La convención de los fantasmas

Todo empezó con una conversación de ayer sábado.

Entrada la noche, el olor a los cipreses que viene de una montañita cercana, inunda todos los rincones de la habitación y próximo el día de los santos… el tema de los muertos es casi inevitable.

No me gusta contarlo, porque lo hacen a uno parecer demente… rompió la conversación… el licenciado Cristian Ruiz catedrático de Educación Superior.

Blanquita su esposa… Mi asistente inmediata de toda una vida… le decía, no, con la mirada, para evitar lo que el joven catedrático quería compartir.

Aunque comprensible su actitud… pasó por alto que es muy raro encontrar un guatemalteco que no haya tenido una experiencia para-normal…

Pero presenciar una convención de fantasmas de personajes históricos… ya son palabras mayores.

Por esa razón… el Palacio Nacional, es quizá, el centro de atracción con mayor fuerza para invocar los personajes, que a determinadas horas se materializan, tomando posesión espectral de sus antiguos dominios, sembrando el terror de los guardianes.

Afirman, que se siente con mayor intensidad, al General Jorge Ubico, su constructor, cuya presencia se magnifica, en el apretado elevador de las rejillas y puertas corredizas, que lentamente y en medio de ruidos mecánicos sube los pisos de la regia construcción envolviendo al pasajero en una pequeña jaula dorada que si se aborda en solitario lo hace sentir acompañado… anímese querido lector y nos cuenta.

Si no lo siente… es porque el General anda agitado, custodiando furioso, los otros imponentes edificios que construyó durante sus trece años y medio de ejercicio del poder… objetos de moda de la destrucción, del vándalo pagado, supervisado por extranjeros, que confirman la consumación del plan siniestro, ignorando la reacción de repudio de quienes a pie o en transporte privado o colectivo, manifiestan su rechazo a los bandoleros.

Las autoridades responsables inermes, municipales y nacionales… indiferentes y permisivas… reportan los destrozosa sus superiores… quienes encontrarán en el hecho destructivo… la justificación para demostrar ante la comunidad internacional… el daño que hace el financiamiento de los interventores… al rompimiento de la desquiciada paz social de Guatemala.

Los frustrados acuerdos de paz… rechazados por la población, con una abstención mayoritaria del 81.5 %, evento en el cual participaron 757,940 votantes de un padrón electoral de 4 millones ochocientos mil ciudadanos empadronados.

Y de esos 757, 940 que ejercieron el voto el SI a las reformas constitucionales, perdió al obtener solamente 284,423 votos frente a 402,566 sufragios que dijo NO a las reformas constitucionales de los acuerdos de paz… Para variar con la participación de 70 observadores internacionales… que esa noche se fueron a dormir con gran pesar, por el resultado fatal de sus improductivas inversiones intervencionistas.

El PAN del Presidente Álvaro Arzú, el FRG del General Ríos Montt a través de sus candidatos pujaron por el SI, don Luis Reyes Mayen como expresidente del Cacif cubría las posibilidades de que triunfara el SI, también la Universidad de San Carlos, cooperativas, la autollamada y rentable Asamblea de la Sociedad Civil, las agrupaciones Mayas de la época, en comunión con la Unidad de Acción Sindical y Popular, como lo consigna Prensa Libre la dirigida por el ilustre Pedro Julio García.

El fallido resultado, no obstante, la avasalladora campaña publicitaria a favor del SI… dijo mucho… de las profundas convicciones democráticas de la marginada y verdadera opinión pública ciudadana.

Frente a los 100 millones de seguidores de Shakira en Facebook y más de millón y medio, de nuestra editorial, Siglo 21, en su nueva época… el resultado de aquella controvertida consulta, resulta tan pavoroso como un cadáver insepulto, transformándose en espectro, para asustar y convencer a los incrédulos.

¿Cuántos jóvenes reclutados en el resentimiento… conocerán esta historia?

La industria del resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, ha incubado una confrontación política en el país, por la deriva ideológica que ha favorecido a los alzados en armas en contra del Estado Guatemalteco, al extremo, que los defensores obligados por la propia constitución, a defenderlo, se ven acosados por la discriminación de los beneficios retributivos como defensores de la Democracia y la libertad.

La reacción de los ex-combatientes militares y sus familias, los ha llevado a la violencia y división entre sus propias filas… que justifica la exposición ante la comunidad internacional, de la amenaza y violencia ilegal de los ex-miembros activos de la Institución castrense.

Entre pedradas, gases lacrimógenos, destrucción del patrimonio histórico y cultural… violencia urbana y rural, el INGUAT invita a visitar al país de la eterna primavera…

Y, los interventores, celebrando la anarquía que les proporcionará un territorio más, rebosante de agua, tierras raras, minerales, petróleo, energía eólica, hidráulica, geotérmica, la evidente y reconocida buena voluntad y emprendimiento natural, saboteado criminalmente en contra de sus habitantes, como parte de un todo con paisajes infinitos, ancestrales y eternos.

Don Edmundo… atento y harto de escuchar la descripción de la tragedia nacional se apresuró a puntualizar dos observaciones: Una terrena… y otra para-normal.

Aunque todos los enterados confirman la coalición oficial entre el Presidente… Doña Sury… y doña Sandra… alentando a la hija del General en sus aspiraciones… los brujos de la Boca del Monte, que ahora son varios…iluminaron su bola de cristal frente al Canciller Chea Urruela quién fascinado por la estrategia que le revelaban los brujos… se quedó estupefacto.

Y aunque no lo ha comentado… algunos testigos afirman…. Que no se veía a doña Sandra como candidata… que según los asesores de doña Sury, garantizaría una victoria… por descarte, en una eventual segunda vuelta, no muy clara.

Un candidato… al parecer intelectual… con vestimenta autóctona… pero hablando inglés… hace ya sus ejercicios electorales para agriarle el vino a doña Generala y el festejo a las dos Thelmas, la Exiliada y la señora Cabrera qué a decir de algunas plataformas impresionadas por su liderazgo “pone cara al fantasma de los campesinos”.

Hasta el punto, que algunos cabezones de la Corte Celestial, se preguntan si valdrá la pena inscribirlas a todas las doñas.

¿Y que pasó Cristian?… le reclamó Don Edmundo al profesor… que esperaba concluir con su relato.

¡Se me apareció La Niña de Guatemala! …exclamó emocionado el catedrático

… Don Edmundo… para corroborar la historia… interrogó intrigado… ¿La que murió de amor?…

¡Ella misma! … respondió… ¡la vi con su rostro angelical e inofensivo! … que en lugar de temor… ¡irradiaba amor! …continuó sonriente.

¡Allí está en la casa! … enfatizó.

En la doce calle y cuarta avenida de la zona uno cuando... yo daba clases en el colegio instalado en ese lugar y tuve necesidad de ir a los servicios sanitarios del colegio… comenzó el relato

En blanco el pensamiento y solo pensando en mis ocupaciones dispuse a hacer el uno… dijo cortésmente refiriéndose al acto de orinar… y continuó… ¡Para mi sorpresa!… al vaciar el tanque de agua del inodoro… simultáneamente se vaciaron todos los demás… y aún con temor… pero tratando de ignorarlo… activé el chorro para lavarme las manos … y figúrense … todos los otros se accionaron al mismo tiempo expulsando agua…

… Ala Puchis… exclamé… apresurando mi retirada… pero justo en el momento de alejarme del mingitorio.… volteé a ver de nuevo aquel lugar, donde me dieron el susto.

Allí se consumó el fenómeno para-normal… vi claramente a una niña con dos trenzas enmarcando su bello y juvenil rostro, asomarse brevemente en la esquina de la puerta…sonriente e inofensiva.

La señora del servicio… al ver la palidez de mi cara se apresuró a consolarme… ¿vio a la niña? … me preguntó … ¡no se preocupe! no hace ningún daño.

Lejos estaba en ese instante de saber que aquella casona… nos ilustró… había sido la residencia de don Miguel García Granados y zabala quién junto a Don Justo Rufino Barrios encabezaron la Revolución Liberal de 1871 y fue Presidente de facto, de 1871 a 1873.

¡ Y la bella niña…! ¡era ni más ni menos que María García Granados y Saborio!… que a los 17 años se enamoró del Héroe y Prócer de la independencia cubana, un joven intelectual, poeta, escritor, abogado y combatiente que con aquel currículo impresionante… apenas llegaba a los 24… ¡El irrepetible José Martí! quién en 1877 asistiendo a las tertulias que se ofrecían en la sala de la acogedora mansión se enamoró de la niña.

Por un compromiso de honor… Martí regresó a Cuba para contraer matrimonio… con Carmen Sayas, su antigua prometida… no obstante…estar locamente enamorado de la joven María… y… ese acto… determinó en aquel caballero impecable su alejamiento definitivo de la casa de la bella niña…agrego el profesor.

“Ella por volverlo a ver… salió a verlo al mirador…el volvió con su mujer… ella se murió de amor”.

“Se entró de tarde en el río…la sacó muerta el doctor… dicen que murió de frío… yo sé que murió de amor”

“Allí, en la bóveda helada… la pusieron en dos bancos… besé su mano afilada… besé sus zapatos blancos”

“Callado al oscurecer… me llamó el enterrador… nunca más he vuelto a ver… a la que murió de amor”

Saltándose párrafos del postrer poema… el profesor con los ojos humedecidos… repetía mecánicamente el poema para terminar vigorosamente emocionado.

¡Un amor de ese tamaño… afirmó… ¡no puede terminar de otra manera!

¡Ella muriendo de amor …! y él … ¡atravesado por una bala en el corazón…! ¡Dando la vida por la independencia de su patria!

De pronto un aire frío inundó la estancia…por su voz autoritaria… y la imagen traslúcida que se vislumbró en el fondo… coincidimos reconocer al General Ubico… que buscaba a gritos a su antecesor Reyna Barrios.

¿Dónde estás?… ¡te ando buscando…! se escuchaba la cavernosa voz…. ¡Están destruyendo tu obra, en nombre de la población indígena a la que le llevaste formación y oficios como impulsador de la educación en todos sus niveles! … reclamaba implacable.

¡Te arrancaron la cabeza…! gritaba enfurecido.

Al parecer el General Reyna Barrios… sobrino de don Justo Rufino no aparecía… atizaba el fuego donde ardían los restos de Oscar Zollinguer… nombre… con el que se registró en el hotel… el ciudadano Inglés Edgar August James Zollinguer… quién lo asesinó…

¡Ay estos extranjeros disfrazados de nacionales…!… ¡siempre haciendo estragos con graves consecuencias! … poco después…aunque no tuviera relación, más que en el acto depredador… otros ingleses… nos arrebataron Belice de mala manera.

¡Tengan cuidado con los espantos! … suplicó don Edmundo… ¡Andan sueltos!… agregando con auténtico pavor

¡Porqué si borrachos los ven acompañados de un Perro Blanco! … ¡pues no hay pena! …! ¡Pero si los ven con un Perro Negro! … ¡Nunca los volverán a ver! …. ¡El Cadejo se los llevó a la chingada!… ¡Especialmente los amigos de los tragos!

El profesor… restándole credibilidad a su relato anterior … terció rápidamente … mirando a Blanquita…

¡Verdad quiqui! … la increpó… ¿te recordás que a mí me vieron acompañado de un Perro Blanco?… exclamó… ¡tomándose el último sorbo de cerveza!

