Educando al que desea aprender

Petardo

En un breve resumen tratare de orientar algo sobre Ideología. En ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana.

Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación del sistema, y un programa de acción. Las ideologías políticas son un conjunto de ideas o postulados que buscan regir todo el conjunto de instituciones políticas de un Estado, una sociedad o una población. Según este criterio, las cuatro ideologías políticas fundamentales pueden dividirse en dos grupos: las totalistas, socialismo y nacionalismo, que priorizan al grupo; y las individualistas, liberalismo y anarquismo, que dan prioridad al individuo. Las clases que algunos señalan son Conservadurismo religioso e ideologías de extrema derecha. Liberalismo. Socialismo. Socialdemocracia. La ideología es la instauración de unos pensamientos afines que han ido cobrando solidez a fuerza de la interpretación que se hace de una realidad tras cuyo análisis se establecerá unas directrices que definen las convicciones de un grupo.

El liberalismo y el conservadurismo fueron las dos ideologías políticas predominantes en México durante el siglo XIX. … Este movimiento fue traído principalmente de Europa pues el liberalismo era el triunfo de la burguesía. La ideología determina y en muchas ocasiones dirige el pensamiento de la colectividad con fines específicos que luego, a su vez, darán cauce a una serie de proyectos. Entre estos proyectos se encuentra el cultural. … Cultura y poder están siempre en contacto. «Ideología y aparatos ideológicos del Estado (notas para una investigación)» es un ensayo del filósofo francés Louis Althusser publicado en 1970. En este texto Althusser hace un avance en el estudio de la reproducción, en la que ya el filósofo Karl Marx había hecho un acercamiento, pero que según Althusser no solo con la denominación de distinción entre clase y la hegemonía por coerción se lograba un estudio riguroso, ya que no bastaba solo con eso y en la aparente normalidad había algo que mantuviera el statu quo del Estado. El libro se complementa en un total de 14 capítulos, de los cuales solo tres sobresalen por su carácter general: «Sobre la reproducción de las condiciones de producción», «El Estado» y «A propósito de la ideología». Aquí Althusser pone de manifiesto entre otros la reproducción de los medios de producción y la forma como estos “unen” aparentemente a los obreros en la producción de un determinado producto. Consecuencia directa de esta normalización según Althusser aparece la división del trabajo y la entonces normalidad que este tiene en la vida del obrero, para quien “no hay más vida que la del mismo funcionamiento que la máquina le dé”. Según Althusser (y aquí acude a la teoría marxista del Estado) al ser el Estado un agente represor, que tiene en su poder el monopolio legítimo de la fuerza y que a su vez lo hace legítimo, se describe a sí mismo como eterno y lo reproduce en la infraestructura, que a su vez le dará el poder legítimo que tiene. Sin embargo, esta reproducción no la puede hacer una sola persona, ya que se acude a varios instrumentoscomo lo son algunos, Lo religioso (el sistema de las distintas iglesias). La escuela (el sistema de las distintas “Escuelas”, públicas y privadas). La familia (la familia cumple, evidentemente, otras funciones. Interviene en la reproducción de la fuerza de trabajo. Es, según los modos de producción, unidad de producción y(o) unidad de consumo). Lo jurídico (“Derecho” pertenece a la vez al aparato (represivo) del Estado). Lo político (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos). Lo sindical´. Los medios de comunicación informativos (prensa, radio, T.V., etc.). La cultura etc.

Considero que los que desean gobernar Guatemala, debe estudiar un poco sobre este tema, para saber en el momento de hacer su plan de trabajo, que es lo que desea la población y que es lo mas conveniente.

Libre expresión de pensamiento.

