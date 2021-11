¡LOS DERECHOS!… ¡DERECHOS!

CUANDO SON BUENAS NOTICIAS PARA LOS BUROCRATAS… EN IGUAL PROPORCIÓN SERÁN MALAS PARA LOS CIUDADANOS.

SIEMPRE SERÁ TRANSITORIA LA FELICIDAD DE QUIENES VIVEN DEL ESTADO Y SUS CONCESIONES… IGNORAN QUE SERÁ LA HOGUERA DONDE SE HARÁN CENIZAS SUS REPUTACIONES.

¿Pero que son las reputaciones? ¡Si no espejismos donde desaparecen las sanciones!

¿y que son las sanciones? ¡Si no las leyes que dictan y aprueban los mismos ladrones!

Ese era el talante de aquella reunión a la que nos habían invitado en calidad de mirones a Don Edmundo y a mí.

Nos habían advertido que los grupos nacionalistas y soberanistas se habían citado para tener una sesión de autocrítica muy profunda.

Fue don Ricardo Sagastume Morales el primero en pedir la palabra… y al vernos… muy satisfecho tomó el tema de los INSENSATOS que publicamos la semana pasada… solo que refiriéndose a una nueva temática… La Nacional… en contraposición a la Regional que yo abordo con alarmante y justificada preocupación.

Viéndonos fijamente y con gran aplomo don Ricardo comenzó… Definitivamente la insensatez nos ha llevado a la sociedad a un nivel de ceguera y de sordera impredecible… pero también a deslizarnos a otro muy bajo de comprensión…intelectualidad… y racionalidad… rompió con convicción … y continuó

La sociedad completa… con excepciones ¡Claro!… hizo una pausa… es víctima de la corrupción que ella misma promueve y se autojustifica… continuó la autocrítica prometida

… Estamos ya en el proceso de un nuevo fraude electoral… afirmó… Dejamos escapar a los integrantes de la Corte de Constitucionalidad anterior… que son los responsables de que no se hubiesen cumplido los plazos constitucionales de elegir Corte Suprema de Justicia y Corte de apelaciones… ¡INSENSATEZ!… puntualizaba y nos miraba reforzando nuestro pensamiento.

…No exigimos a los actuales magistrados que hagan cumplir la Constitución y la ley… siendo estos responsables del delito de omisión… entre otros… ¡INSENSATEZ!… casi gritó… olvidándonos y envolviendo con su mirada retadora a todos

… Un Tribunal Supremo Electoral que ya debió cancelar varios partidos políticos y que permite los fraudes y las falsedades para “acelerar” la inscripción de nuevos partidos políticos… ¡INSENSATEZ!… Reiteraba de nuevo… como apelando a la cordura colectiva

…Yo insistí desde julio… redordó… que no se podía permitir que el procurador de derechos humanos… ampliara su presupuesto… para continuar con el insultante y corrupto despilfarro… y algunos comentaron… reconoció con tristeza… que el momento no era para eso… Casi me encararon que el tema era insustancial… pero hoy resulta QUE YA SE APROBO EL PRESUPUESTO DEL PDH … Y reclamando agregó … ¡pero Oh tristeza!… de nuevo somos valientes en las redes protestando… expertos en dedazos y teclazos… en lo digital… pero incapaces de asumir una ciudadanía activa responsable… esperando que alguien más lo haga…. ¡INSENSATOS!… proclamaba de nuevo.

A Gladys Folgar… reconocida líder femenina… no feminista… como suele aclarar frente a la nueva ola del culturicidio se le notaba inquieta por opinar… y franca y frontal como es interrumpió por un momento al encendido don Ricardo.

…¿Y saben que es lo más triste entre los llamados grupos conservadores?… señaló… ¡Que disputando la diputación que les asignen los interventores y sus secuaces… no les importa el destino de su presidenciable!… ¡El Congreso es el botín de estos nuevos mercaderes… que por el huesillo congresil no les importa ni el candidato o la candidata!… ¡La cueva de Ali Baba y el tesoro está en la novena avenida… finalizó su intervención ya desahogada… No sin antes proferir la expresión acreditada… ¡INSENSATOS!

Ya en control de nuevo Don Sagastume continuó… El presidente habla de encerrarnos por lo ocurrido el fin de semana pasada en la Antigua… ¿Nuevos Estados de Excepción?… ¿Nuevas limitaciones a nuestros derechos de libertad?… ¡INSENSATEZ!

… Honduras y Colombia se debaten por las simpatías que están recibiendo los extremistas de izquierda… los terroristas y destructores de nuestros valores… los antisistema… De la anti-institucionalidad… los que una vez en el poder… no saldrán de allí en decenas de años… ¡INSENSATEZ! Repitió lo que ya en el recinto se escuchaba como consigna de protesta.

…Debatiendo sobre la transparencia de la concesión de la autopista a Puerto Quetzal… continuó don Sagastume…Nuevamente señalados de corrupción e ingratitud tributaria para los usuarios… hicieron de un proyecto de la máxima importancia para la economía del país un estercolero… ¡INSENSATEZ!

… Y proseguía… Seguimos sin saber que va a pasar con los cientos de millones de quetzales que se gastaron en las vacunas rusas… y de nuevo reclamaba… ¡INSENSATEZ!

… Nuestros niños y adolecentes siguen en el “Hoyo Negro” de la desnutrición formativa y educativa que los lleva hacia el sub-empleo o el no empleo… hacia la informalidad… hacia la migración…. Sentenció con evidente tristeza… no sin antes enfatizar ¡INSENSATEZ! … Pero además hay que agregarle… expresó con emocionada indignación…

¡DEJADEZ!… ¡CEGUERA!… ¡SORDERA!… ¡ACOMODAMIENTO!… ¡INACCIÓN OPORTUNISTA!… Y UNA FUERTE DOSIS DE… ¡COBARDÍA!

Todos los presentes asintieron con preocupación… Pero también con coraje…

Entre los presentes… Alguien llevaba una grabación a la que le puso volumen y dejó escuchar… un rotundo y retador ¡HASTA CUANDO!… en la reconocida voz del Doctor Francis Arredondo.

Don Edmundo y yo nos retiramos satisfechos… habíamos escuchado a un sector conservador honesto, honrado y combativo… Que levantan la mano derecha con orgullo y dignidad.

Sólo puse el brazo sobre el hombro a mi alter-ego a quién le murmuré satisfecho

AL PARECER NO ARAMOS EN EL MAR NI GRITAMOS EN EL DESIERTO.

Libre expresión de pensamiento.

