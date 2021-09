¡Me encontraron¡

“Para que defendás la libre expresión del pensamiento y la libertad de la patria frente a cualquier dictadura”.

Este viernes 17 de septiembre, fuimos invitados a celebrar el natalicio de un personaje que en su larga vida se ha dedicado por medio de su pluma a denunciar, aclarar y orientar a las nuevas generaciones y otras no tanto, las injusticias y realidades que pretenden mantener en la estulticia y el olvido a la población en general.

A este personaje nuestro equipo de dirección en octubre de 2016, inició una búsqueda para lograr convencerlo de desempolvar su pluma y retomara la tarea de enfrentar con la verdad a los malos guatemaltecos de esa época y a los actuales que, finalmente un 18 de diciembre de 2016 por primera vez en este medio de comunicación se publicó LA MIRILLA INDISCRETA de Don Edmundo Deantés.

Portada de Siglo 21 de fecha 18 de diciembre de 2016

Uno de sus primeros párrafos reza:

¡Edmundo!…!Edmundo!… escuché con insistencia acompañado de un inusual repicar del timbre de mi casa. Entre somnoliento y dormido, me incorporé de mi cama… el corazón me latía a mil por minuto, podía escuchar mi respiración. Hacía mucho tiempo que nadie tocaba a la puerta de mi casa, haciendo que mi nombre retumbara en toda la cuadra. Don Edmundo, lo buscan, me dijo el muchacho que le echa agua a las macetas colgadas en el corredor de la casa. Entre sorprendido y temeroso, casi como un gemido apagado pude articular, ¿Quién vos Rufino? Unos señores, les urge hablar con usted. Puchis, pensé, serán los de la CICIG, el MP, la PNC, y de nuevo se me apagó la voz. Pero si yo ni funcionario he sido, medité para mis adentros, no tengo empresa, ni banco, ni siquiera jubilación ni seguro de vida… bueno, pero si te buscan, te buscan, pensé, preparándome para el inesperado encuentro. Hala, machá, que susto el que me dieron, les dije a mis tres viejos amigos que agitados y creo que, hasta un poco emocionados, me vieron sin anunciar su visita. !Vaya susto! les dije. Y tratando de abundar en explicaciones, por mi actitud, procuré en pocas palabras expresarles mi estado de ánimo.

Hoy celebramos, haber encontrado a Don Edmundo Deantés como nosotros conocemos al Dr. Danilo Julián Roca Barillas quien precisamente este viernes recibió un Doctorado Honoris Causa por su lucha por la Integración Regional y su participación activa en la política y realidad de Guatemala y Centroamérica y al día de hoy ha escrito desde esa fecha su Mirilla Indiscreta cada domingo y es leído desde Alaska hasta la Patagonia en América y Europa.

FELIZ CUMPLEAÑOS DON EDMUNDO DEANTÉS (Danilo Roca)