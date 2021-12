Luces de Esperanza

Derecho Ajeno

En las ultimas semanas hemos visto como ciudadanos valientes están despertando y denunciando los abusos que se están cometiendo por parte de autoridades de gobiernos centrales, así como departamentales, también denunciando la coacción por parte de ciertas empresas privadas . Donde están amenazando y coaccionando a las poblaciones a vacunar a sus hijos obligatoriamente a cambio de servicios básicos como la misma educación o en el caso privado amenazando con despido a quien no se inocule en contra de su voluntad. Otro tema que ningún medio habla son los efectos secundarios que están sucediendo , por ejemplo conozco personas que han hablado con varios cardiólogos, los cuales les han mencionado el incremento en problemas cardiacos en niños y adolescentes a partir de la vacunación, ahora pregunto ¿por qué estos médicos no denuncian nada y no lo hacen Publico ? Creo que la respuesta es bastante obvia y ya la sabemos todos y se resume en “ Follow the Money” (siga el Dinero) , lamentablemente la ética y el juramento hipocrático ya no valen nada , para estos mercaderes de salud que bailan al ritmo de los billetes e incentivos que dilapidan las farmacéuticas , que mantienen un sistema totalmente corrompido y no enfocado jamás en el beneficio de la población .

Es necesario entender que este tema no tiene que ver con ser pro-vacuna o antivacunas como los medios vendidos al discurso globalista lo quiere hacer creer, este es un tema de LIBERTAD de decisión de que el único que puede decidir quien inocula en tu cuerpo cualquier substancia eres Tu mismo nadie mas.

El amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos y por Guatemala Inmortal protegiendo las decisiones individuales de los guatemaltecos y a los niños guatemaltecos en contra de las amenazas de que no pueden estudiar si no están vacunados , esta tomando fuerza pues son cientos de denuncias que han sido adjuntadas de ciudadanos que están siendo violentados en sus derechos individuales básicos por las autoridades y en algunos casos por empresas privadas . Las personas están despertando y vemos a personas totalmente vacunadas o figuras publicas levantar la voz a favor de la libertad a decidir que el único que decide sobre mi cuerpo SOY YO MISMO .

Las ideas de la libertad no son subjetivas ni impuestas , son derechos inalienables que la misma CPRG protege y por eso es tan importante que la CC pueda eventualmente dictar una resolución en firme para proteger la libertad individual de los ciudadanos y de sus hijos .

Hoy podemos ver y develar como esta propaganda mediática que advertí desde un inicio se desenmascara mas y se revela a nivel mundial . Pero es importante analizar mas a fondo este fenómeno .

Dictaduras Democráticas

Me refiero a países con tasas de vacunación altas y con mortandad casi negativa donde se siguen infringiendo y pisoteando las libertades individuales de sus ciudadanos . Países como Alemania , Italia , Austria o no digamos Australia o Israel han llegado a extremos inimaginables, algo que si cualquiera lo hubiera comentado hace un par de años se le hubiera acusado de un “conspiranoico loco”, imaginar que en Australia por ejemplo existan campos de cuarentena (en un inicio era para que los turistas hicieran una cuarentena al ingresar al país), hoy parecen más campos de concentración, donde capturan a cuídanos que no se quieren vacunar o que no usan mascarilla en la calle o casos como el pasaporte de vacunación en Italia donde no puedes trabajar si no presentas este requisito. Ya hay denuncias de parlamentarios de la Unión Europea de este tipo de abusos , esperemos prosperen dichas denuncias puesto que estos países realmente se han convertido en “Dictaduras Democráticas “, como ha sucedido en algunos estados demócratas en Estados Unidos.

Los hipócritas o Gallos Gallina

Otros Países como Costa Rica ponen mandatos de obligatoriedad de vacunación a sus ciudadanos , pero por otro lado no solicita a sus turistas ningún requisito, siendo este el clásico caso de hipocresía socialista, puesto que saben que si imponen restricciones a los turistas ellos mismos se ven afectados en la industria que mas genera a ese país. Guatemala por ejemplo es un intermedio pues las señales son cruzadas y no hay una línea definida, por un lado, tenemos un presidente que amenaza con que los niños solo regresaran a clases si están vacunados, pero por otro lado dicen que en Guatemala la vacunación No es Obligatoria , pero les están negando derechos básicos a los pobladores si no presentan su carnet .

Los Paladines de la Justicia y de La Libertad Individual

Gracias a Dios desde Estados Unidos la Republica empieza a resurgir con las resoluciones de jueces valientes que se están defendiendo su constitución y la protección de los derechos individuales de las personas, frenando los mandatos de vacunación Ilegales impuestos por el peor presidente de la historia del país del norte Joe Biden. Por el otro lado países como Brasil o los estados republicanos han sido los paladines de la protección de la libertad individual dejando claro que nadie puede imponerte y decidir por ti ,ni discriminarte por lo que inocules en tu cuerpo .

Ahora al analizar estos tres escenarios podemos concluir que las instituciones republicanas del mundo están en una amenaza seria, y debemos entender que no podemos depender de los gobernantes de turno y sus caprichos y que ya vimos según la experiencia vivida adonde pueden llegar, ya pudimos darnos cuenta de que pueden destruir los sueños y la economía de millones de personas con decisiones arbitrarias que pasan encima de constituciones y tratados internacionales de forma ilegal.

Es hora de replantearnos y realmente depurar los organismos de justicia , no podemos tener un sistema tan lento , politizado y mediatizado , la única forma de retomar el camino perdido es reestructurando estos sistemas de justicia que han sido realmente dañados por los trillones de dólares que representa esta escoria globalista, que lamentablemente maneja las industrias mas fuertes del planeta en todos los sectores y que en su afán de poder y de dirigir el mundo y los deseos de las personas por medio de la tecnología, esta elite como bien sabemos es encabezada por el foro económico mundial y avalada por el nido de socialistas fracasados que representan organizaciones como la ONU o la mentirosa y manipuladora OMS y que su único objetivo es implantar una agenda COMUNISTA , si Comunista que es el principio de la agenda 2030 y que tiene una estrategia diferente en cada parte del mundo para llegar a su cometido. En esta agenda se pretende que el estado decida por nosotros y que nos den por ejemplo un Ingreso básico universal (no haga nada y lo mantenemos si es obediente a Papa Estado), algo que ya se está experimentando en algunos países con la apariencia de subsidios temporales, pero que ha demostrado que lo único que logra es destruir puestos de trabajo, por otro lado pretenden en sus enfermas cabezas destruir la propiedad privada de la clase media (la de ellos lógicamente No) como lo dice el mismo foro económico mundial: “No tendrás nada y serás feliz”. Analice cuantas libertades están en juego a cambio de tener o no la vacuna de forma ilegal, no viajes, no trabajo algo que es realidad en algunos países. Luego será No Seguro y el Final NO DINERO. Por esto comprenda lo importante que es esta lucha contra la obligatoriedad de la vacuna no trata de la vacuna en sí, trata de la libertad individual suya, de sus hijos y de sus futuras generaciones .

DEBEMOS OPONERNOS A ESTAS AGENDAS TOTALITARIAS, HAY LUCES DE ESPERANZA POR LA LUCHA DE MILLONES DE CIUDADANOS VALIENTES ALREDEDOR DEL MUNDO. PERO ES MUY IMPORTANTE EN ESTA LUCHA QUE LOS HOMBRES DE CIENCIA HABLEN Y DENUNCIEN LO QUE ESTA SUCEDIENDO COMO LO QUE ESTA PASANDO CON LO CASOS DE TEMAS CARDIACOS POR EFECTO SECUNDARIOS DE LA VACUNA, ENTIENDAN ESTO VA MAS ALLA DE LO ECONOMICO. LOS QUE NO SOMOS HOMBRE DE CIENCIA IMPORTANTE QUE SEAMOS AGENTES DE CAMBIO, HABLE CON LAS PERSONAS DE LO IMPORTANTE QUE ES DEFENDER SUS DERECHOS INDIVIDUALES SIEMPRE Y COMPARTA ESTE TIPO DE INFORMACION QUE NUNCA MIRARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUES SON DOMINADOS EN UN 95 % POR ESTA ELITE GLOBALISTA .

Bendiciones en estas épocas a todos en al mundo y en especial a Nuestra amada Guatemala.

Libre expresión de pensamiento.

