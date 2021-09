Dos globalizaciones… La Mala y la Buena

Mirilla Indiscreta

He notado a don Edmundo muy inquieto… de mal humor… peleándose con todos y lo presiento a punto de explotar.

Me da miedo cuando lo veo así… creo que se siente incómodo consigo mismo, proscribiendo mi prudencia y las formas que guardo, para evitar el señalamiento impune, sañoso, irreverente, abusivo y que deja al aludido, sin ninguna defensa, enrostrado por la injuria, difamación como ingredientes imprescindibles de la ofensa madre… la calumnia.

Como leyéndome el pensamiento, situación nada complicada para él, por su privilegiada condición de alter-ego… impreso en mi conciencia y ADN, pero independiente, implacable y duro juez de mis actitudes.

Recordé al sentir tan extraño a don Edmundo, al excelso escritor uruguayo Mario Benedetti, que saturado de virtudes intelectuales lo llevó a decir: “Siempre estoy de mal genio, como si algo dentro de mí se sintiera incómodo conmigo”

Sabía que el aluvión venía en camino, envuelto en recriminaciones emocionales más que argumentos y no tardó mucho en dejar de morderse la lengua y pronunciarse.

No entiendo… comenzó… como nos dejamos engatusar con las prácticas inmorales, de los gestores criminales, del mal llamado Nuevo orden mundial; que están logrando uno de sus objetivos más preciados… Generar una era distinta, que la comienzan ellos. Y, acompañando ese falso acontecimiento, partir de cero fabricando una nueva historia de la humanidad.

Y caímos redondos embobados a esa prédica maléfica de encontrarnos -de repente- … sin pasado… lo que fue soborno suficiente… para dar nuestro beneplácito y poner el pecho, como venado luciado, para recibir la bala artera, que persigue nuestra muerte ciudadana y el respeto por la libertad… se le escuchaba enardecido… agregando.

Festejamos satisfechos la inocencia de nuestra nueva vida, en la nueva era… del nuevo orden mundial…Sin pasado no importa quedarnos sin historia… desaparecieron nuestras maldades y antecedentes… Buenos o malos… todos somos buenos, impolutos y decentes… Que dé al pelo verdad… sentenció con ironía.

Esa mentira maquillada con dólares, para prostituir y comprar aliados y presionar pueblos aterrorizados y hambrientos, estimulando un desconocido instinto de manada, muchedumbre, gente, masa… amorfa y carente de conducción… necesitada de protección a cambio de la mansedumbre y pérdida de su identidad individual… Don Edmundo anticipaba el reclamo.

Así lo determinó el último de los imperios universales, en proceso patético de implosión inevitable, que amenaza con succionar a todos los países de su entorno, hasta convertirse en un agujero negro… que existe, estará allí, al asecho para tragarse lo que gire a su alrededor, en completa obscuridad porque en el trágico transitar y dejar de ser estrella, se chupó su propia luz…me hizo sentir su tétrica descripción.

En esta etapa… continuó su premonitoria alegoría… Antes de transformarse en esa roca invisible fría y obscura, se desprenderán de su magma luminoso e incandescente, enormes porciones de su masa crítica, que vagarán y harán sentir su propia energía como asteroides o cometas, que serán bautizados como California o Texas por nombrar algunos.

Un poco irritado de escucharlo en su inédito papel de Nostradamus, lo increpé con cierta urgencia.

¡Regresemos a la órbita terráquea y de ser posible a la geografía de nuestra región! le impuse un marco teórico de referencia.

¿Qué opina de la inclusión de la Fiscal General y uno de sus colaboradores, en una lista que los señala como corruptos? …. Quise ir al grano

Con mucha seriedad, apretando el entrecejo inició su respuesta: …No me extraña esa escalada, absolutamente previsible de los interventores, y desde luego -afirmó más el acento- me uno al rechazo… lo más amplio que sea posible para denunciar y reprobar la política estadunidense en contra de la Soberanía Nacional… se expresó con particular contundencia.

Por esa razón -continuó muy reflexivo- llamar al electoralismo y fiebre partido eleccionaria, en estas circunstancias… me parece como una complicidad disfrazada con los interventores y condescendencia con el abuso exagerado e irrespetuoso que nos imponen, al ignorarnos como Estado.

Si no cambiamos radicalmente nuestra política exterior, renegociando como Región, un nuevo tipo de relación con ellos -precisó- nos harán sus súbditos territoriales, sin ningún tipo de consideración con nuestros intereses.

Debiéramos hacer de ese tema nuestra prioridad -me empujó a pensarlo en serio- … Busquemos los apoyos regionales, para impulsar esa posibilidad estratégica – me adivinó o leyó mi pensamiento en esa tarea que otros patriotas y yo nos hemos impuesto… y continuó.

Perdidos y confrontados con el tema de la corrupción -tocó el tema de moda- nos pegamos de frente con el árbol… para que no podamos ver el bosque… que explotan a su sabor y antojo los interventores y sus aliados locales y extranjeros con el mismo fin… y tomando más aire continuó…

Nos tienen divididos, en luchas internas, que ellos mismos estimulan… creo que hasta divertidos… hizo la irónica observación… frente a la incapacidad de elevar el nivel de la visión estratégica… y continuó con las reflexiones.

Nadie lee más allá, de las ideas de la coyuntura cotidiana, que ellos mismos preparan profesionalmente, para mantenernos entretenidos y confundidos todos los días y que utilizan para provocar nuestra ira recíproca… continuó revelando el plan.

Algo nuevo y desconcertante todos los días…e insistía…Es la causa diaria… distinta y escandalosa todos los días y que compartimos y nos hace reñir… ultra-satisfechos en los “tweets”.

Pero ante esta fabricada última coyuntura… la de hoy… el apoyo a la señora Fiscal General y su lastimada institución, más allá de las diferencias ideológicas y las centralizadas luchas urbanas por asaltar el poder político… por dignidad y respeto a nuestra precaria y casi extinguida condición de Estado Soberano debiéramos hacerla causa de todos… hizo una sentida excitativa.

Pero esa es la batalla que nos impusieron hoy… aclaró… No la del corto ni largo plazo… porque entendiendo tanto el corto o el largo plazo… como urgentes y prioritarias… Urgió resultados en la opción propuesta.

¡Pero usted que insiste en el pacto regional para replantear las relaciones con los Estados Unidos! ¿qué base de sustentación le da a su ponencia?… me retó directamente.

Tengo que comenzar… inicié mi planteamiento… dándole un contexto a nuestra situación actual… Lamentablemente, especialmente los guatemaltecos, que somos la cabecera norte del istmo centroamericano y en el mundo entero nos reconocen como centro-américa, además de tener registrada en nuestra historia, La Constitución Federal de 1824, que entre otras conquistas establece la Nacionalidad Centroamericana… institución que permanece incólume en todas las constituciones de la región, somos los menos sensibles a la integración… no obstante ser una realidad vocacional e histórica, geopolítica, geoeconómica y geoestratégica… señalé el entorno, para confirmar la razón de su existencia.

Tenemos nuestra propia institucionalidad… busqué reforzar los argumentos… reconocida en todo el mundo… y que por distintas razones… todas relacionadas con el sometimiento a los intereses extranjeros y su permanente intrusión histórica, por dividirnos, ignorarnos o desconocernos… ratifiqué lo que constituye una evidencia irrebatible.

¡Pero siento que usted es un antiestadounidense de hueso colorado…! pretendió pícaramente ubicarme políticamente Don Edmundo.

Solamente anti-imperialista… don Edmundo… enemigo del colonialismo y la intervención…sostuve con convicción.

Admiro profundamente al pueblo de los Estados Unidos de América… su historia… y valores fundacionales… le confirmé con la misma convicción.

Y sin ninguna presunción … pero para disipar dudas de militancia… le cuento que soy egresado del centro de estudios políticos latinoamericanos de la Universidad de Loyola en Nuevo Orleans… Ciudadano Honorario de Gulfport Misisipi y Coronel Honorario del equipo del Gobernador de Luisiana John Mckeithen… le disipé su conjetura maliciosa.

¿Pero a que aliados recurrir?… continuó don Edmundo con sus inquietudes

¡Solamente a Centroamérica!… respondí con convicción… que tiene su PROPIA INSTITUCIONALIDAD que ya le expliqué… Hay que empezar por el principio… con lo que ya tenemos y está allí… y espero haberme explicado… Y en este momento inmediato nuestros mejores aliados son México y desde luego El Salvador… Ya le explicaré las razones que lo justifican… por aquello de las dudas odiosas… cerré por esta vez ese capítulo… y le pedí un minuto final para agregarle a manera de despedida.

El Salvador… querido don Edmundo…fue el único país, de Centroamérica, que no aceptó la anexión al Imperio Mexicano en 1821. Y le hizo frente al ejército de don Vicente Filísola, que seguía combatiendo en la región, aun cuando el falso emperador, don Vicente Iturbide…ya había sido depuesto y posteriormente fusilado en el país hermano resumí la compleja historia.

¡PUEBLO AGUERRIDO Y DIGNO EL PUEBLO SALVADOREÑO!… Exclamé emocionado.

Los guatemaltecos, ya habíamos pedido la anexión el 17 de septiembre (por cierto, día de mi cumpleaños) a solo dos días de haber declarado la independencia de la sojuzgada monarquía española, por Napoleón y su Hermano José… designado, este último, rey de España.

Fue hasta julio de 1823 que nos declaramos independientes de México… España y cualquier otra potencia… ya sin Chapas… Soconusco y Tabasco dando lugar a la República Federal de Centroamérica en 1824.

Larga la historia del país hasta nuestros días… que construyó una etapa post-federativa hasta la Fundación de la República en 1847 por decisión de don Rafael Carrera.

Ya había rescatado el denominado y efímero, Estado de los Altos y fusilado a los secesionistas, retornándonos al caudillismo y originando el fenómeno del “Presidencialismo”, fenómeno político que es adversario involuntario de la república y el régimen constitucional.

El Monarca disfrazado de Presidente que procura concentrar el poder, por necesidades de permanencia, anulando por la inercia del ejercicio presidencialista la división de los organismos del Estado.

Don Rafael Carrera y Turcios, reconocido políglota y estratega militar, cuyas hazañas militares las estudian los cadetes de West Point como parte de su formación académica… no pudo resistir la tentación de transformarse en Presidente Perpetuo de la patria… hasta su muerte el 25 de abril de 1865… en ejercicio de la Presidencia más que vitalicia.

Les quiero adelantar… que el GLOBALISMO… ES INEVITABLE…y como amenaza es tremenda para nuestra civilización.

Pero hay un Globalismo malo y uno bueno… El malo… el que sufrimos producto del dominio de las corporaciones financieras mercantilistas en perversa coalición con los gestores de los gobiernos totalitarios y esclavistas.

En este… la búsqueda de la felicidad, es a través, del control de los bienes de capital, y el fomento del consumo irracional, que empuja a la humanidad a la avaricia y explotación, para encontrar el éxito que proviene de la angustia del “TENER” a costa de cualquier precio y perversión ética y moral… sustituyendo la aspiración de “EL SER” que se nutre de principios y valores que no tienen precio.

SOLO LO QUE SE VENDE… SE COMPRA CON EL DINERO…inspiraba el espíritu del cantautor argentino Facundo Cabral cuyo asesinato en nuestra tierra… nos llenó de vergüenza ante el mundo.

PERO TAMBIEN EXISTE EL GLOBALISMO BUENO.

Ese que en poco tiempo transitará sobre los restos inmundos del globalismo malo… que es producto inevitable del adelanto tecnológico que por la magnitud de su desarrollo exponencial que nos sorprende todos los días… transformará la avaricia y angustia por tener y acumular bienes materiales… en inagotable fuente de felicidad, tranquilidad y descanso en los seres humanos.

Inútiles las cosas que nos atormentan… nos espera muy pronto un mundo en que la satisfacción de nuestras necesidades estará comprendida en el escalafón progresivo de la ciencia y sus venturosos logros en beneficio de la humanidad.

¡Que no lo agote la necesidad de tener! … nuestros nietos seguramente, como se afirma ya… no tendrán licencia… porque no necesitarán carros, viajarán de un continente a otro, en naves espaciales, que ya ofrecen el servicio de salir a la estratosfera, para que el movimiento de rotación de la tierra le permita retornar a la atmósfera en otro continente, en cuestión de poco tiempo. Tampoco aviones privados ni públicos que reclaman espacio y contaminan la atmósfera, que solo la vanidad los reclama para llenar el ego de los poderosos. Seguramente no se requerirán profesiones tradicionales, que serán sustituidas por soluciones telemáticas más eficientes que el comportamiento humano.

En esa civilización inevitable de imparable progreso, como nueva aventura de los seres humanos, yo ya no viviré … pero mis bisnietos seguramente podrán interactuar conmigo, presente y platicando con ellos en fantásticas y corpóreas imágenes tridimensionales, holografías parlantes me harán vivir, mientras ellos lo deseen.

En ese mundo… los presidentes estarán de más… la carga autoritaria de ejercer el poder estará diluida en equipos eficientes de calificados administradores, sin posibilidad alguna de ser corruptos y ocupados en coordinar un esfuerzo nacional que le proporcione la satisfacción a las necesidades de los seres humanos… que ya no utilizarán lenguajes inclusivos por su naturaleza sectaria y excluyente.

En ese mundo, a la vuelta de la esquina de los tiempos, triunfaremos como individuos libres y felices, que seremos muchedumbre y sociedad, sin necesidad de sacrificar nuestra maravillosa identidad.

Largo este artículo… pero prometedor… que gira alrededor de ese creador justo que controla la maldad y la domina.

Ese será nuestro NUEVO ORDEN MUNDIAL … NO ESTA PORQUERÍA QUE NOS QUIEREN IMPONER.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: