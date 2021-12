Políticas totalitarias, contra la sectorización tecnocrática

Relatividades Perspectivas

¿Por qué siempre percibimos y tratamos las problemáticas… Como elementos dentro de un todo?

Las problemáticas se expanden mientras lo permitimos porque integramos temas relacionados, mas no propios del tema principal.

“Ese problema afectará a todos, en el futuro, pero estoy peleando en otros temas con quien es afectado ahora… Y por lo tanto, no lo apoyaré para resolver ese problema y evitar que luego nos afecte a todos”.

¿Acaso no podemos separar temas y situaciones? ¿Acaso nos es imposible enfocarnos de manera técnica, obviando – evitando caer a percepción personal – emocional?

Acaso el hecho de que existan relaciones personales difíciles con alguien… ¿Nos impide tratar y solucionar una problemática ajena a los temas en los que las relaciones personales son adversas?

Quienes han leído redacciones mías, saben que siempre, desde el año 2,012 he propuesto sistemas de políticasinversas y sectorización tecnocrática. Quienes han leído sobre esos sistemas, saben que planteo la creación de sectores según las problemáticas y estrategias de soluciones, siendo cada sector según sus problemáticas y estrategias de soluciones… Independiente de otros sectores formados según otras problemáticas y otras estrategias de soluciones. No son sectores geográficos sino definidos según situaciones y estrategias de acción. Como siempre lo he dicho: la política totalitaria es una trampa para dominarnos mediante conflictos que surgen entre nosotros… Por precisamente tener la percepción de que somos un todo y debemos percibir y tratar a cada tema y situación, como un factor propio de todos. Caemos a mezclar temas y situaciones, porque creemos que lo que piensa o hace cada uno, afectará irremediablemente a todos.

“Tenemos este problema, pero en otro asunto, tenemos distintas opiniones y decisiones… Y por eso no me relaciono con esa persona para solucionar el problema que tenemos en común”.

Debería ser: “Tenemos este problema. Tenemos distintas opiniones y decisiones en otros asuntos, pero eso no importa en este caso. Debemos tratar y solucionar este problema, y solamente asuntos, temas, situaciones y factores que sean útiles para lograrlo, son relevantes. Si la relación interpersonal nos es imposible, podemos optar por tratar y solucionar la problemática, de manera técnica y objetiva, dejando los asuntos personales a un lado, mientras tanto.

Es cierto que existen diferencias críticas entre algunas personas, en algunos temas y asuntos o situaciones relacionadas irremediablemente al tema en cuestión… Y por eso la creación – definición de sectores, es crucial: si alguien opta por una estrategia de solución para un tema – asunto – situación, la ejecutaría dentro de su sector automáticamente definido por la sola opción distinta a la de otros… Sin afectar a otros, sin ser afectado por otros, sin dilución de culpas para intentar expiar responsabilidades por los efectos de las decisiones de cada quien.

De esa manera, cada persona puede aportar para lograr solución de problemáticas en común con otras personas… Solucionando otros temas – asuntos – situaciones sin afectar a la colaboración para tratar y solucionar asuntos – situaciones – problemáticas en común.

Ejemplo: educación: una persona puede contribuir para la solución de deficiencias que afectan a muchas personas en ciertos temas, y puede tratar – solucionar temas relacionados, en los que otras personas tengan estrategias de soluciones distintas… En su sector definido por su decisión y estrategia de solución, sin ser afectado por las otras personas (que si tienen estrategias de soluciones o decisiones únicas, también forman sectores individuales, automáticamente), sin afectar a las otras personas… Y sin afectar a las soluciones para temas – situaciones – problemáticas que todos o algunos tengan en común.

Tema de valores y principios: drogas. Yo, como saben quienes han leído propuestas mías para educación en sistemas nuevos, propongo siempre un método participativo e interactivo (hacer pensar, en lugar de instar a solamente repetir).

Alguien diría: “Vos… “Lo que sea” (por no poner las creativas maneras para referirse a mi persona): si pones a pensar a estudiantes, muchos no lograrán conclusiones puramente intelectuales. Serán arreados por otros, mediante inclusión social y otras influencias”. A lo cual, como muchos ya saben, yo respondo con la implementación de estímulos emocionales para situar al intelecto sobre la emocionalidad (mi ya infame manera de debatir, un tanto ofensiva por ser directa y sin filtros).

En ese caso, podríamos trabajar ambos métodos de manera básica (instar a implementar pensamiento propio (sin llegar a mi metodología que a muchos les resulta demasiado drástica) y autoritarismo de nivel medio, aplicado), castigos por utilización de drogas, entre otras tácticas… A nivel general. Y podríamos implementar cada quien, metodologías propias que no obtengan consenso general… En sectores.

Si en un sector, las estrategias de soluciones son efectivas y en otro no, el sector en el que no se logro solución, puede rectificar decisiones, o terminar de decaer por aferrarse a decisiones erradas… Sin afectar a otros sectores.

Siendo los sectores, no geográficos sino definidos por situaciones y estrategias, una coordinación federal (como lo he mencionado en mis propuestas de sistemas), se encargaría de asegurar que los efectos de malas decisiones, afecten únicamente a quienes las tomaron. Si existen drogadictos por mala estrategia de solución por parte de un sector, la coordinación federal en conjunto con los sectores restantes, se encargaron de que esos drogadictos y sus acciones, sean responsabilidad directa del sector que propició su existencia. Y obviamente, el sector en cuestión no podría liberarse de culpas y responsabilidades. No podría decir: “Esos drogadictos irán a un área lejana, y con eso ya nos liberaremos de toda responsabilidad. Serían problema de otros”, porque los otros sectores no permitirían actividad de los drogadictos en sus sectores (sectorización = mayor control de situaciones y sucesos, aparte de temáticas. Mayor monitoreo).

Como ya lo he dicho y ya lo han notado: esos sistemas se basan totalmente en intelecto. Para definir la causa de que existan drogadictos, se revisarán análisis federales que siempre serían constantes (para llevar registro de toda situación y asunto). Entonces, al existir una problemática ya tratada, se sabría por vínculos lógicos, qué decisiones la perpetuaron. Luego, la coordinación federal procedería a responsabilizar al sector que tomó esas decisiones, para sugerir una solución real… O sancionar en cada ocasión en la que los efectos de sus decisiones afectanpotencialmente, a otros sectores… O asegurar que la decadencia sea únicamente para ese sector.

Básicamente, son sistemas de responsabilidad en cuanto a decisiones y efectos de las mismas. No sería posible diluir culpas ni intentar expiaciones, pues cada sector definido por temáticas y estrategias de soluciones, es independiente de los demás.

Un vecino decide que no haya atención fuerte para el tema de drogas, otro si: la coordinación federal le sugeriría al primer vecino, que tome otra perspectiva y acciones. Y lo sanciona si potencialmente afectaría al segundo vecino. Y aseguran que únicamente el primer vecino decaiga por sus decisiones.

Si un drogadicto, producto de las decisiones por parte del primer vecino, realiza una acción que indirecta o directamente afectaría o afecte al segundo vecino, el segundo vecino y otros, conjuntamente con la coordinación federal, sugerirían al primer vecino que tome otra perspectiva y acciones, y lo sancionan por evidentes decisiones erradas, y aseguraron que los drogadictos le afecten únicamente a el y no a otros. Aseguraron que sonresponsables de los efectos de sus decisiones, en lugar de que estos afecten a otros. De esa manera, tomaríaconciencia, y concientizaría a los drogadictos… Y aseguran que no utilicen drogas (puesto que él recibe los efectos y daños).

Y obviamente, esto debe ser extra – polarizado hacia otros temas, como violación de propiedad privada (como ejemplo: desalojos o negociación, según sectores, siendo el objetivo en común, la eliminación de invasiones, la reducción de sus causas (deficiente o nula planificación de natalidad, manipulaciones – arreos emocionales , pobreza provocada por arrieros en política totalitaria (para obtener votos y apoyos)), cuidado del medio ambiente (como ejemplo: educación – concientización o reducción de población), emprendimientos (estrategias de mercadeo, de procesos de recursos…), etc.

Para detalles y para debates, ver: https://qdyrx.Com/yaxchegaholom/index.Php?Post/2021/12/15/politicas-totalitarias%2c-contra-sectorizacion-tecnocratica-%28version-2%29-por-spiritus-umbrarum

Libre expresión de pensamiento.

