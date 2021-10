La lucha entre burbujas económicas, entre elites y masas

Relatividades Perspectivas

Como se dijo hace tiempo: China y Rusia tomaron poder (gas y temas generales). Y como se dijo hace mucho tiempo: en este momento, ambos caerán junto con las demás élites.

Las masas finalmente dejan de ver quien las arrea, y optan por iniciar a pensar por sí mismas (tanta manipulaciónmediática, al ser expuesta, logró que las masas dejarán de repetir en lugar de pensar).

Covid19, petróleo, contenedores, semiconductores y microchips, inflación, escasez, entre otros temas que a diario eran motivo de temor, al ser expuestos, lograron que las masas comprendan que la economía es siempre relativa a las perspectivas, factores y cambios. Las masas finalmente dejan de creer en sistemas autoritarios y totalitarios, y optan por analizar situaciones y factores.

“La economía u otro tema, está así… Porque asi lo dicen”, muere. “Esto esta asi, porque según analisis e informacion…”, nace. Por supuesto: aún existen muchas “Personas” ignorantes y poco intelectuales, que no logran analizar… Y continúan buscando conclusiones que repetir (he ahí, la selección). Cada élite intermedia afirma que existen caos y colapsos, pero… Invierten cantidades exorbitantes en programas y temas de interés propio… Y las masas finalmente notan, gracias a esta transición entre órdenes mundiales, que la economía, la política, y más, son en cierto modo, ficticias (países endeudados y en potencial colapso próximo… Pero jamas colapsan y hasta invierten en grande). Las masas finalmente inician a comprender qué elitistas manejan a sistemas especulativos, aparte de cómo se manejan entre masas: mientras las masas utilizan recursos como dinero y bienes, ellos utilizan estrategias posibilitadas mediante manejo – control superior, de bienes y recursos (masas en caos, élites dominantes e intermedias, con bienestar adquirido mediante manejo estratégico de economia especulativa, geopolítica entre otros.

¿Si no, por que creemos que siempre parecen pelear pero nunca se dan en serio? ¿Por que siempre accionan en temas cruciales, por encima de las masas, sin que estas últimas participen en las decisiones? “El gobierno hizo esto o pacto esto”: salen a cantar y a gritar un rato, y luego todo vuelve a la calma porque las masas fueron amaestradas para percibir a las élites, como autoridades. Y peor aun: fueron amaestradas para no pensar y esperar que las élites manejen todo por ellas. Y lo más cómico es que si un gobierno experimenta problemas… Ahíse transfiere los efectos hacia las masas. Intereses geopolíticos y de otras índoles = para elites intermedias y elites dominantes. Problemas económicos y de otras índoles, generados en procesos para lograr intereses de las élites para las masas. Tal vez el término “Especulativo” no sea el adecuado para referirse al manejo elitista de la economía. El término adecuado, sería más bien: arreo pues utilizan a las masas para implementar economía, política, etc. Que ellos aprovechan al tomar lo bueno resultante de ellas, y dejar lo malo resultante a las masas. Como lo he dicho siempre: las élites utilizan recursos y bienes “Distintos” a los que utilizan las masas: ellos tienen proyectos producto de sus intereses, distintos a los de las masas. Ellos buscan logros distintos a: comprar una casa, viajar, acumular dinero… … Mientras que un conductor de autobús, requiere gasolina normal, reparaciones y repuestos de autobús, las elites requieren combustibles especiales para módulos espaciales o marítimos o para maquinarias específicas, reparaciones y repuestos obviamente de un nivel más sofisticado. Y por supuesto que también necesitan materiales y recursos que las masas requieren, resultando una economía, política y más… Mixtas por eso, hasta hace poco tiempo, las elites necesitaban a las masas hasta que estas se tornaron en un estorbo para ellas y mas aún con los avances en tecnología y robótica (méxico: “Walmart tiene cajeros automáticos. Solo dejaron a un empleado para asesorar a clientes sobre uso de cajeros”. Usa: “Bancos automatizados. Japón: hoteles y centros de turismo, hospitales y más, con robots. China: pagó con yuan digital en centros de turismo, en empresas, y más. Wal mart con cajeros para bitcoin y criptomonedas en general. China: robots vigilantes en las calles. General: maquinarias reemplazadas por máquinas robotizadas, amazon: limpieza de almacenes, robots domésticos muy caros por ahora).

Con la tecnificación y robotización, las elites pasan a implementar economías y políticas basadas en tecnología y robótica (por eso existe inflación, escasez y otros problemas… Solamente entre elites, o secularmente entre masas: semiconductores para microchips = tecnología y robótica. Inflación y escasez = no les son útiles ya, muchos bienes y recursos. Las masas los producen y comercian, manteniendo la oferta y demanda hasta cierto punto (la inflación y escasez que afecta a las elites, es debida a que ellos optaron por cambios).

Un sistema especulativo, se enfrenta a otro sistema especulativo (sistemas totalitarios – autoritarios). Pero para alivio de muchos, cada vez, más personas optan por analizar y concluir por sí mismas. Ambos sistemas y ambos órdenes mundiales, mueren.

Política: las masas se rebelan ante sistemas autoritarios. Y posibilitan la sectorización al hacerlo: finalmente, inician a comprender que jamás existió democracia, sino manadas amaestradas con política totalitaria… Siempre peleando entre sí… Porque siempre existen y existirán diferencias de percepción, factores, situaciones, circunstancias y conclusiones… En cada área geográfica o social.

¿Por que otros no nos ayudan?, ¿Por que los demás no se unen a esta acción?… Mientras que los otros y los demás, desean que otros y todos, abandonen sus mentalidades y acciones, y se unan a mentalidades y acciones propias de ellos.

Hemos esperado el nacimiento de nuevos sistemas (basados en lógica y asertividad) por mucho tiempo. Hemos perdido la fe en muchas ocasiones. Hemos sentido frustración al luchar contra sistemas de control elitista y contra sistemas sin lógica contemplados entre las masas. Y lo más probable es que los sistemas elitistas perduren aúnmás tiempo. Pero considero que las masas se cansaran de que las elites tomen control de lo que supuestamente los liberaría de ellas (criptomonedas, blockchain, libre mercado) los gobiernos y entidades con poderío, lo manipularon nuevamente. Esperemos que las masas pasen de análisis… Proyecciones de conclusiones: nuevos sistemas según situaciones, factores y circunstancias. Se que sistemas sectorizados requerirían mucho análisis y procesos de comprensión entre unos y otros, pero continuó creyendo que son la solución real para lograr el bienestar y la conciencia.

Para detalles y para debates, ver:https://qdyrx.com/yaxchegaholom/index.php?post/2021/10/25/La-Lucha-Entre-Burbujas-Economicas-Y-Entre-Elites-Y-Masas-Por-Spiritus-Umbrarum.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: