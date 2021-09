Otra forma…

Hablar del tiempo constituye una unidad, de las siete del sistema internacional de unidades (S.I.)[1], la cual se expresa en segundos, y su símbolo s, sin embargo, en la vida cotidiana lo más común es utilizar otras medidas como son los minutos, horas, días, semanas, meses y años.

¿Quién inventó el reloj? El primer reloj de la historia fue inventado por los egipcios hace más de 4000 años. Esta civilización usaba un reloj de sol, pero que solo podía medir el tiempo durante el día y no podía ser usado en la noche por la falta de luz solar.

Evidentemente hubo una evolución pasando por el reloj de agua, también creado por los egipcios, el cual estaba formado por un recipiente donde el agua fluía a una velocidad constante y de esta manera se podía calcular cada hora que pasaba; le siguió el reloj de arena (siglo XVI), cuyo empleo principal era medir el tiempo que duraba la misa en los templos católicos.

Le siguieron el reloj mecánico, el que se caracterizaba por poseer un error de aproximadamente 5 minutos al día, lo cual para la época era muy poco; continuaron otros como el reloj de bolsillo, hasta llegar al de pulsera – se construye en el año 1812, quien lo porta por primera vez una mujer, siendo nada más y nada menos que la reina de Nápoles llamada Caroline, hermana de Napoleón.

Siendo hoy el más común – bajo las modalidades mecánicos o automáticos – pero que pierde, diría que fuerza, ante su masiva divulgación en medios como tabletas, computadoras, celulares, que en muchos casos comparativamente con la facilidad de apreciar el tiempo en tu muñeca, extraes de la mochila (irónicamente pérdida de tiempo), bolsillo, tu celular para visualizar cuanto te queda para entregar la tarea, llegar al trabajo o escuela, pero que de estar conectado rápidamente lo ves en la pantalla del medio electrónico que emplees en ese momento.

¿Qué unidad del tiempo emplear? ¿segundos, minutos, horas, días, meses, años? Todo dependerá de lo que esperas: ¿transporte?, ¿cierre del tiempo que te exige el docente para entregar digitalmente la tarea, a través de una plataforma?, ¿cuánto queda para tu próximo cumpleaños?, ¿cuánto para graduarte, para viajar?, ¿A la espera de los resultados de la entrega de notas o si el bebé será niño o niña? ¿Cuánto me falta para la segunda dosis, para la vacuna contra el COVID? En fin, la necesidad, te traslada a que unidad del tiempo utilizar.

Hasta aquí tal vez, nada nuevo y usted dirá es cierto, pero en ocasiones dependiendo de cada persona en su vida laboral o personal, suelo medir el tiempo en las actividades que debe desarrollar cotidianamente unas planificadas otras no, por ejemplo: tazas de café en el día con horarios “religiosos”, hora de salida para caminar entre 1 – 2 km diario, ver las noticias en la tele a la hora tal, revisar mi planificación de artículos a publicar, para el día, semana y hora y así un sinnúmero de ejemplos, los cuales tal vez siendo una adicción, resulta tangible, cuando en varios lugares en la casa están ubicados varios relojes, con el propósito de estar atento a ¿qué hora es, para…?

No queda duda partiendo de los egipcios o romanos en su interés por medir el tiempo, lo cual era vital – por cierto, no se como harían los hombres en la Edad de Piedra (hace unos 2.8 millones de años atrás), pero no queda duda, que salían a cazar desde temprano, sus propios alimentos -, y que lo sigue siendo, lo cual resulta imposible deslindar hoy en día.

Ah caramba, disculpen, se me “acaba el tiempo” mi reloj acaba de anunciarme – a través de un mensaje de voz, o correo -, que: “Llevo mucho tiempo sentado, sugiriéndome caminar un poco” y que en otras ocasiones hasta me alarma cuando me indica “Detenga por unos instantes su marcha (de mi caminata diaria), ya que las pulsaciones de su corazón sobrepasan las pulsaciones permitidas acorde a su edad”

[1] Las otras unidades lo son: Longitud, Masa, Intensidad de la corriente eléctrica, Temperatura, Cantidad de sustancia e Intensidad luminosa.

