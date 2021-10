¿Por qué la necesidad de aplicar?

Conversemos Acerca De:

Una pregunta, diría que simple, pero de respuesta compleja, que no ha sido una sola vez, es ¿Profe, para que sirve la Química? Por supuesto en la primera ocasión, me agarró “movido de base” – expresión utilizada en términos beisboleros, cuando un jugador estando en base, se distancia un poco de la misma y lo ponen out – de aquí que la réplica, no fue inmediata, pero sí al final de la clase, donde en función del perfil de los estudiantes (de ingeniería, algunos de medicina), me fui a la aplicación del uso de la corriente eléctrica: flujo de electrones; reacciones que suceden en el organismo y que provocan …

Luego centrar la atención en una definición y menos evaluarla, no era nada productivo, más cuando se basa en la memorización – entiéndase la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente -, por ejemplo[1]: quienes escuchan la palabra (actividad verbal) del docente y no toman apuntes, solo el 5% del estudiantado, lo retiene durante dos semanas, sin embargo el mismo tiempo de retención, cuando en la clase se desarrollan actividades (participativas) donde los jóvenes discuten y opinan, la retención es del 50 %.

No queda duda que las Leyes – muchas – que rigen a las llamadas Ciencias Naturales, que comprenden un conjunto de disciplinas de carácter científico que se dedican al estudio de la naturaleza, son importantes, pero que son validadas y se hacen reales al ser demostradas su aplicación, por ejemplo: si viajas en un automóvil y éste – ante un peatón imprudente, que aparece de la “nada”, – se detiene bruscamente, tu cuerpo se inclinará hacia adelante. ¿Motivos? Aplicas la primera Ley de Newton[2] o Ley de la Inercia, y que no es por menospreciar los aportes de este brillante científico y menos olvidar su nombre, sino que de no ponerte el cinturón de seguridad adecuadamente podrías salir despedido por el vidrio delantero, en el mejor de los casos.

Obviamente profesor, no ponga en práctica esta experiencia (broma), pero utilice otros ejemplos que demuestre no solo las leyes antes referidas, sino otras como las Leyes de la termodinámica, de Mendel, de Kepler, entre otras.

En más de una ocasión he expresado – criterio por supuesto muy personal – que debieran abolirse del todo las evaluaciones que conlleven a la memorización; por cierto hace poco escuchaba en un programa televisivo, la entrevista a un científico – creador de una de las vacunas contra el COVID – donde hacía referencia a que para la defensa de su doctorado, su “examen” ante el jurado, su defensa fue oral, al igual que cuando fue estudiante universitario y posteriormente profesor e investigador: reitero Oral.

Obviamente es muy complejo evaluar de esta forma ante grupos muy numerosos, donde no caben los estudiantes en el aula (ni física, ni virtual), pero no yéndonos a los extremos, es aplicable mediante actividades de control sistemático.

A todo lo anterior sumo, que – ya siendo aplicados, aunque la experiencia es poca a partir del teletrabajo o clases en línea, considerando los años de la pandemia y algunos desatinos de que hacer para dar una respuesta de la no suspensión del período escolar, siendo uno de ellos sostener el mismo de número de horas clases presenciales, bajo la modalidad remota – las evaluaciones a través de medio electrónicos como computadoras, ordenadores, tabletas, celulares, deben cambiar.

Sencillamente, no es viable sostener las viejas costumbres de preguntar acerca de conceptos, “…enuncie …”, así como el tipo de preguntas, como es el caso de las cerradas, cuya respuesta prácticamente es sí o no. Los tiempos actuales en la evaluación, debieran responder a valorar la habilidad de interpretar, ser escuchado, como aplicar, donde aplicar, en la solución de problemas, demostrando el procedimiento a seguir, etc.

Cuando el estudiante dice y hace – considerado como actividad académica pura – logrando enseñar a otros, se retiene al menos durante dos semanas el 90 %. ¿Lo aplica usted profesor(a)?, se lo recomiendo.

[1] Edgar Dale (1900- 1985) pedagogo estadounidense, conocido por su famoso Cono de la experiencia, donde representa la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios

[2] Isaac Newton (1643-1727) físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés.

Libre expresión de pensamiento.

