TE DICEN QUE NO PASARÁ … Entienda, SI PASARA , y ahora van por sus hijos

Derecho Ajeno

Vamos para casi dos años de que todo esto empezó y realmente me cuesta creer que tantas personas sigan tan dormidas.

Siguen creyendo ciegamente en las autoridades y medios de comunicación. Las narrativas van y vienen. Sin embargo cada vez se demuestra más que las advertencias, hechas por muchos a los cuales llaman “conspiranoicos “ se cumplen mas y mas . Un ejemplo de esto es ver lo que sucede en Austria, en donde el gobierno ha anunciado cuantiosas multas a los ciudadanos que no se vacunen. Luego de 3 avisos y multas, si el ciudadano no se quiere vacunar , sera confinado indefinidamente. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/vaccine-holdouts-face-4-000-fine-in-austria-s-virus-crackdown

https://kontrainfo.com/austria-confinaran-a-las-personas-no-vacunadas-la-policia-austriaca-controlara-la-medida-y-se-aplicaran-multas-de-hasta-3600-euros/

No darse cuenta del nivel de tiranía, que se oculta detras de estas resoluciones , es realmente preocupante. Están violentando los derechos individuales de las personas, que supuestamente estan protegidas, no solo por las constituciones de sus países, si no también por los convenios internacionales firmados. Tales como el Codigo de Nuremberg y los convenios de bioética de los cuales los países son firmantes .

Primero afirmaron que la vacunación jamas seria obligatoria. También dijeron evitaria el contagio y que podrías regresar a la “ Normalidad”, eso ultimo no sucedió. Después dijeron que la supuesta vacuna (que no lo es), serviria para prevenir la enfermedad grave, pero no el contagio. Sobre esta lógica debemos de comprender algo, cuando fuimos vacunados contra la viruela, usted no miraba un gran numero de los vacunados desarrollando la enfermedad. Posiblemente alguno que otro, tuvo un leve efecto secundario. Pero nunca algo parecido a los efectos secundarios, que están indicando los sistemas de alerta(VAERS) en Estados Unidos y Europa, en lo referente a la vacuna del Covid 19 . Efectos como miocarditis , trombosis , Gillian Barre, abortos espontáneos y aumento de ciertos tipos de cáncer, entre otros. Es evidente que los efectos secundarios se están dando, sobre todo miocarditis, los podemos ver en cientos de personas que han fallecido, repentinamente en sus vehículos. Asi mismo los jugadores profesionales que han tenido que retirarse del deporte o que también han fallecido. Pero curiosamente casi ningún medio lo relaciona con las vacunas. Les comparto en foto listado de las muertes cardiacas en deportistas, se puede observar como el numero sube repentinamente en 2021.

Ejemplos de algunos de los más conocidos, como el caso del argentino Kun Agüero del Barcelona y el máximo goleador de los mundiales el alemán Miroslave Klose https://www.elespectador.com/deportes/mas-deportes/enfermedades-cardiacas-en-deportistas-prenden-las-alarmas-en-el-mundo/ ) ( https://mundopoder.com/atleta-debe-abandonar-la-competencia-tras-ser vacunada-contra-el-covid-19/

Ahora resulta que surge una nueva variante “Omicron” la más peligrosa. Como siempre se dice de las nuevas variantes, pero es interesante ver que entre los síntomas ahora curiosamente se mencionan síntomas como: Problemas cardiacos, inflamación, fallo cardiaco y coágulos de sangre. ¿No será que ahora justificaran los efectos secundarios de la vacuna con la nueva variante?

Como se puede ver lo más penoso, es la falta de información objetiva a la población. Lo que les permitiría tomar mejores decisiones y sobre todo cuando se incrementa la presión para vacunar a los menores . Un menor de 26 años tiene 300% más de probabilidad de desarrollar miocarditis, que morir de Covid. Viendo lo que le está pasando a tantos deportistas, sinceramente ¿usted arriesgaría a sus hijos a este riesgo innecesario? Sobre todo cuando la probabilidad de muerte, es de 1 en un millón por Covid. Por favor investigue, informe y defienda sus derechos y de sus hijos, la misma ley lo protege. Especialmente porque en Guatemala la vacunación es voluntaria y no puede ser impuesta a través de coacciones y amenazas. En las declaraciones que acaba de realizar el presidente en las cuales dijo textualmente : “Vamos a pasar por las escuelas, ya teniéndolos en las escuelas (a los niños), preguntándoles por el carné de vacunación. Y VACUNANDO AL QUE HAGA FALTA o no se haya enterado. VAMOS A VACUNAR A TODOS LOS NIÑOS” .

https://www.soy502.com/articulo/clases-presenciales-iniciaran-15-febrero-si-o-si-50172?fbclid=IwAR1Yv-Q8TmyPbzADneJISM-3XQPFmJ71wDSTUffwFQVLv9pHc4kfhvN-byw

Creo que el Señor Giammattei no ha caído en cuenta, de que el es un servidor publico. Y no un dictador que puede decidir a quien vacunar y a quien NO a su antojo. Esta responsabilidad solo puede recaer en los Padres de Familia de los menores. Pongale OJO sobre todo cuando es un experimento, pues también la responsabilidad puede caer en los propios padres, si al menor le sucede algo. Si uno de esos niños desarrolla miocarditis o un efecto secundario grave ¿será que el simulacro de dictador que tenemos responderá de alguna forma o lavará su conciencia, con los Q10,000 que ofrece el estado como indemnización por algún efecto secundario demostrable?

Existen acciones legales que varios grupos de ciudadanos valientes han interpuesto ante la CC, esperando que este organismo resuelva en base a derecho y las leyes vigentes en el País. Para precisamente proteger a los ciudadanos de estas coacciones, que se vienen dando de forma publica y privada. Esta es una prueba de fuego para una CC que debe retomar el camino en base al Estado de Derecho y no en base a agendas internacionales impuestas .

Entendamos que el principal promotor de esta agenda de vacunación obligatoria, es el mismo Organismo Ejecutivo. Pero convenientemente lo hace de forma hipócrita, como se dice en buen chapín “tira la piedra y esconde la mano”. Promueve que se exija la vacuna, pero si les cuestionan algo dicen que es voluntaria, luego genera presión social diciendo, que solo estaremos seguros si todos están vacunados. Algo que refrenda con esta otra declaración nefasta: “Tenemos que pasar con confianza, en familia, todos vacunados nos podemos quitar la mascarilla. En restaurantes todos vacunados nos podemos quitar la mascarilla, en los chupaderos todos vacunados pueden quitarse la mascarilla”, indicó el mandatario.”

https://www.soy502.com/articulo/giammattei-confirma-modificaciones-medidas-sanitarias-50172

Me pregunto ¿si ambos contagian cual es la lógica de este planteamiento? Sencillo no tiene ninguna lógica, mas que la de crear la percepción, que los vacunados tienen mas derechos que los no vacunados, lo cual es totalmente inconstitucional y falso .

Ahora haga memoria y mire como empezaron los países que ahora están sufriendo, una dictadura sanitaria de gran proporción como en Italia, Australia , Francia, Austria, Israel, los estados demócratas en USA y Canadá. Por lo tanto, debemos los chapines pararnos y defender el derecho individual a decidir que inoculo en mi cuerpo y en el de mis hijos. Entiendan señores burócratas de poca monta YO DECIDO , NO EL ESTADO. Tal como lo hizo el Estado de la Florida, el cual aposto por la libertad individual y hoy por hoy, es el estado con menos contagios en Estados Unidos.

Dividimos, confrontamos y segregamos a la población y luego le echamos la culpa al No Vacunado. Muy sencillo, pero ¿donde está la evidencia científica de estas afirmaciones? Es muy sencillo NO HAY. Pues ambos se contagian, solo con este argumento la lógica de un pasaporte sanitario se pierde por completo. Ahora que un gobierno como el de Guatemala no haya instalado la capacidad hospitalaria ofrecida luego de Q 30,000 millones. No señores NO es culpa de los no vacunados. Es responsabilidad de ustedes los burócratas, que deben responder por cada centavo entregado por los tributarios Chapines. La pregunta es: ¿cuando veremos las cuentas de lo que hicieron realmente, con ese presupuesto de la supuesta “Emergencia”?Hoy los guatemaltecos deberíamos tener un sistema público de salud digno y no la cloaca que seguimos teniendo, luego del despilfarro multimillonario que genero este desgobierno.

Lo importante que hay que entender es que los gobiernos y los medios de comunicación apegados a la agenda, nos seguirán mintiendo. Lo que nos digan que NO pasara, debemos estar atentos, porque lo más seguro es que será todo lo contrario. Tal y como ya ha sucedido una y otra vez, según lo dictan las agendas globalistas, que dirigen como títeres a nuestros gobernantes . Las mentiras, los cambios de agenda, los cambios de discurso , todo esta planeado para convencerlo a usted, de que todo lo hacen “POR SU SEGURIDAD“ al mejor estilo de la Alemania Nazi.

ENTIENDA EL ESTADO NO LO CUIDA , USTED SE CUIDA Y CUIDA A SU FAMILIA .

EXIJA SUS DERECHOS LA LEY LO PROTEGE Y ENTIENDA QUE NO PUEDE SER DISCRIMINADO, NI SEGREGADO POR TENER O NO UNA VACUNA, EN NINGÚN LUGAR PÚBLICO O PRIVADO EN GUATEMALA, SI ESTO LE OCURRE DOCUMENTELO Y DENUNCIELO LEGALMENTE.

