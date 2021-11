Todo tiene una razón de ser

Los Estados Unidos de América ha “luchado” contra la migración ilegal a su territorio desde los 80s, luego de que Cuba exportara a los Marielitos para vaciar algunas cárceles. La migración en la frontera Sur ha aumentado en un 128% según estadísticas oficiales.

En esa época se aprobó NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central America Relif Act), ley que permite a ciudadanos nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos y de países de la extinta URSS, adquirir la residencia permanente, luego de solicitar asilo siempre que permanecieran en USA durante al menos 5 años, a partir del 1 de diciembre de 1995. Para nicaragüenses y cubanos este beneficio fue suspendido en marzo del 2000. Para los ciudadanos de Guatemala y El Salvador no hay fecha límite, según la sección 203 de la ley. Pero no se entusiasme si piensa irse de mojado ya que el requisito es haber entrado a USA antes del 31 de diciembre de 1991.

Los Demócratas dicen que tienen “la frontera bajo control” pero como se demostró en la audiencia de esta semana en el Comité de lo Judicial del Senado de USA, el Secretario de Homeland Security Mayorkas quedó como un tarado inepto y mentiroso al no poder ni siquiera responder las preguntas con contundencia. Los Demócratas del Senado no han ni siquiera visitado la frontera y los centros de detención. Las jaulas creadas por Obama, siguen vigentes. El Senador Ted Cruz (Republicano de Texas) dijo que los casos de violaciones a mujeres y menores han aumentado. Mayorkas les permite todo, sube a los migrantes a buses o aviones y los envía sin ninguna restricción, ni del covid, a Estados bajo dominio Republicano. Y los que no mueven las autoridades, son trasladados por los carteles del narcotráfico que imperan en USA libres y organizados. En 2 días mueven a un migrante de una frontera a la otra, sin problema. Deportan, pero es el mínimo,cómo para aparentar.

Las causas de la migración, según la Administración Biden-Harris, radican en la corrupción. Según ellos, la corrupción es un fenómeno nuevo, exclusivo de los países en desarrollo de donde emanan los migrantes. Para ellos, que las personas no tengan oportunidades y que no haya seguridad es o algo sin importancia, o algo derivado de la corrupción. Parece que cómo ha demostrado Jen Psaki, la Secretario de Prensa de la Casa Blanca, la entera Administración Biden-Harris debería recibir una clase de economía básica.

El empleo sale de las empresas que lo ofrecen. Las empresas salen de los emprendedores que se arriesgan a invertir en una actividad productiva. El dinero del Estado sale de los impuestos que pagan las empresas y los ciudadanos (incluyendo la economía informal que paga IVA cada vez que compran algo fuera del mercado). Sin emprendedores, no hay empresa, no hay empleo, y no hay dinero para alimentar ese monstruo ridículo que tenemos por gobierno. Esto es así en Guatemala, en USA, y en todos los países libres. En Cuba, Nicaragua, Venezuela, etc, la propiedad privada es mínima, el mayor propietario es el Estado. Mientras más libre es un pueblo, tiene más emprendedores, y por ende, más empleo. Es fácil de entender.

Esto es evidente y pura lógica, pero no es lo que los USA quieren. Por esa razón @USAIDGuatemala @usembassyguatemala se dedican a dar dinero a terroristas como #codeca etc para que provoquen bloqueos, caos, que generan pérdidas a los empleadores que redundan en pérdidas para el país y pérdida para el trabajador. Terroristas amparados en inglés que cobran Q100 a los pobladores de El Estor para entrar y salir de su comunidad. Quienes defienden a estos criminales, incluyendo los que los patrocinan, o son cobardes, o son estúpidos, o son corruptos que ganan dinero por defender lo indefendible.

Ampliando la lupa más allá de Guatemala, vemos que lo mismo sucede en casi todo el Hemisferio Occidental. Ese tipo de actitud de los #DemocRATS es política internacional. Lo mismo hacen en #Chile #Colombia y han hecho en muchos otros lugares. El objetivo: generar caos e inestabilidad en países de inclinación contraria a la de ellos. Esto explica porqué tienen a Todd Robinson de SubSecretario de Estado. Él es un maestro en generar caos, es su especialidad.

Miren el ejemplo más reciente: Haití.

Son hordas de haitianos cruzando México para llegar a la frontera sur. Si bien ha logrado repatriar más de un centenar, la cifra de haitianos transitando México se ha multiplicado grotescamente. “En los primeros 10 meses del año, el número de solicitudes se ha triplicado con respecto al mismo periodo de 2020 cuando se contabilizaron cerca de 41.000 trámites. Además, la cifra supera en un 80% el total de 171.210 migrantes que buscaron la condición de refugiados en México a lo largo del sexenio pasado, según el acumulado de 2013 a 2018 por la Secretaría de Gobernación (Segob)”.

Es decir, por poner un ejemplo aproximado, de cada 10 haitianos 2 son deportados y los otros 8 se dividen entre 4 que se quedan en México y 4 que terminan en Florida. Los Demócratas quieren cambiar el tejido social de los USA, y ven en los migrantes un voto cautivo seguro que les permita permanecer en el poder. Ese es el objetivo y para eso tienen a Mayorkas y a Robinson. Hipocresía pura. Haití se derrumba entre narcos, mafiosos, matones, asesinos, y una miseria sin límite, y Todd Robinson se lava las manos diciendo que “no intervendrán” y que “Haití debe resolver sus propios problemas”. República Dominicana a protestado pidiendo la intervención extranjera en Haití, porque la amenaza para ellos es obvia. Todd, mira para el otro lado. ¿Actitud lógica, o planificada? Todo tiene una razón de ser, por muy perversa que ésta sea, por más que no nos entre en la cabeza que una mente humana pueda ser tan maligna.

Por ley, en el año fiscal 2021 los USA pueden admitir 11,411 refugiados bajo asilo. Biden puso un límite de 62,500. Sólo de Afganistán entraron 125,000 sin escrutinio alguno.

Igual a cuando vemos que ese gobierno #doblemoral trata con respeto a la #dictaduracubana y no a la #dictaduranicaraguense. Guatemala debe dejar de ver a ese gobierno como el amo y señor, el amigo y el aliado porque ya demostró con creces que no es ni una cosa ni otra. Es hora de que los chapines despertemos del letargo, tomemos las riendas de nuestro propio país, entendamos que la solución está en el imperio de la ley que debe ser aplicada pronta y cumplida. Y si la “ayuda” viene condicionada, que se la queden. El MP de la Dra Porras ha demostrado ser más eficiente que el MP de Aldana o Paz y Paz, sin esa ayuda.

