No a las reformas que minimicen o tergiversen, la Ley Electoral -LEPP- (II parte)

En un país como Guatemala cuyo sistema de gobierno es Republicano, Democrático y Representativo (artículo 140 Constitución Política de la República) deseable e indispensable es que toda reforma constitucional tenga como base la visión de país que en conjunto a nivel de Estado se desea y se espera en el horizonte del tiempo. Esa visión en el tiempo solo es posible bajo la dinámica continua de consensos entre los representantes del pueblo y sus representados. En otras palabras, entre el gobierno (tres poderes del Estado) y el pueblo. Fortalezcamos la Soberanía explicada en los artículos 141 y 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

De lo anterior se desprende la trascendental importancia de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-, que actualmente se analiza en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República de Guatemala bajo a la iniciativa de ley 5886 que dispone aprobar reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. En #Crisol Literario se ha dado seguimiento a la dinámica de reformas a la referida ley.

primeramente, indicar que en la iniciativa 5886 (arriba indicada) con sus 46 artículos que la integran se percibe un espíritu progresivo e incremental en la línea de fortalecer las reformas sucesivas del 2004, 2006 y 2016. Como se escribió en artículo anterior; esa es la idea, ir fortaleciendo desde una base consensuada la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEEP. Es importante resaltar que de gran apoyo al fortalecimiento a la LEEP, es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral -CAME- misma que es recomendable fortalecerla logísticamente para que no se pierda el impulso del trabajo que ha venido realizando (para conocer más acerca de esta comisión; el lector, si lo desea, puede visitar la página electrónica del TSE).

En el marco de los 46 artículos del que consta la iniciativa de ley 5886, se enumeran aspectos como el Voto en el extranjero (dejando para el reglamento regular a detalle el tema); también, se puede leer acerca de la publicidad y gratuidad del Padrón Electoral; del ejercicio de los Derechos políticos; El Voto como derecho y un deber cívico a la ciudadanía; financiamiento público para las actividades ordinarias de las organizaciones políticas; sanciones y amonestaciones; facultad de creación de dependencias y estructura orgánica del Tribunal Supremo Electoral; así como funciones del Registro de Ciudadanos.

Dentro de las novedades encontradas en la referida iniciativa de ley (5886) en su artículo 33 se encuentra ´El Derecho al Voto Preferente´. El voto preferente planteado es por el sistema de “Boleta cerrada y desbloqueada”, un rango mayor a la “Boleta cerrada y bloqueada” (como actualmente se practica) donde el Elector tiene menos poder que el Partido Político. El ideal es que el sistema de lista sea por “Boleta Abierta” en donde el Elector (´E´) tiene más poder que el Partido Político (´PP´) E >PP.

En #Crisol Literario, se reconoce que es un primer paso para que la elección al parlamento sea diferente. Ya que es una forma de empoderar al votante y generar una mayor participación. Existen ejemplos en países amigos en donde el proceso del Voto Preferente se ha hecho cada vez más simple en su logística (conteo y reajustes en sus propias leyes electorales). Para el caso de Guatemala, si fuera necesario hacer ajustes en algunos artículos de LEPP, es el momento de realizarlos.

De igual manera otra novedad se encuentra en el artículo 36 de la iniciativa 5886: “Distribución Igualitaria de Recursos Públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social”. El Tribunal Electoral diseñará y contratará una franja electoral para propaganda de los partidos políticos en donde se garantizará el acceso igualitario y equitativo de todas las organizaciones políticas legalmente habilitadas para participar en el proceso electoral. #Crisol literario coincide con la propuesta, en el sentido que toda publicación en medios de comunicación social deba ser atendida estrictamente con recursos públicos. Se sugiere, eliminar las literales i) y j) de ese mismo artículo 36, ya que contravienen o contradicen el espíritu de las otras literales enunciadas en el mismo artículo.

Para citar una tercera novedad, o quizá algo que siempre debió existir en la ley LEPP; se encuentra en los artículos 6 y 9 de la iniciativa 5886, respectivamente: “Control y Fiscalización del Financiamiento de las Organizaciones Políticas: “A requerimiento del TSE, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Telecomunicaciones; así como los funcionarios públicos” están obligados a hacer las diligencias que les sean pertinentes y entregar la información que sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas.

En #Crisol Literario, se considera que debemos poner mucha atención a las reformas a la LEPP, en particular, para que no exista una “regresión” fuerte; antes bien, la reforma, sea incremental y progresiva en línea con las reformas del 2004, 2006 y 2016. Ahora bien, ¿qué debería discutirse y no se encuentra en las iniciativas?

1) Mucho se habla de la creación de “distritos pequeños” y elegir “personas” no “partidos” para acercar al ciudadano a sus representantes. El problema es que con la redacción actual del artículo 157 de la Constitución que establece que “Cada uno de los Departamentos de la República, constituye un distrito electoral…” la CC ha dicho que no es posible formar sub-distritos.

Una opción para atender el tema de Distritos es emprender una reforma profunda del régimen administrativo del Estado conforme al artículo 224: “División Administrativa”, de la Constitución, apoyado del artículo 278: “Asamblea Nacional Constituyente”; solo así, se podrá adaptar el concepto de distrito electoral en función de buscar más cercanía entre la Curul (el Diputado) y sus representados ¿Qué tipo de distritos necesitamos y qué criterio utilizar? Estas interrogantes se despejan a base de consensos.

Lo anterior, también pudiera obtenerse reformando el artículo 157 Constitucional: “Potestad legislativa…” en su segundo párrafo. Ambas tareas de modificación de los Distritos son y representan monumentales emprendimientos, pero tampoco imposibles. La población está cansada de votar por “listados de desconocidos”.

2) En materia de “acceso igualitario de medios de comunicación” la solución al esquema de la tarifa electoral (20% valor de mercado) es mantener el sistema de registro de medios de comunicación pero que la “tarifa electoral” sean las “tarifas de mercado” del año anterior y que el TSE siga siendo el “único pagador”. Indudablemente esto conllevará que el TSE tenga una asignación presupuestaria mayor para poder pagar la pauta publicitaria a mayor costo. Con ello, se estaría siendo coherente en el hecho que sea desde lo público el financiamiento; es decir, con presupuesto que le sea otorgado al TSE. En este sentido, #Crisol Literario, exhorta a eliminar las literales i), j) del artículo 36 de la iniciativa de ley referida. Ya que de no hacerse se destruiría el régimen igualitario que se persigue e inclinaría, de nuevo, la balanza electoral a los que tengan la “chequera más grande.” Vale la pena debatir en todo lo anterior; y sobre todo, lo no discutido en las iniciativas que sí fueron abordadas en la CAME en febrero 2020. ¡Exijámoslo! ¡Ojo con las reformas!

3. Reelección de los representantes del pueblo; aunque en la encuesta planteada por el equipo #Crisol Literario, hubo consenso en no a la reelección en ningún cargo (presidente, diputados y alcaldes); si sería prudente, que para el caso de las Corporaciones Municipales y en el Legislativo; podría ser sustantivo (en caso de un buen trabajo), lanzar una candidatura para un segundo período. Para el caso del binomio presidencial, el artículo 184 Constitucional expresamente indica que serán electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto.

4. Discutir más a fondo la elección de gobernadores y alcaldes auxiliares con la idea de descentralizar el pensamiento político que actualmente se encuentra centralizado en el poder Ejecutivo; ya que son nombrados; a la final, por el presidente de la República. Aunque existe un procedimiento; este muchas veces es simbólico.

5. #Crisol Literario recibió, a raíz de la columna del jueves 23 de septiembre, decenas de comentarios; entre los cuales, se destaca que el número de Curules debería ser; o bien, de 48; o bien, de 66 escaños. Desde luego, se comprende que modificar el número de escaños, implica cambiar el tamaño de Distritos Electorales y el tipo de lista. Mientras no se haga ajuste (reforma) al artículo 157 de la Constitución (como bien se indica arriba), modificar el número de escaños sería prácticamente imposible. Por tanto, #Crisol Literario, considera que viene siendo hora de aplicar el artículo 278 de la Carta Magna Constitucional Guatemalteca: Asamblea Nacional Constituyente.

6. Tampoco, se visualiza en los 46 artículos de la iniciativa 5886, que se trate el tema de las elecciones municipales respecto que sean en un período intermedio a las elecciones generales (el costo presupuestario de esto; seguramente sería ínfimo, en relación con el Costo de Oportunidad que representan los esfuerzos de ir buscando mecanismos para fortalecer, la República, la Democracia y la representatividad ante la noble población guatemalteca). Seguramente, este tema ha sido abordado en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral -CAME-. Se exhorta a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, tratar el tema en el seno de esa profesional comisión CAME.

Finalmente, hay un punto estructural ausente que modelaría un cambio del tipo de sistema electoral se trata de la Elección de los Magistrados al Tribunal Supremo Electoral; la iniciativa 5886 contempla la facultad de creación de dependencias y del fortalecimiento del Órgano Electoral; pero, no se escribe nada acerca de la metodología, técnica o procedimiento para la elección de los Magistrados; aspecto que debe ir acompañando al fortalecimiento y a la creación de dependencias; esto es indispensable para otorgarle sentido profundo a la Actualización y Modernización del TSE.

Libre expresión de pensamiento.

