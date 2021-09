Entrevista al poeta Josep Piella Vila

“Cualquier cosa que suceda en la vida puede dar luz a un verso o a un poema”

Josep Piella Vila.

Estimados lectores, en esta ocasión les presento al poeta y escritor Josep Piella Vila. Como el mismo dice, su poesía nació del silencio, un silencio que le obligó a escribir por dentro durante mucho tiempo y, cuando pudo expresarla, el alivio no fue mayor.

Conocemos un poco más de este gran poeta y de su más reciente poemario “Permiso para vivir” en la siguiente entrevista.

¡Abrazos poéticos!

¿Quién es Josep Piella Vila?

Soy una persona normal y corriente, con una vida normal y corriente, que necesita leer y escribir poesía.

¿Cómo fueron tus inicios en la escritura?

Mis inicios se remontan a los siete u ocho años cuando jugaba con unos soldaditos de plástico, vaqueros, indios con sus caballos … En el jardín de mi casa recreaba toda la escena y luego cogía papel y boligrafo y escribía un relato. Esos fueron los primeros encuentros con la escritura.

¿Eres escritor a tiempo completo o te dedicas a tu profesión?

Vivir de la escritura es algo que muy pocos pueden hacer y si se trata de poesía todavía más. La mayoría de los escritores tenemos que compaginar nuestra pasión por la literatura y la escritura con nuestro trabajo, pero eso ha sucedido siempre. Vivir del arte es muy difícil. Esto puede parecer malo para el poeta, pero es bueno para el poema porque goza de total libertad y no está atado a tendencias o cánones.

¿Qué significa para ti la poesía?

Descubrí la poesía gracias a Miguel Hernández, tendría unos 12 o 13 años y se abrió un mundo para mí. Cuando crucé esa puerta ya no quise regresar y aquí sigo caminado. Para mí la poesía es la única manera que tengo de hablarle al mundo con la máxima sinceridad.

¿Tienes algún momento especial para escribir o surge sin más?

Yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo y la poesía tiene que encontrarte trabajando, eso no quiere decir que esté siempre preparado para escribir en cualquier momento, sino que cualquier cosa que suceda en la vida puede dar luz a un verso o a un poema, la diferencia con el resto de las personas es que el poeta ve esa cosa. Los poetas escribimos mucho por dentro.

¿Escribes por necesidad o por placer?

Para mí escribir es una necesidad, el poema me lleva al infierno, pero también me ayuda a salir de él de tal forma que, si logro escribir un poema más o menos aceptable, que no siempre ocurre, también se convierte en un placer.

Tienes cuatro libros publicados. ¿Cuál dirías que es el más especial para ti y por qué?

Cada libro es especial porque se ha escrito cuando tenía que escribirse. Cuando uno escribe tiene que pensar que aquello que está haciendo es lo mejor que ha hecho, luego con el tiempo y la distancia puedes valorar cual te ha gustado más o con cual te sientes más satisfecho, en mi caso tengo mucho cariño a “Todos los rincones del mundo” y “permiso para vivir”.

He tenido la oportunidad de leer tu libro “Todos los rincones del mundo” y me pareció maravilloso ¿Cuál es el rincón favorito de tu mundo?

Mi rincón favorito es aquel en el que puedo sentirme en paz conmigo mismo y eso puede suceder en mitad de un campo plantando cebollas o viendo un amanecer frente al mar.

En tus escritos hablas mucho sobre la muerte. ¿Es por algo en especial o algo que deseas transmitir a tus lectores?

Para entender la vida hay que entender la muerte, esta es la que da sentido a que nos levantemos cada mañana con objetivos, con sueños, con pensamientos, con ideas. Aunque nuestro día a día a veces pueda parecer muy monótono, no hay un solo día igual, cada instante es diferente al anterior. La finitud es la que da sentido a la vida.

Tu último libro “Permiso para vivir” junto a la también escritora Teresa Oteo está dedicado a nuestros mayores. ¿cómo surge esta idea?

Es un libro al que le tengo mucho cariño, la idea surgió porque creíamos que hay poca literatura en la que nuestros mayores sean los protagonistas y queríamos darles voz. Es un pequeño homenaje para ellos.

¿A quién están dedicados tus libros?

El poema una vez escrito ya no me pertenece, sino que pertenece al lector, es a él a quien dedico cada libro. En cada poema conviven dos almas, el alma de quién lo escribió y el alma de quien lo leyó.

¿Cuál es tu escritor favorito?

Leo muchísima poesía y a lo largo de los años he ido conociendo a nuevos poetas, nuevas voces, nuevas lecturas y cada uno aporta algo. Hay poetas con los que me siento más identificado, por ejemplo: Wislawa Szymborska, Chales Simic, Emily Dickinson, Miguel Hernández, Lorca, Anne Sexton, Antonio Gamoneda, Alejandra Pizarnik, T.S. Eliot y poetas actuales que leo y me gustan mucho.

¿Qué opinión te merece el mundo editorial actual?

El tema de la edición siempre ha sido un tema muy complejo, soy escritor, pero también soy empresario y entiendo lo difícil que es para una editorial sacar un libro adelante, sobre todo las pequeñas editoriales que no reciben ningún tipo de ayuda pública y apuestan por escritores desconocidos, como es mi caso. Para mí el trabajo que hacen es admirable.

¿Crees que hay una sobre saturación en este mundo sobre todo por las Redes Sociales? ¿Qué opinión te merecen éstas?

Creo que la ventaja de las redes sociales es que te permite acceder a contenido que de otra manera jamás conocerías, y es una herramienta para poder mostrar tu trabajo, en contra es que no hay filtros y cabe todo, lo bueno, lo normalito y lo malo y uno tiene que ir separando el grano de la paja, pero a veces esto no es fácil y te roba mucho tiempo.

¿En qué proyecto estás trabajando ahora?

En principio, y si todo va bien, el próximo año sacaré un nuevo poemario, ya estaba listo, pero con la pandemia se paró todo.

¿Qué consejo le darías a los escritores noveles que sueñan con publicar?

Es difícil dar consejos, yo también me considero novel, solo puedo decirles que publicar no debe ser la finalidad. Emily Dickinson escribió 1750 poemas y solo pudo publicar 8 en vida y Baudelaire estuvo diez años corrigiendo “Las flores del mal”. Escribir depende de uno mismo, pero publicar no.

Biografía del autor:

Josep Piella Vila (Sant Quirze Safaja, 1970). Galardonado con el primer premio de relato “Joan Mercader” de Castellterçol, finalista del I concurso de micropoesía “Jaume Roig” de Callosa d’en Sarrià. Poemas publicados en el libro Tusitala de la escuela de escritores de Madrid bajo la dirección de Julio Espinosa. Un relato publicado en el libro Un lugar donde vivir de la colección nuevos narradores bajo la edición de Clara Obligado y poemas publicados en la revista literaria «El Rosario de Argentina». Fue galardonado con el primer premio de poesía Playa de Akaba con el poemario “El Caminante de Hojalata” Es autor de los poemarios; “Dioses de Agosto”, “El caminante de hojalata”, “Todos los rincones del mundo” y su último poemario “Permiso para vivir” junto la escritora madrileña Teresa Oteo.

