El Gobierno de la Conveniencia

La tónica de nuestro gobierno en general es esa, actúan por conveniencia de ellos, la clase política.

Hace algunas semanas vimos como un grupo de médicos llegaba al congreso a decir que íbamos a llegar a mas de 10,000 casos diarios, y que urgía un estado de calamidad, al no conseguir los votos en el congreso, muchos aplaudimos dijimos hay Republica. Lamentablemente todo fue un show político, a los pocos días salen con una nueva ley reformulada donde se da discrecionalidad de gasto y donde todos negocian muy conveniente su tajada y gana por una gran mayoría, de verdad nuestra clase política cada vez da mas asco y repudio a toda la población. Como es posible que no se exiga una auditoria completa al ejecutivo de donde se fueron los fondos de emergencia y en que están invertidos. Nunca se hace lo correcto puesto que lo importante es que se salpique un poco por todos lados. Mientras Tanto el empresario y comerciante de todo tamaño pero mas el pequeño y mediano a penas está saliendo, y con los sobrecostos de los fletes, combustibles etc. etc. cada vez se le hace más difícil. La tónica de nuestro gobierno en general es esa, actúan por conveniencia de ellos, la clase política. Leyes de reactivación económica, de baja de impuestos para atraer inversión o bajar la carga fiscal nunca se discutirán pues el fin de todo es seguir engrosando las billeteras de nuestra clase gobernante. Lo interesante de todo esto también es donde quedaron los casos en aumento y donde quedaron estos médicos farsantes y vendidos a una agenda de desfalco al erario publico.

Para poner la guinda al pastel se filtra información que el Sr. presidente ahora vuelve a negociar con Don Joviel el pacto Colectivo, nuevamente incumpliendo su palabra de campaña algo que ya no nos sorprende. Además envían un presupuesto de casi 100,000 millones al gobierno, donde está también el recorte y la revisión de plazas fantasma que prometió el Sr. Giammattei , perdón lo olvidaba otra mentira más de Don Lord Pajas . El congreso no debería de aprobar este presupuesto pero lo hará pues son lobos de la misma loma, recordaremos los diputados que se opongan a este sin sentido .

Este Gobierno para que usted tenga una idea a incrementado nuestro endeudamiento publico casi un 45 % , ya para el año 2021 la deuda reportada es de Q222,971 millones o 36.3 % del PIB , esto sin tomar en cuenta la Deuda al IGSS y al Banguat con lo que seguro alcanzamos el 50 % . Por lo que hoy en solo 2 años aparte de una gestión de miedo y sin rumbo ha endeudado más a nuestras futuras generaciones que todos los gobiernos anteriores, el problema es ¿a cambio de que? La respuesta es contundente no sirvió de nada realmente, si no diganos usted como percibe por ejemplo el sistema de salud donde luego de las supuestas multimillonarias inversiones todo sigue exactamente igual.

Ahora empiezan por ahí los rumores de que en noviembre vendrá la nueva ola y tendremos que prepararnos, siguiendo nuevamente este gobierno de saqueadores la tónica impuesta desde afuera donde ya se hace con hecho pensado , volver a generar miedo en una población sobre todo urbana que sigue el discurso oficial del terror , cuando no se dan cuenta que todo son tretas políticas para seguir saqueando el estado. Entienda si quieren subir contagios, si quieren generar terror solo subo las pruebas, que además tienen serios problemas de veracidad, este gobierno ha demostrado ser de lo peor pues su retorica se basa desde un inicio en la manipulación a gran escala para conseguir sus propios fines , donde nunca entra el bienestar de la población. Por cierto la famosa Ley Seca ilegal ya quedo como un estándar donde una población sumisa ya lo acepto, porque todo es para cuidarnos, entienda el Estado no LO CUIDA, LO UTILIZA.

El ultimo tema que quiero tocar de este Gobierno de Conveniencia es el siguiente, en las ultimas semanas han autorizado la Vacunación en niños de 12 a 17 años , diciendo que es 100 % segura . Algo que ha todas luces no es cierto pues los reportes de efectos secundarios en otros países así lo reportan. Por lo que pregunto ¿que va a pasar con los niños chapines que desarrollen una miocarditis u otra condición y se miren afectados de por vida , les darán pinches Q 10,000 y ahí acaba su responsabilidad? Sr. presidente es increíble que usted siendo medico y sabiendo que los efectos secundarios de la supuesta vacuna, en este rango de población son superiores con creces a los supuestos beneficios, este es un principio que no se puede ignorar en medicina pero que usted se haya subido al discurso globalista de vacunar a nuestros niños a cambio de razones políticas, usted es un irresponsable y un demagogo. Según el tablero del covid de su ministerio de salud desde que inicio esto han fallecido 200 Niños o el 0.002 % de la población de 0 a 20 años , no es una tasa significativa, la mayoría de niños fallecidos tenían condiciones preexistentes, algo que muy convenientemente no se menciona de nuevo. Ya en USA se ha demostrado que el riesgo de generar la inflamación cardiaca es 300 veces mas que el riesgo de muerte, usted lo sabe pero sigue como un peón la agenda extranjeras que lo presionan a cambio que siga haciendo de las suyas, sencillo usted Traiciono a su Patria y será recordado como lo que usted mismo dijo en su campaña demagógica. Tabla muertes por covid del ministerio de salud por grupo etario https://tablerocovid.mspas.gob.gt/

Mi pregunta es ¿porque razón nos dejamos tanto los chapines de gobiernos (ejecutivo , legislativo y judicial ) que se burlan en nuestra cara y nos roban de frente?, es vergonzoso de verdad. Ahora con información manipulada, puesto que no le han dicho de verdad las posibles consecuencias de la vacuna a corto, mediano y a largo plazo para que usted tome una decisión informada, solo le han dicho es segura cuando es experimental, se están metiendo con sus hijos y usted lo permite. Entienda lo siguen engañando en su cara y al final lo que usted debe comprender de una vez por todas es que este gobierno en general hará todo no por su bien, si no por su propia conveniencia de saciarse a si mismo. Espero que cuando venga la cuarta ola de robo de la PLANDEMIA usted despierte y entienda que esto NUNCA SE TRATO DE CUIDARLO A USTED Y A SU FAMILIA.

