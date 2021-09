La libertad individual debe prevalecer

Derecho Ajeno

“Al final del día mi Labor como gobernador es proteger la Libertad Individual, mi labor como gobernador no es proteger la Libertad Corporativa, no estoy aquí para eso. Tenemos un buen clima de negocios, tenemos todo. Pero esa idea que las empresas puedan hacer lo que se les da la gana e invadir tu privacidad individual y todas esas cosas. NO, yo no me voy a apuntar para esto. Yo me apunto para proteger tu libertad y asegurarme que tengamos una sociedad en Florida en donde la gente pueda tomar las mejores decisiones para ellos y para sus familias, eso es lo que estamos haciendo en contra de estos mandatos de Vacunación Obligatoria y nos estamos asegurando que esto sea basado en lo que la gente crea que es lo mejor para ellos y sus familias. Pero no algo que es impuesto, ya sea por el gobierno o en algunos casos por entidades privadas muy pero muy poderosas.”

Ron DeSantis – Gobernador de Florida

Texas esta abierto al 100 % y nos queremos asegurar que tengas la libertad de ir a donde quieras sin límites. La legislatura de Texas aprobó una ley que estoy a punto de firmar, que prohíbe los pasaportes de vacunación en Texas .Ningun negocio o entidad gubernamental pueden exigir a una persona presentar un pasaporte de vacunación o cualquier otra información de vacunación como condición para recibir cualquier servicio o ingresar a caulqueir lugar. Quiero agradecer a la legislatura de Texas por enviarme este proyecto de ley a mi escritorio, que firmo en este momento. Los Paportes de la Vacunación están Prohibidos ahora en el Estado de la Estrella Solitaria.

Greg Abbott – Gobernador de Texas

Inicio este nuevo Articulo con las frases textuales de los valientes gobernadores de Florida y Texas no solo prohibiendo en sus estados la medida ilegal e inconstitucional de un mandato de vacunación obligatoria, violatoria totalmente el Acuerdo de Nuremberg, impuesta por el incapaz de Biden, siguiendo como fiel cordero la agenda globalista, si no que con una postura muy clara de que no podemos pasar por encima de la Libertad Individual de una persona sobre lo que el decide sobre que inocular en sus cuerpos y las de sus familias. Estos valientes gobernadores protegen a los individuos de imposiciones arbitrarias de parte del gobierno y de empresas privadas tiránicas que se unen “talvez por ignorancia” a la campaña de división y de segregación impulsada por entes como la ONU, OMS y todos entes globalistas que persiguen tener un pasaporte único de vacunación a nivel mundial, a través de un código QR único de vacunación. Desde hace tiempo he prevenido y avisado de las agendas de Control que se quieren imponer pues esta es la prueba mas clara que esto no son “Teorías de conspiración” como lo demuestra esta información de la misma pagina de la OMS sobre el avance del certificado mundial de vacunación: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1

Como lo he expuesto en artículos anteriores mi mayor preocupación no es la clase corrupta y mercantilista de la mayoría de políticos y burócratas con la que vivimos en el mundo hoy en día, pues esta claro como estas sanguijuelas buscan su beneficio personal a toda costa, inclusive no importándoles hacerlo de forma descarada enfrente de la población, como por ejemplo el show que vimos de como el presidente del congreso negociaba votos cuando más de 300,000 chapines lo mirábamos en vivo. Esta claro que de estos políticos no podemos esperar nada absolutamente nada.

Me preocupa de sobremanera que la campaña de desinformación ha permeado inclusive a personas que he considerado en el pasado cercano defensores arduos de La Libertad y lo quiero exponer poque la Libertad Individual solo se puede proteger desde una perspectiva del Individuo. Quiero desarrollar el tema en cuestión para que se comprenda lo que quiero comunicar.

Estamos viendo con preocupación las imposiciones en países como Francia, Italia, Israel y Australia están propiciando feroces Mandatos que prohíben el ingreso a lugares públicos y privados si no se presenta una constancia de vacunación. La división generada en la población es impresionante, sin embargo puedo ver que muchas personas vacunadas no apoyan estas imposiciones arbitrarias y han decidido apoyar a los No Vacunados en las manifestaciones y en no entrar a estos lugares que los segregan y discriminan. En nuestro País me cuesta creer que empresarios individuales de negocios se estén uniendo a una campana de segregación poniendo pulseras a sus empleados para demostrar que ya están vacunados y que las personas que lleguen están “seguras” en sus establecimientos, algo que no es cierto por una sencilla razón LOS VACUNADOS TAMBIEN CONTAGIAN. Solo con este argumento la medida es inoperante, pero me comentaban que siguen estas medidas, por tratar de quedar bien con el gobierno y el ministerio de salud, porque la promesa de estos burócratas mentirosos es que cuando ya este la mayoría vacunados los dejaran abrir en horarios normales. Entiendo la desesperación de estos empresarios, sin embargo, deben comprender que no es uniéndose al mal que lograran su objetivo, es todo lo contrario. No tengo duda que la gran mayoría de estos empresarios, no todos, no siguen una agenda política, si no lo hacen para tratar de ayudar a la sociedad y a sus negocios, en eso estoy muy claro. Varias personas me argumentan que también existe el famoso “ Nos Reservamos el derecho de Admisión” y que al ser lugares privados ellos deciden quien entra y quien no y esto es cierto, aunque en este caso si hay una condicionante superior, esto los gobernadores de Florida y Texas lo tienen clarísimo, el Código de Nurenmberg donde se prohíbe que NADIE óigase NADIE, pueda obligarte ni coaccionarte a inocular algo en tu cuerpo en contra de tu voluntad y peor una vacuna experimental, que aunque algunos aduzcan que una marca fue aprobada por la corrupta FDA, jamás ha cumplido con las fases clínicas y de seguridad a mediano y largo plazo. También cada vez son mas evidentes los efectos secundarios de la vacuna, el argumento es que no son estadísticamente significativas, si tomamos en cuenta que en USA por ejemplo se han vacunado cerca de 175 millones de personas, pero OJO el sistema de efectos adversos de vacunas VAERS a registrado más muertes por estas vacunas que en los últimos 30 años de vacunación, y esto se ha ignorado por completo, juntos ver gráfico;

Fuente : https://openvaers.com/covid-data/mortality

Hay que agregar que según el reporte Lazarus este sistema de casos adversos de vacunación solo ha reportado en el pasado el 1% de los casos: https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf, por lo que si consideramos que en este caso fuera digamos el 10 % estaríamos hablando ya de 140,000 muertes por vacuna en USA, muy importante decir que aproximadamente el 50 % de estas muertes fueron en los siguientes 7 días de la vacunación por lo que la relación directa es inminente. También puede ver la diferencia de muertes vrs la vacunación de gripe estacional, la cual millones de personas se vacunan todos los años.

En Guatemala estamos viendo muertes inusuales en la calle que no pasaron el año pasado, no puedo asegurar a que se debe, sin embargo al ver estos números de USA, es importante tres temas: primero crear un registro de efectos adversos de la Vacuna, exigir autopsias en este tipo de muertes y comunicar por todos los medios los posibles efectos secundarios de la vacuna y no esa propaganda de los medios que estas mal llamadas Vacunas son 100 % seguras, lo cual no no es cierto. Además debemos exigir que hayan responsables de los efectos secundarios de las vacunas, ya que el congreso de la republica blindo a las farmacéuticas de responsabilidades. Entonces creo que lo correcto es que los diputados que votaron por esa ley y el mismo presidente de la república sean responsables penalmente por los efectos secundarios y muertes que se den por efectos secundarios de la Vacuna.

Aquí dejo un listado de los efectos secundarios según FDA:

Levanto la voz por las mujeres embarazadas ya que la misma FDA dice que las vacunas pueden generar perdidas y ya según el sistema VAERS al día de hoy van más de 1,800 perdidas (podrían ser al 10 % digamos unas 18,000 o más), una perdida no es justificable si hay una advertencia, no puede ser que ginecólogos lo recomiendan, ellos también deberían tener responsabilidad penal. Ante lo expuesto sobre estos efectos secundarios que se están dando a Nivel Mundial, solo se refrenda lo siguiente que cualquier mandato, de obligatoriedad, prohibición de ingreso a lugares públicos y privados por motivos de vacunación es violatoria al Código de Nuremberg y desde ese momento es ilegal a toda costa, no digamos los despidos contra personas que no quieren vacunarse y que lamentablemente las están obligando a cambio de no perder sus fuentes de ingreso. Pero lo peor aun es que la medida no es tomada jamás con bases científicas, si no que con base a presión social que es lo que han propiciado los medios de desinformación. Donde la mayoría de personas siguiendo esta narrativa, cuando tu llegas a un lugar y la pregunta de cajón es “YA TE VACUNASTE“ , ahora ¿si el vacunado también contagia, cual es la diferencia pregunto? ninguna, luego dicen es que los vacunados se ponen mas graves y necesitan atención hospitalaria, solo tenemos que ir a ver los números de Israel que nos lleva unos 8 meses en vacunación, para ver que se mueren y agravan similarmente vacunados y no vacunados. En Alemania e Inglaterra ya fue prohibido el pasaporte de vacunación, en Inglaterra esta pasando lo mismo que en Israel comparto una tabla y el link del estudio del instituto de salud Ingles, donde las muertes de vacunados supera a la de los No Vacunados: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018547/Technical_Briefing_23_21_09_16.pdf

Al caerse esta narrativa no hay razón de generar esta división y segregación, no es más que una agenda política de imposición para poder forzar en algún momento este sistema de control a nivel mundial, con esta agenda de los globalistas que busca quitarle su libertad, su propiedad y en pocas palabras su vida y la de sus hijos también. La Agenda de Davos y de la ONU se dirige al 2030.

La corriente de control cada vez se hace más evidente, YO lo seguiré denunciando y es importante que usted lector lo mire y se empodere a defender la libertad suya, de su familia y de su país, nos han acusado una y otra vez de conspiranoicos a los que hablábamos de la inoculación de un chip, no hablare del tema en esta ocasión solo les dejo los enlaces al respecto para que usted forme su opinión :

Por eso me preocupa tanto que muchas personas no tengan claro el concepto de libertad individual, los gobernadores de Florida y Texas han dado una catedra en este tema, OJO ellos autorizaron la vacunación en sus estados, pero respetan el derecho del ciudadano a elegir a inocular lo que considere correcto o no en su propio cuerpo y cumplen a cabalidad los Códigos de Nuremberg.

Las personas en el mundo y sobre todo en Guatemala deben tener claro que tienen derechos y que la constitución misma los protege , el mismo presidente ( en minúsculas por supuesto) dijo que la Vacunación es Voluntaria , pero como sabemos dice una cosa y por abajo hace otra, miramos como comienza a cumplir con la agenda global, que otorga jugosos préstamos y que no nos extrañe que ahora que fue a la ONU a pedir mas dinero para endeudarnos mas y la agenda de obligatoriedad se intensifique en nuestro país. Solo un paréntesis El señor Pajas o #LordPajas, por cierto si se Vacuno, pero no importa una mentirilla más.

Luego de la campaña de las pulseras de vacunación a empleados en muchos establecimientos privados de la capital que muestran orgullosos que sus empleados fueron inoculados (espero que los colaboradores que No se querían vacunar, estas empresas respondan si a alguno le pasa algo), vemos ahora a las asociaciones de restaurantes de Mazatenango y Quetzaltenango sacar comunicados que no puede entrar gente No vacunada a sus restaurantes, para mí se están autosaboteando, puesto que les será sumamente contraproducente. Pero lo que deben de entender es que están cayendo en la manipulación política de la agenda global. Miren lo que esta pasando en Francia donde la gente Vacunados y no vacunados, se van enfrente de los restaurantes a hacer Picnic y no ingresan a los restaurantes.

Señores la prosperidad de sus negocios depende de defender la LIBERTAD INDIVIDUAL DE TODOS y no violar la Ley con imposiciones arbitrarias y sin sustento científico. Debemos promover una campaña de ZONAS LIBRES donde no se discrimine a nadie por el tema de vacunación, como lo han demostrado estos grandes defensores de la LIBERTAD en Florida y en Texas. Espero que pronto salgan políticos y lideres de la iniciativa privada en Guatemala y que levanten la voz y defiendan lo correcto siguiendo a estos dos grandes GOBERNADORES (estos si en MAYUSCULAS).

Hoy más que nunca debemos defender a nuestra Guatemala y Como dice nuestro lindo himno nacional:

“Si mañana tu suelo sagrado

lo amenaza invasión extranjera,

libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará.

Libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará;

que tu pueblo con ánima fiera

antes muerto que esclavo será“

Libre expresión de pensamiento.

