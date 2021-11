PREMIOS LATINOAMERICANO DE ORO 2021

Cultura

Entrevista a Luis Arnaldo Camejo Rojas

“La cara detrás de la gala”

Estimados lectores en esta ocasión les traigo la entrevista que le realizara al Sr. Luis Arnaldo Camejo Rojas presidente de Funculatino (Fundación Cultural Latinoamericano de Oro) y organizador de estos afamados premiLuisos que se llevarán a cabo de manera presencial este próximo 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Carabobo-Valencia, en el hermano país de Venezuela. A continuación, nos cuenta los detalles de esta interesante gala y su alfombra roja. ¡Abrazos poéticos!

MP: Estimado Luis, es usted periodista, publicista, Cineasta, Actor, Locutor de programas, Productor de Tv y Eventos Internacionales, Ufólogo y Presidente de Funculatino y organizador de uno de los premios más importantes de Latinoamérica. La pregunta obligada es, ¿Cómo se define Luis Arnaldo Camejo Rojas?

Respuesta: YO SOY un ser humano MULTIDIMENSIONAL porque soy despierto y se lo que en verdad YO SOY.

MP: ¿La gala del prestigioso Premio Latinoamericano de Oro se llevará a cabo este próximo 26 y 27 de noviembre en Valencia – Venezuela? ¿Está todo listo para este gran acontecimiento? ¿qué países participan este año? Y ¿cómo se lleva la organización con las condiciones del Covid 19?

Respuesta: Hay representación mundial. Estamos en la producción general final donde viene mucho MARKETING y sorpresas de producción en la noche de la GALA … Sabes que yo por ser lo que soy, se que está sucediendo en verdad con está supuesta Gripe … tenemos que cumplir los protocolos exigidos para no tener problemas con la autoridad.

MP: Los premios Latinoamericano de Oro que usted dirige tienen una gran historia detrás ya que llevan celebrándose más de 100 años. ¿Cómo surge la idea de dirigir esta organización?

Respuesta: Me ofrecieron una oportunidad para dirigir esa idea en VENEZUELA… la DIVINA INTELIGENCIA me dio la oportunidad de que fuera mío.

MP: Latinoamericano de Oro, este premio como tal, lleva realizándose desde el pasado año 2007 en Venezuela ¿Qué disciplinas artísticas reconoce?

Respuesta: Todas las conocidas y las nuevas que la Mente UNIVERSAL me ayuda con su Musa a Crear.

MP: ¿Hace poco en una entrevista le denominaron como “El superhéroe del arte mundial” se siente reflejado con este apodo por decirlo de alguna manera? ¿qué significa para usted el arte?

Respuesta: No me considero Súper héroe… ahora para como está la situación de control de alguien con mucho poder en el mundo y yo he roto ese paradigma …pues si … he realizado de lo imposible lo posible… he realizado MAGIA.

MP: Los galardonados extranjeros, ¿Tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de la gala vía internet?

Respuesta: Estamos preparándonos para realizarlo … ya se contrató un equipo para hacerlo posible.

MP: ¿Qué siente Luis Arnaldo cada vez que entrega una estatuilla del Premio Latinoamericano de Oro?

Respuesta: La vibra positiva me contagia y medra junto al que recibe, se produce una conexión con la parte divina de la creación, el ser Uno.

MP: Usted no solo es el presidente de la Fundación Cultural Latinoamericano de Oro (Funculatino), sino también, Cocreador de los Premios Hispanoamericano Latín Music Awards & Festival Latín Music Awards, Encuentro Intercontinental de la Cultura Venezuela, Premio Intercontinental Latinoamericano de Oro, Premio Venezuela Latín Awards. Toda una vida dedicada al arte y la cultura, ¿Qué consejo les daría a los nuevos talentos en general?

Respuesta: Prepárese – estudie – investigue – no deje de ser lo que quiere ser … piensa, imagina, declara, visualiza, siente desde el alma que está en tu glándula de timo en el corazón… vibra de alegría …al visualizar lo que quieres que te pase con tu creación…somos CO creadores con la Mente UNIVERSAL.

MP: Don Luis, quiero darle las gracias por su tiempo y por esta entrevista. Enhorabuena por estos extraordinarios premios que reconocen el arte y la cultura en general, ha sido un placer.

Respuesta: EL placer y honor ha sido para FUNCULATINO por tener tanta delicadeza. Fuerte abrazo hermana del alma … mi GRAN DIOSA HUMANA.

