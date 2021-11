¿Para qué sirven las Autoridades Indígenas?

Relatividades Perspectivas

Arrieros inútiles para masas que ni siquiera lo notan. Arrieros útiles para quienes aprovechan el caos.

Siempre percibimos a masas, condenando a sistemas… Y afirmando que un sistema aparentemente paralelo, de “Autoridades indígenas”, lucha por el bienestar que los sistemas que condenan y destruyen.

Pero… Este sistema aparentemente paralelo, es ridículamente siempre sumiso ante los sistemas que condenan. Las “Autoridades indígenas” no hacen más que suplicar y ser sumisas ante esos sistemas…

Entonces, surge la interrogante: ¿para qué sirven esas “Autoridades indígenas”? ¿Qué función tienen?

Exigen – suplican derechos y “Derechos”… Cuando al ser “Autoridades”, ellos podrían y deberían solucionar las problemáticas y peticiones de su “Gente”.

Masas: “La política, el sistema económico, y más, son malos. El sistema de energía eléctrica, el sistema de transporte, y más, deberían ser gratuitos. Vamos a pedir a las autoridades indígenas, que nos den solución y satisfacción, ya que los sistemas que condenamos, no nos las dan”.

“Autoridades indígenas”: “Las masas nos piden soluciones para las quejas de que la política, el sistema económico, y más, son malos. El sistema de energía eléctrica, el sistema de transporte, y más, deberían ser gratuitos… Vamos a lloriquear en sumisión hacia sistemas que condenamos, para ver si esta vez, si nos dan solución y satisfacción”.

Pregunto: ¿por qué las masas, no exigen a las “Autoridades indígenas” que ellas mismas soluciones y satisfagan sus peticiones? ¿Por qué no le exigen a las “Autoridades indígenas” que ellas produzcan energía eléctrica, y la den gratis? ¿Por qué no le exigen a las autoridades indígenas que den transporte gratis o de bajo costo? (nota: mencionó la energía eléctrica y el transporte, porque los arrieros ordenaron que todo lo que alguien no quisiera pagar, debería ser declarado “Derecho humano” para que fuera “Gratuito”, y ciertas manadas, al no querer pagarlos, decidieron afirmar que eran “Derechos humanos” y que por lo tanto, deberían ser gratuitos).

Pregunto: ¿para que existen las “Autoridades indígenas”, si lo único que hacen, es chillar ante sistemas que condenan… Soñando una y otra vez con que siquiera los escuchen? ¿Por qué, si son “Autoridades”, no ejecutan soluciones, en lugar de lloriquear ante quienes saben que no les otorgarán satisfacción?

¿Por qué las masas no exigen a las “Autoridades indígenas”, que produzcan energía eléctrica y la den gratis, o que den transporte, internet y telefonía, gratis?

Y aquí viene lo más cómico: saben que las “Autoridades indígenas” no pueden y no saben, cómo producir u ofrecer bienes y servicios de esos niveles. Entonces… Inician con que ellos y sus “Autoridades indígenas” son pro – naturaleza, pro – cultura ancestral, etc., pero… Quieren energía eléctrica, transporte, telefonía, internet y másbienes y servicios… Y quieren que sean gratuitos o de bajo costo, asi que resultan en: “Queremos esto y esto, pero como no podemos lograrlo, queremos que otros lo logren para nosotros”. Y empieza la lucha por poder, para intentar lograr someter a quienes sí pueden lograr lo que quieren, con la finalidad de que lo logren “Como sea, sin tomar en cuenta, posibilidad o imposibilidad”. Buscan presionar para que otros logren lo que ni siquiera comprenden si es posible lograr. Presionan a otros, para cumplir para ellos, lo que sus arrieros les amaestraron… Sin siquiera decirles cómo sería posible lograrlo. (y son tan estúpidos, que ni siquiera le preguntan a sus arrieros – “Autoridades indígenas” o se preguntan a sí mismos, como se podría lograr. La gran mayoría, ni siquiera se pregunta cómo se produce la energía eléctrica, o cómo se construye un medio de transporte, o un celular o líneastelefónicas o de internet… Ni que requieren para mantenimiento. Simplemente van como lo que son, a exigir a otros, lo que sus arrieros – “Autoridades indígenas”), les dijeron que debería ser gratuito… Sin siquiera cuestionar.

Si alguna “Persona” con “Autoridades indígenas” está leyendo esto, le pregunto: ¿que hacen sus “Autoridades indígenas, realmente? ¿Para qué sirven, si lo único que hacen es: también ponerse a lloriquear – exigir ante sistemas que condenan? ¿Qué soluciones han dado y dan, las “Autoridades indígenas”?

Para detalles y para debates, ver: https://qdyrx.com/yaxchegaholom/index.php?post/2021/10/27/Para-Que-Sirven-Las-Autoridades-Indigenas-Por-Spiritus-Umbrarum

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: