Urgen cámaras de vigilancia a policías y necropsias

La Tecnología y la Ciencia se debe Aplicar para buscar la Verdad de Forma Objetiva.

El ser humano vive en estos momentos una de las épocas mas impresionantes de su historia con los avances Tecnológicos y científicos que tenemos hoy en día. Podemos generar de verdad una sociedad segura y podríamos aplicando bien esta tecnología salvar muchas vidas y terminar con muchos padecimientos que existen. Lamentablemente hay sectores muy poderosos que pretenden aplicar estos conocimientos tecnológicos para acabar con la Libertad Individual de las personas, para que contribuyan a la falacia del “Bien Común”. Sin entender que si la base del Bien Común no es el Individuo todo se destruirá, que es lo que ha sucedido en los regímenes totalitarios donde se anula al Individuo en aras del colectivo. Todos sabemos los resultados nefastos de estos modelos Socialistas y Planificados. Por más tecnología que tengamos, esta debe ser puesta para servir los proyectos individuales de vida de cada individuo, para que el decida como utilizarla para conseguir sus metas de vida, esta es la única forma de construir una sociedad más prospera. Hoy en día miramos una tendencia que no va por este camino, los organismos multinacionales como ONU, OMS, Banco Mundial se apoyan en entes como el Foro Económico Mundial para generar estados nacionales con un sistema similar al de China Comunista un sistema de control totalitario, donde la persona es vigilada constantemente y si se opone al régimen será castigado y encarcelado . Estos modelos no son viables y tarde o temprano se auto destruirán, el problema radica en que mientras esto pase, se pasarán llevando la vida de millones de personas inocentes con tal de satisfacer el Ego y la arrogancia de estas Elites Totalitarias, el Socialismo Corporativo esta más Vivo que nunca y debemos de identificarlo para hacer resistencia desde nuestros países. El gran problema de esta corriente es que tienen los recursos políticos coercitivos y económicos para hincar y hacer obedecer a nuestros Políticos, que ya sabemos “de que pata cojean”. Por lo mismo debemos de solicitar y exigir como sociedad acciones puntuales y fáciles de medir, que sean aplicadas en Ciencia y tecnología, puesto que cuando se aplica el método científico llegamos a conclusiones reales y no manipuladas por los gobiernos, medios de comunicación o redes sociales. En este articulo propongo dos acciones concretas que debemos aplicar en Guatemala y se deberían de aplicar en todos los países para develar la verdad atrás de todas estas agendas. Estas acciones donde aplicaremos tecnología y ciencia son: Exigir que la policía tanto civil como municipal tengan con ellos Cámaras de seguridad y exigir Autopsias.

POLICIA CON CAMARAS DE SEGURIDAD

Desde el inicio de todas las medidas de represión tomadas por este gobierno con los encierros y limitaciones de las libertades individuales de la población. Hemos sido testigo de un común denominador que es el ABUSO DE AUTORIDAD por medio de las fuerzas del supuesto Orden. La PNC como decimos en buen chapín ha hecho su “agosto” extorsionando a diestra y siniestra a la población guatemalteca, conozco demasiados casos de extorsión, incluyendo el mío , en donde me quisieron extorsionar al conducirme en un Uber después de una fiesta sin ni siquiera ir manejando. El común denominador es la LEY SECA ilegal a las 9 pm , que continua vigente. Personas en muchos casos mujeres que tomaron un par de copas , por el motivo de oler un poco a licor, son extorsionadas por estos delincuentes con uniforme , diciendo como dijo Don Lord Pajas “Cero Tolerancia”, algo que no debe de ser así pues para eso existen los alcoholímetros, pero el punto en cuestión es que amenazan a las personas que las van a conducir a prisión donde tendrán que pagar Q 5,000 por lo que si tienen tarjeta de débito o crédito muy amablemente ellos las escoltaran a un cajero y solo les cobraran módicos Q 3,000 de extorsión para dejarlas ir. Si solo tiene una tarjeta son 2,000 que es el máximo que se puede retirar de un cajero . Luego la otra parte es que se dedican con estos operativos a extorsionar Bares y Restaurantes por varios miles de quetzales, me mencionan que puede ir de Q 15,000 hasta Q 30,000 por dejar que abran después de las 9 pm. ¿Como es posible esto? Es realmente inaudito ver que el gobierno haga de la vista gorda a este tipo de extorsión y que no tome medidas en el asunto, a menos que el mismo ministerio de gobernación este incluido en la coperacha de lo que recaudan los jóvenes agentes.

Esta semana en uno de los abusos de poder más reiterados de nuestra ciudad un PMT trata de poner un cepo a una persona que vendía huevos , con la persona enfrente , ya todos sabemos lo que paso. No justifico nunca la agresión de ninguno de los dos lados. Pero el procedimiento y el abuso de estos agentes de Emetra es recurrente.

Muchas otras extorsiones se dan constantemente como implantación de Droga a personas que no han cometido infracciones o mordidas al Transporte pesado con Sobrepeso a exceso de velocidad (estos también deberían tener un GPS donde se controlen pues son un atentado y causan accidentes mortales todas las semanas).

Todos los abusos de autoridad se pueden controlar en un 99 % con una sola acción, que se equipe con CAMARAS a los agentes en sus uniformes y en las Radiopatrullas y que estas grabaciones puedan ser puestas a disposición de los afectados y en caso necesario de los jueces para poder verificar que es lo que sucedió realmente . Esta exigencia no puede esperar más y la población necesita tener seguridad y confianza en sus autoridades y no miedo. Como está sucediendo en el puesto de asalto en carretera a el salvador donde ya hay innumerables quejas de la extorsión masiva que se está llevando a cabo. Cuando actuara este Desgobierno, cuando harán acciones de transparencia y no solo mentiras como ha sucedido constantemente como común denominador. Ahora Don Lord Pajas ya sale a amenazar que por cada millón de vacunados mas habrá una hora menos de ley seca , como es posible esta extorsión a la población , le recordamos que la vacunación es voluntaria y no puede coaccionar legalmente con aumentar el horario de ley seca a cambio de vacunas , estas son acciones ilegales y abusivas , que además no tienen sustento científico por una simple razón, los vacunados también se contagian y contagian así de sencillo, deje de meter miedo y de amenazar a una población que mira lo que Usted representa con desprecio, pues los que en algún momento pusimos en usted nuestra esperanza , estamos sumamente decepcionados , Mas de lo Mismo y no se si peor , pero por lo menos igual de malo.

EXIGIR NECROPSIAS IMEDIATAMENTE

Desde el inicio esta Pandemia podemos ver acciones que se dirigen desde la nefasta y corrupta OMS donde no se busca esclarecer la verdad , todo lo contrario . La primera y mas significativa de estas acciones es NO PERMITIR LAS NECROPSIAS. Lo que Yo me pregunto ante esta imposición absurda es donde está la Comunidad Médica para oponerse a esta directriz, a excepción de algunos médicos valientes porque todavía los hay, la generalidad de médicos cobardemente agachó la cabeza y obedecieron las directrices, lógicamente reciben sus jugosos premios de parte de la industria farmacéutica, ¿qué conveniente no cree? Donde quedo el juramento hipocrático. Como recordara todos los protocolos que dio la OMS en un inicio fueron erróneos y la narrativa era PROHIBIDAS LAS NECROPIAS por el Alto Nivel de contagio, siguiendo las directrices de China Comunista , algo que he consultado con médicos, que me dicen que si el equipo de protección es el adecuado No hay ningún problema de poder realizar dichas necropsias. Desde este momento los gobiernos y entidades de Salud deberían de haber confrontado a este órgano rector mundial de salud y haber realizado dichas necropsias. Pero no fue así, de forma independiente grupos de médicos valientes en Italia y Alemania hicieron las necropsias y demostraron que el tratamiento dado por la OMS era totalmente erróneo y cambiaron los procedimientos con lo que se empezaron a salvar muchas vidas. Pero ya la OMS había obtenido lo que buscaban a costa de la Vida de muchas personas, generar TERROR en la población quien estaba a merced de los amarillistas y vendidos medios de comunicación . Las necropsias hechas por estos Valientes Médicos abrieron las puertas a nuevas formas de combatir el Virus Chino, reduciendo drásticamente la Letalidad y Mortandad del mismo . Cabe preguntar donde está la responsabilidad PENAL , para estos burócratas de la OMS, que al parecer poseen un tipo de inmunidad divina, donde nadie los puede tocar por sus actos nefastos.

Estas necropsias deben de exigirse a la brevedad y determinar si las muertes son POR Covid o CON Covid, algo que altera la ecuación muchísimo en el Factor del miedo infundado por los medios. Con estos resultados no hay lugar para manipular la información, esto solo refrendaria las estadísticas de la CDC de Estados Unidos donde se afirma que el 95 % de muertes es personas que tenían 2 o mas condiciones de Salud. Conozco casos de gente que ha fallecido supuestamente Por Covid y que salieron de la enfermedad y luego murieron y sus médicos les pareció extraño e hicieron necropsias y las muertes se debieron a otras condiciones que no tenían que ver con el Virus Chino, pero los contabilizaron como tales.

También ahora con la aplicación de las vacunas experimentales entra otro factor a jugar al campo y que lo estamos viendo. Que son los efectos secundarios, en Guatemala en las últimas semanas , empieza un fenómeno no visto y son muertes por infarto en la vía pública, no solo indigentes tirados y muertos en la calle, también personas que han muerto en sus vehículos. Hemos visto que a nivel mundial hay casos de médicos que han hecho autopsias en casos similares y han demostrado que la “Proteína Espiga” que genera la vacuna estaba diseminada en todo el cuerpo y era la causante de los procesos inflamatorios que condujeron al fatal desenlace del infarto , hace unas semanas se publicó que estas personas sufrían Miocarditis y Neumonía. Algo que debemos investigar a brevedad y poder hacer si hay una correlación con la vacunación. Los medios lo publican como “Misteriosas Muertes” pero donde están las necropsias que develen que paso realmente. Acordémonos que este desgobierno, ya promueve la vacunación en menores de 12 a 17 años y según muchos estudios a nivel mundial la Miocarditis es uno de los efectos secundarios más frecuentes en jóvenes de estas edades después de vacunados.

Debemos Exigir a las autoridades sanitarias las NECROPSIAS INMEDIATAMENTE y basar los datos en ciencia y no especular, sobre todo ahora que están exponiendo a poblaciones de bajo riesgo de muerte de Covid a terapias experimentales como las “Vacunas Seguras” que promueve el gobierno, siguiendo las directrices globalistas de las OMS . Para finalizar dejo este grafico que denota las poblaciones que mas efectos secundarios está teniendo según el sistema de alerta de efectos secundarios de Estados Unidos ( VAERS) :

Curiosamente si observa bien la tabla de la derecha las poblaciones mas afectadas por efectos secundarios de la vacunación son las de 12 a 49 años que son las poblaciones con menor índice de mortandad, como se demuestra en la tabla de letalidad de COVID a su izquierda. Esperemos que sean solo efectos secundarios y que esto no se complique mas con condiciones que afecten seriamente a estos grupos etarios que eran los menos afectados por COVID 19.

Urgen Ya las NECROPSIAS para determinar que esta pasando en General y poder tener conclusiones reales y no suposiciones.

