligro ante esta Agenda Global de Terror.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: