Luego de la vergüenza van por los jóvenes

Derecho Ajeno

Después de ver uno de los actos más vergonzosos que yo en lo personal he visto en el Congreso de la República, donde el presidente del congreso descaradamente compraba votos por teléfono para la aprobación del Estado de Calamidad siendo observado por más de 250,000 guatemaltecos, me he llegado a preguntar hasta donde llega el descaro y la vergüenza de estos políticos para burlarse así de los mismos guatemaltecos que los eligieron, inclusive sabiendo que los están observando. Tan poco les importa la opinión publica para que sean tan descarados. Realmente esto es sumamente vergonzoso, pero siento más vergüenza en que nosotros como ciudadanos permitimos que se burlen de esa forma en nuestra cara, que descaro de políticos los que tenemos no hay ya ninguna vergüenza. El punto aquí es exigir donde están los recursos y exigir tiempos limite al ejecutivo para que cumpla y si no pasar esto a otra instancia.

Para poner la Guinda al pastel La CC de “la Esperanza “con la que todo cambiaria para bien, realmente empieza a dar fallos contrarios a lo que esperamos los que defendemos el Estado de Derecho, obligando al congreso en una huisachada jurídica a votar, ahora por la improbación en este caso del Estado de Calamidad, rompiendo por completo lo correcto que es que si no se aprueba en votación se Imprueba automáticamente. Que Mensaje están enviando a la población que necesita certeza jurídica, como un sediento necesita agua a medio desierto. Nuevamente están utilizando la CC para interferir en otros organismos del estado para seguir llevando agendas políticas, sin importar lo mas importante que es EL ESTADO DE DERECHO.

La Resolución de parte de la CC de temas de prisión en Casos de Corrupción, donde el fondo no se modifica, si no que se amplia que penas de menos de 5 años pueden ser conmutables. Se ha tomado por parte de sectores radicales y del presidente Bukele de El Salvador, como que esta Corte Constitucional está permitiendo la corrupción y siendo blanda con los corruptos. En el Fondo no es lo que se esta diciendo, pero en la apreciación Si, debido a que la mediatización y comunicación por parte de esta Corte es nula, algo que aprovechan los sectores interesados en echar más leña al fuego. Por lo que hay que tener más roce político y tener una mejor comunicación para que las personas entiendan que es lo que se hizo realmente.

Esta CC debe de alejarse inmediatamente de negociaciones políticas con el Gobierno y actuar en base a Derecho defendiendo la Vida, la Libertad y La Propiedad de los guatemaltecos. Sobre todo, en estos momentos que empezamos a ver una presión mediática nacional e internacional con un tema que esta dividiendo grandemente a la población y me refiero a la vacunación. Las demandas por personas que han sufrido coacción y discriminación por este motivo no tardaran en llegar como está sucediendo ya en otros países, y las cortes deben estar claras de defender la libertad de la persona sea cual sea su decisión. El Principio de Libertad y de libre elección de inocular lo que sea en el cuerpo humano, nunca puede ser obligatorio, siempre debe ser voluntario. Pero ya vemos que esta pasando en otros países donde se esta violentando los derechos humanos de sus ciudadanos y se les esta discriminando, inclusive en algunos países como Australia se esta llegando a extremos similares a la Alemania nazi con medidas realmente represivas. (Parte del plan)

Ahora nace una iniciativa de ley la 5977 para agilizar la compra de medicamentos e insumos para hospitales, donde supuestamente todos los bloques se han puesto de acuerdo. Ahora lo que no nos dijeron es que atrás de esta iniciativa va una autorización para vacunar a jóvenes de 12 a 17 años. Entonces la iniciativa va a la compra de medicamentos o va para inocular a los jóvenes con una inyección experimental, donde se esta comprobando que los riesgos de salud a este segmento poblacional son mayores que el daño que les pueda causar el Virus Chino. Otra señal de alarma es que el juzgado C de mayor riesgo dio luz verde para vacunar sin su autorización a los reos, algo que es una imposición ilegal en contra de los derechos individuales de los reos. Por lo que estas medidas y este show político, pareciera que también va enfocado a masificar esta vacunación a los más jóvenes, lo cual me parece un riesgo innecesario con este segmento poblacional, pero antes de seguir con esta locura, sería bueno preguntarles a las autoridades sanitarias, si ya se tomaron el tiempo de que control de medicamentos revise el contenido de las vacunas, algo que estoy seguro nunca han hecho. Lo menciono porque en Japón 1.6 millones de vacunas de moderna fueron desechadas por contaminación de acero inoxidable, algo que se ha venido denunciando hace muchos meses, pero siempre se limitan a decir que estas son “Conspiraciones “sin embargo con el caso de Japón se empieza a demostrar que mas que una conspiración es una realidad. ( https://www.cnbc.com/2021/08/26/japan-pulls-1point6-million-moderna-vaccine-doses-over-contamination-concerns-.html ) .

Las acciones mezquinas que esta tomando el ejecutivo y ahora pareciera que el congreso se le une están enfocadas nuevamente a quedar bien con esta comunidad internacional y los grupos de presión encabezados por USAID y los organismos que promueven la agenda 2030 , que tiene como fin una agenda que esta enfocada en la vacunación como punta de lanza, pues es parte de la imposición para generar los mecanismo de control que comenzaron si no recuerda en el 11 de septiembre hace muchos años, y comprenda que no podemos hablar de muchas soluciones más que existen como: Tratamientos por síntomas , inmunidad natural que es 13 veces mas efectiva que cualquier vacunación completa (https://www.noticiacristiana.com/estudios/2021/08/estudio-israeli-inmunidad-natural-covid-19-superior-vacunacion.html), Anticuerpos Monocloidales (https://libertadusa.com/2021/08/desantis-presenta-equipos-de-respuesta-de-anticuerpos-monoclonales-para-evitar-saturacion-en-hospitales/), CDS, Ivermectina etc. etc. etc., todas las demás alternativas son desechadas en un abrir y cerrar de ojos, si no va con la agenda, algo que aplaudo a los 21 estados republicanos en estados unidos donde se prohíbe la obligatoriedad de la vacuna.

Razonemos cual es el fin de vacunar a una población que en Guatemala tiene una probabilidad de mortandad del 0.001% o 10 personas por millón, el argumento es que así no existirán más contagios, pero esta premisa queda desechada ya que la mal llamada vacuna, que realmente no previene el contagio, como está demostrado en países como Israel, que luego de su vacunación masiva se dispararon los contagios. Entonces cual es el fin en si mismo de vacunar a esta población que su probabilidad de morir de un incidente fatal en automóvil, sería bastante más elevada de que les pasara algo por Covid. El fin entiéndalo no es protegerlo, el fin es la agenda de opresión en si misma, control e imposición.

Una agenda que nuestro Flamante corrupto de turno ya está haciendo Eco me refiero al Presidente, culpando a los no vacunados, otra afirmación estúpida sin fundamento científico, puesto que los vacunados deberían ser los inmunes, pero esto no es así porque este experimento no es en si una vacuna, empezando porque nunca se ha asilado el virus, estas inoculaciones son un experimento genético y ya sabe quienes son las ratas de laboratorio. Ahora presidente usted dijo que no se ha vacunado, no sería bueno que de el ejemplo y no hable demagogia diciendo que prefiere salvar a otro guatemalteco, o será otra más de sus mentiras Don #LordPajas.

Mientras la agenda sigue y continua, ya hoy podemos aseverar que la Corrupta OMS, ya tiene listos los certificados de vacunación digital global a través de una base de datos incorruptible de Blockchain, que su base es el id 2020 y que lo han trabajado hace muchos años con Microsoft (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1), cuando mencionaba este tema de controles globales se nos acusaba de “ conspiranoicos” otra prueba más que describe que la agenda va según lo establecido.

Para Finalizar hoy está claro que van por nuestros jóvenes la pregunta a usted Padre de Familia es: ¿va a dejar que pongan en riesgo a los jóvenes menores de edad de 12 a 17 años, con una vacuna que ya demostró que no lo protege contra el virus, que no evita los contagios y que sobre todo esta esparciendo los contagios , también está dando problemas cardiacos y hormonales a jóvenes entre 15 y 25 años más allá de lo que les pudiera pasar si se contagiaran con el Covid y agreguemos que no sabemos los efectos secundarios a mediano y largo plazo? ¿está usted dispuesto que el siguiente conejillo de indias sea sus hijos, sus sobrinos o nietos con este experimento donde NADIE SE HACE RESPONSABLE?

Exijamos a nuestros representantes y a las cortes que actúen para frenar estas agendas foráneas de imposición y que se respete la Libertad del individuo a elegir que quiere para el y su familia. RECUERDE LA VACUNACION COMO LO DIJO EL PRESIDENTE ES VOLUNTARIA.

Libre expresión de pensamiento.

