Reflexiones sobre el Nuevo Orden Mundia (Parte 2)

Debemos Saber La Verdad

No obstante que hemos visto que nos están manipulando para un nuevo orden mundial a través de nuestros gobernantes, tenemos que hacer algo para favorecer al pueblo porque creo que Guatemala vale la pena. Aunque la gente ha perdido la esperanza de un cambio y puede que tengamos preocupaciones, dolor y podamos sentir que es difícil seguir adelante, tenemos que tomar las riendas en nuestro propio destino que es nuestro. Aunque hace falta mucho por hacer, en frases simples y fáciles de leer, deseo hacer ver a los guatemaltecos como estamos, para que juntos como pueblo, podamos iniciar a cambiar Guatemala para mejorar.

Navidad es una época en la que los niños le piden a Papá Noel qué es lo que quieren y los adultos pagan por ello. El déficit del Estado, producido por el gobierno, es cuando los adultos populistas, socialistas, izquierdistas, demagogos y corruptos le piden lo mismo al gobierno y las futuras generaciones tienen que pagar por ello.

Donde quiera que no haya Justicia y se acabe la Ley o su aplicación correcta, allí comienza el libertinaje y luego la tiranía.

Los políticos, principalmente los populistas, izquierdistas, socialistas y demagogos dicen tener el arte de buscar problemas en la Nación y presentarlos, pero normalmente hacen un diagnóstico falso y aplican los remedios equivocados, que solo los benefician a ellos.

Un joven menor de 30 años que no sea socialista a no tiene corazón y uno mayor de 30 que sigue siéndolo no tiene cerebro.

El Gobierno populista, socialista, izquierdista y demagogo no puede hacer al pueblo rico, pero si puede empobrecerlo.

Cuando las compras y las ventas están controladas por el Gobierno o el Congreso, lo primero que se compra son a los funcionarios, a los políticos y a los diputados.

Cuando un ente privado no produce los resultados deseados, la gente se desprende de él. Pero cuando sucede los mismo con un ente público, el gobierno se agranda, gasta más y es más corrupto.

Sólo la gente transparente puede construir un mundo mejor para la gente. Los populistas, socialistas, izquierdistas y demagogos no pueden ir por ahí construyendo un mundo mejor para la gente, porque lo que hacen es construir solamente una jaula para la gente.

Ningún ser humano tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otro.

No puede existir una cosa, legal o moral que esté prohibida al individuo, pero si permitida al pueblo, a la muchedumbre o a las organizaciones civiles.

Es estúpido dejar las decisiones sobre la economía y la política a aquellos que no pagarán precio alguno por equivocarse, aprovecharse y/o ser corruptos.

Los políticos populistas, socialistas, izquierdistas y demagogos tienen el arte de conseguir que sus intereses egoístas parezcan como intereses nacionales del pueblo.

La primera enseñanza de la economía es la escasez, nunca hay suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos los que lo necesitan. La primera enseñanza de la política populista, socialista, izquierdista y demagógica consiste en ignorar la primera enseñanza de la economía.

El problema con los populistas, socialistas, izquierdistas y demagogos no es que sean ignorantes, si no que saben demasiado sobre lo que no se debe hacer.

El punto de vista del gobierno populista, socialista, izquierdista y demaogogo sobre la economía del pueblo puede resumirse en las siguientes frases: si se mueve hay que ponerle impuestos; si se sigue moviendo hay que regularlo; si ya no se mueve hay que subsidiarlo.

El populismo solo funciona en dos lugares, en el cielo en donde no lo necesitan y en el infierno donde ya existe.

Nuestra estrategia para combatir la delincuencia y a las maras debe ser nosotros ganamos y ellos pierden.

No hay arma o arsenal en el mundo que sea tan grande como la voluntad y el coraje moral de mujeres y hombres libres.

Si se olvida que estamos en una Nación Moralista, Responsable y con Justicia, entónces estaremos en una nación que se está hundiendo.

Una Nación esta preparada para cualquier sacrificio mientras el gobierno y los líderes políticos muestren claramente cuales son sus metas y mientras los ciudadanos tengan la seguridad de que sus dirigentes hacen lo que pueden y deben hacer y lo hagan con liderazgo y transparencia.

Continuará…

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: